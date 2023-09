Voli dominantne momke: 'Želim se predati u krevetu i napraviti sve što mi moj muškarac kaže'

Biti submisivan u seksu ne znači nužno da je jedan od partnera lijen ili nezainteresiran. Iako ima puno muškaraca koji uživaju u podređenom položaju i dominantnim ženama, još uvijek ostaje nejasno zašto žene to žele i često ih se zbog toga naziva "lijenima".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell

Nerijetko ostaje neshvatljivo i zašto bi žene uopće željele biti podređene s obzirom na borbu za ženska prava i feminizam. No to nema veze jedno s drugim, prenio je britanski Metro, jer se seksualne želje i fetiši ne preslikavaju na stvarni život. Jedna od žena, samo pod imenom Abbi, iznijela je svoje razloge zašto voli biti submisivna u seksu. One nemaju nikakve veze s njezinim željama u karijeri niti s nezainteresiranošću za seks.

Prenosimo njenu ispovijest u cijelosti:

Zašto volim biti podređena?

Čula sam svaki bezvezni komentar, uključujući i onaj da je većina žena podređena u seksu zato što je lijena i ne želi aktivno sudjelovati u njemu. Seks je za mene jedina situacija u kojoj sam ja popustljiva. Radim na vrlo visokoj poziciji s puno stresa i autonomije - volim misliti o sebi da sam ljubazna, ali drugi kažu da sam zastrašujuća.

Da, život je stresan, ja sam sama - svoje račune plaćam sama i nemam nikoga da se brine za mene u bilo kojem smislu. Zato u krevetu želim da se brinu za mene. Ne želim odlučivati, ne želim odgovornost. Dosta mi je brige o svemu i svakome (potječem iz velike obitelji) i u krevetu se želim predati, znati da, ako napravim što mi se kaže, da će se netko drugi brinuti za mene i moje potrebe.

Foto: Dreamstime_

Treba mi partner koji mi može dokazati da može dominirati sa mnom i da je vrijedan moje submisivnosti.

Klaustrofobična sam pa vezanje ne dolazi u obzir niti bilo koja druga vrsta slične dominacije. Meni treba netko tko će me zauzdati samo mirnim glasom ili pogledom. Ali to se ne događa samo tako. Ja se neću predati nekome samo zato što me netko zamolio da to učinim. Neću reći što traži od mene samo zato što to traži, ali dobar i kompatibilan partner će me "natjerati" da to kažem.

Kao dijete sam nosila titulu dobrog djeteta - ali i tada mi se to činilo patronizirajuće. Zato mi je bio šok kad sam shvatila da me to napaljuje u seksu, kad mi je to netko prvi put rekao. Drugi primjer - na kraju večeri s mojim omiljenim ljubavnikom tijekom koje me ispipao ispod haljine tako da to nitko nije skužio, moja tolerancija je već bila vrlo niska.

Izravno sam mu rekla da me odvede do vrhunca, a on je, vrlo tiho i odlučno odgovorio "nemoj mi nikad govoriti kako da te j....". Zvuči grozno, zar ne? Ali "radilo" je, jer mu vjerujem i on zna da se kocka s takvim riječima jer zna da mi to paše. Ne mogu zamisliti da mi itko drugi tako govori u takvim okolnostima.

Za mene je submisivnost briga. Želim se prepustiti i znati da će i moje potrebe biti ispunjene. Ne bih bila zadovoljna s isključivom dominacijom, a da me potom ne dovede do vrhunca. To nije jednostrano.

Ono što mene zanima je kako par koji je zadovoljan svojom vezom može u krevetu funkcionirati s takvim submisivno-dominantnim odnosom, a da to ne utječe na njihovu ljubav.