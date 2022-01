- Imala sam aferu s oženjenim kolegom - ali otkako ju je završio, počeo me ignorirati zbog čega se osjećam iskorišteno. Ja sam slobodna žena od 30 godina, a on ima 34. Sada se prema meni ponaša kao da ne postojim, što mi čini odlazak na posao užasnim - započela je priču anonimna žena.

Oni su se počeli družiti na Božić 2019., neposredno prije nego što se sve zatvorilo zbog pandemije. Zbog zatvaranja, oboje su morali ići u ured i jedva da je bilo nekog drugog u blizini.

- To nam je dalo mnogo prilika da budemo zajedno. Imali smo seks u toaletima, u kuhinji za osoblje, pa čak i na stolu mog odsutnog šefa. Puno smo razgovarali i jako se zbližili. Ali kad se sve lagano počelo otvarati, on se počeo povlačiti - nastavila je.

Na kraju je on prekinuo s njom. Rekao joj je da se brine da će netko saznati za njih te da bi mogao izgubiti posao i brak.

- Prihvatila sam to iako sam bila duboko povrijeđena. Naravno da nisam baš ponosna na sebe jer sam imala aferu s oženjenim muškarcem - rekla je.

Onda, prije mjesec dana, su otišli na istu zabavu i oboje su popili previše. Na kraju su uzeli Uber i otišli do nje u stan. Rekao joj je koliko mu nedostaje, zbog čega je ona pomislila da će obnoviti vezu.

- Otada me svaki dan na poslu počeo ignorirati. Izbjegava me ako vidi da dolazim. Ne želi razgovarati ni o poslovnim pitanjima. Ironično, to nas zapravo čini uočljivima. Ljudi su komentirali kako je grub prema meni i podigli su napetost - kaže ona.

- Uzrujana sam, ne zato što još uvijek gajim osjećaje prema njemu, već zato što je tako užasan i zato što se ne osjećam ugodno. Sve što želim je da se ponaša kao odrastao čovjek i da bude uljudan. Trebam li mu nešto reći ili jednostavno pokušati prijeći preko toga? Ili da tražim novi posao? - pita se ova žena, piše The Sun.