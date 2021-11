Anonimna djevojka pisala je kolumnistici Deidre, engleskoj stručnjakinji za ljubavne odnose i seks, i zamolila ju za savjet. Fetiš koji ima njezin novi dečko na stopala joj je postao čudan i odbija ju. Njegov omiljeni seksualni čin je sisanje njezinih nožnih prstiju. Može ih lizati i ljubiti satima, a time se toliko uzbuđuje da je spreman eksplodirati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Upoznali su se preko interneta i viđaju se tri mjeseca. Ona ima 40, a on 46 godina. Nitko drugi joj nikad prije nije sisao nožne prste. Ne smatra to čak ni toliko neugodnim, zapravo, bilo joj je poprilično napaljujuće prvih nekoliko puta. Ali sada je to počinje smetati. Djevojka kaže kako joj se nikad nisu sviđala njezina stopala, prsti su joj malo dugi i lomljivi, a brine je i da ljeti malo smrde.

Međutim, njen dečko misli da su oni najljepši dio njezinog tijela. Govori joj kako ima elegantne prste na nogama, kako joj je glatka koža te kako mu se sviđa njihov miris. Kada ju je zadnji put posjetio, natočio im je po čašu vina i onda pitao može li joj napraviti pedikuru.

Ona misli da mu se više sviđaju njena stopala nego lice ili figura i zbog toga se osjeća veoma nesigurno. Objašnjava kako imaju normalan seks, ali sisanje prstiju uvijek sačinjava dio predigre. Povjerila je to svojoj najboljoj prijateljici koja misli da je to smiješno.

Sviđa joj se ovaj tip, zabavan je i ljubazan, pa ne želi prekinuti s njim. Ali želi imati normalan seksualni život s nekim tko je želi ne samo zbog njenih stopala te moli savjet stručnjakinju za seks.

Kolumnistica Deidre objašnjava kako su stopala erogena zona za mnoge ljude i kako sisanje prstiju nije tako neobično kao što se misli. U prstima i tabanima ima puno živčanih završetaka, zbog čega su stopala tako škakljiva, što može biti jednako užitku, prenosi The Sun.

Seks stručnjakinji zvuči kao da njezin novi dečko ide do krajnosti te njegov interes i želja za njezinim stopalima izgledaju kao dio pravog fetiša, Ako želi da joj veza ide dalje, Deidre savjetuje da treba razgovarati s njim o tome kako se osjeća zbog toga te da mu predloži kompromise u 'igri stopala' u koje se upuštaju svaki put kada imaju seks. Predlaže djevojci da ga uhvati u mirnom trenutku, idealno kada nisu u krevetu, kako ne bi izgledalo kao odbijanje, i da mu kaže kako se osjeća.