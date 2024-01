S vodom iz plastičnih boca u organizam unosimo puno više mikroplastike nego se mislilo

Flaširana voda, odnosno voda iz plastične boce koja se prodaje u trgovinama može sadržavati od 10 do 100 puta više komadića mikroplastike nego što se ranije procjenjivalo, pokazala je studija američkih znanstvenika objavljena u časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS). Umjesto 300 komadića po litri, tim znanstvenika sa Sveučilišta Columbia i Rutgers otkrio je da je stvarni broj mikroplastike u tri marke vode koja se prodaje u SAD-u između 110.000 i 370.000, ako ne i veći. Otprilike 90% tih čestica je identificirano kao nanoplastika, a ostatak je mikroplastika.

- To se zna već od prije, samo što su sad znanstvenici uspjeli brojčano točno izmjeriti tako da me ovi rezultati istraživanja nisu uopće iznenadili. Zbog nedostatka alata to se prije jednostavno nije moglo ovako točno analizirati. Dapače, mislim da je u gaziranim pićima situacija još deset puta gora - komentirala nam je rezultate ovog istraživanja dr. sc. Ivana Vinković Vrček, znanstvena savjetnica na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada.

U novoj studiji istraživači sa Sveučilišta Columbia predstavili su novu tehnologiju koja može vidjeti, prebrojiti i analizirati kemijsku strukturu nanočestica u flaširanoj vodi. Nanoplastika koja je manja od jednog mikrona, kako upozoravaju znanstvenici, može proći kroz crijeva i pluća u krvotok te se nataložiti u plućima, srcu, pa i mozgu.

- Posljedice nanoplastike na ljudsko zdravlje mogu biti jako loše. U jednom našem istraživanju otkrili smo da nanoplastika zapravo povećava učinak okolišnih kontaminanata na estrogene receptore, odnosno ima estrogenu aktivnost, a to zapravo znači da remeti normalno funkcioniranje našeg hormonalnog sustava. Osim naših istraživanja, imamo i gomilu podataka koji govore da nanoplastika može remetiti naš mikrobiom, a svaki poremećaj mikrobioma u našim crijevima ima za posljedicu brojne nuspojave. Druga situacija je to što smo i mi vidjeli u našim istraživanjima, da nanoplastične čestice mogu proći kroz sve prirodne barijere i doći do dijelova gdje neka druga kemikalija ne može - pojasnila je dr. Vinković Vrček, koja plastiku pokušava izbjegavati što više može.

Ovo novo otkriće također samo potvrđuje dugogodišnje savjete stručnjaka da se pije voda iz slavine te iz staklenih ili nehrđajućih posuda kako bi se smanjila izloženost tim česticama.

- Ne pijem vodu iz plastike niti jedem hranu iz bilo čega plastičnog. Također, u kuhinji nemam ništa plastično te plastiku u svakodnevnom životu izbjegavam već 20 i nešto godina koliko god to mogu, a pogotovo u hrani, pripremi hrane, pića i slično - otkrila je dr. Vinković Vrček, koja smatra kako zabrana jednokratne plastike kod nas nije utjecala da se promijeni svijest ljudi o plastici.

- Ne bih rekla da se promijenila svijest o tome jer i dalje viđam da ljudi bez problema uzimaju jednokratnu plastičnu ambalažu. Meni je, na primjer, nevjerojatno da je uvedena ta direktiva i zabrana jednokratne plastike, međutim i dalje možete svuda doći do nje pa moram priznati da ne razumijem na koji način se kontrolira implementacija tih zabrana - zaključila je.