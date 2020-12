S partnerom sam u vezi više od godinu dana. Općenito gledano, lijepo se slažemo, usrećuje me i dobar smo par. On mi daje pažnju, nježan je i brižan te osjećam kako smo bliski. No, sve me više muči jedan problem koji sam primijetila i ranije, nadajući se da će nestati.

Mislim da ne pere svoj penis kako treba, jer dok se seksamo svjesna sam tog neugodnog mirisa - što me u konačnici potpuno ohladi, pa i odbija od seksa. O oralnom seksu da ne govorim, ne pada mi na pamet. Dosada sam u svim vezama obožavala oralni seks, no naprosto se ne mogu suočiti s tim problemom, pa ga izbjegavam.

Znam da bih trebala razgovarati s njim o tome, no užasno mi je neugodno. Tema je delikatna, osjećat će se prozvano i doista se brinem kako ću ga uvrijediti - pismo je koje je jedna čitateljica postavila Independentu.

Ovo je znatno češća situacija nego što se o njoj javno govori, smatraju stručnjaci, koji tvrde kako je i muškarcima i ženama jednako neugodno razgovarati o higijeni sa seksualnim partnerom, odnosno požaliti se na istu.

Budući da nema idealnog rješenja - jer nabacivanje nekakvih migova vezanih uz tu temu može proći nezapaženo, a direktno prozivanje za manjak higijene djeluje uvredljivo, dok izbjegavanje seksa stvara još dublje probleme, najbolje je biti iskren i blag.

Kako nemaju svi ljudi istu verziju toga što je za njih 'čisto', nije loše povesti razgovor o tome kako sami preferiramo tuširanje prije seksa te bi voljeli i da partner to radi. Također, nije loše zajedno otići pod tuš i uzeti stvari u svoje ruke, a potom pohvaliti miris. Ako je on i dalje neugodan, moguće je da se radi o nekoj upali na koju treba obratiti pažnju no nipošto se ne smije šutjeti - to vodi do zamjeranja, gubitka seksualne privlačnosti, laži i udaljavanja.

Uzrok neugodnih mirisa

Prema studijama, čak 26 posto muškaraca ne čisti površinu ispod prepucija (kožice), a upravo se na tome mjestu najčešće skupljaju bakterije te odumrle stanice kože, koje pak uzrokuju neugodan miris. Kod obrezanih muškaraca je higijena penisa znatno olakšana, no uz svakodnevno pravilno pranje problema s neugodnim mirisom ne bi trebalo biti.

Preporuke za penis

Kao i kod žena, savjetuje se pranje isključivo vodom ili s malo gela za intimnu njegu koji je razblažen u vodi. Ako dođe do nakupljanja smegme (sebuma ispod kožice), on može uzrokovati i upale, pa je stoga važno voditi računa o redovitoj higijeni. Nakon pranja nužno je penis dobro obrisati - jer topla i vlažna okolina pogoduje razvoju bakterija.