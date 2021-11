Tijekom pedesetih hit su bile strukirane forme, jer je Christian Dior i njegov 'New look' promijenio svijet mode. Dame su nosile divne haljine, a sve to dokumentirao je utjecajan modni magazin

Oduvijek su modni magazini demonstrirali stil publike te naglašavali trendove na naslovnici, poštujući lifestyle svojih čitateljica. Vogue, koji postoji nešto više od stoljeća, u pedesetima je bila glavna novina za dame. POGLEDAJTE VIDEO: Boudoirke slave 20 godina biznisa u modi Šeširi su bili obavezni, baš kao i mali strukirani sakoi te rukavice sličnog tona, predlagao je slavni magazin. Coveri su se pripremali u okviru glamura i ženstvenosti. Važno je bilo uskladiti siluetu kroz boje i motive te pritom poštivati trendove. Jedna od najtraženijih modela u pedesetima bila je Suzy Parker, koja je krasila cover Voguea 1952. godine. Fotografirao ju je velikan modne fotografije, Irving Penn. Haljine cvjetnog motiva još onda su oduševljavale dame sklone eleganciji i novim trendovima. Osim mode, Vogue je pokrivao i ključne teme iz svijeta ljepote. Make-up je bio jedan od obaveznih elemenata svakodnevnih rituala žene. U to doba mnoge su naslovnice bile estetski dotjerane, više od dokumenta načina života. Ključne su bile siluete, boje te se pazilo na likovni sklad oblika. I ljeto je bila tema za sebe, dame su mogle vidjeti novitete za kupanje i boravak na otvorenom. Lifestyle je bio glavna tema magazina Vogue, no estetski dotjeran i uređen do maksimuma.