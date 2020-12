Mnogi miješaju "squirtanje" (špricanje) i žensku ejakulaciju. Ti izrazi se često koriste naizmjenično, iako neka novija istraživanja tvrde da se radi o dvije različite stvari. Neki također tvrde da bi "squirtanje" mogla biti koitalna inkontinencija (nehotični gubitak određene količine mokraće tijekom seksa), za koje istraživanje kaže da bi moglo utjecati na desetinu do dvije trećine žena, piše Shape.

Međutim, članak iz 2018. objavljen u časopisu International Urogynecology Journal ustvrdio je da su "squirtanje", ženska ejakulacija i koitalna inkontinencija različiti fenomeni s različitim mehanizmima i mogu se razlikovati prema izvoru, količini, mehanizmu protjerivanja i subjektivnim osjećajima tijekom seksualnih aktivnosti.

Što je "squirtanje"?

Najnovije istraživanje pokazalo je da je "squirtanje" zapravo izljev tekućine koja izlazi iz uretre, što je mokraća, kako tvrdi dr. Logan Levkoff, seksualni pedagog u New Yorku. Spomenuti članak iz 2018. također definira "squirtanje" kao orgazmičko izbacivanje oblika urina koji izlazi iz tijela kroz uretru.

Što je ženska ejakulacija?

S druge strane, ženska ejakulacija oslobađa gušću, mliječno bijelu supstancu koja je zapravo vrlo slična sjemenu, samo bez sperme, prema Levkoffu. U stvari, ova je tvar čak i po sastavu slična sjemenu. Ženska ejakulacija definira se kao lučenje guste, mliječne tekućine iz ženske prostate tijekom orgazma.

Razlika između "squirtanja" i ženske ejakulacije

Razlika je prikazana u studiji iz 2014. objavljenoj u The Journal of Sexual Medicine. Istraživači su zamolili žene da mokre, a zatim su seksualno stimulirane dok ne ejakuliraju. Ultrazvučni pregled zdjelice pokazao je da su ženski mjehuri bili barem djelomično puni prije nego što su "squirtale", ali prazni nakon - što ukazuje na to da tekućina potječe iz mjehura. Kad su istraživači testirali tekućinu, dva od sedam uzoraka bili su kemijski identični urinu.

U preostalih pet uzoraka također je bilo nešto što se naziva antigen specifičan za prostatu (PSA), enzim koji proizvode Skene žlijezde, a koje se često nazivaju ženska prostata. Te su žlijezde smještene unutar rodnice na donjem kraju uretre i znanstvenici vjeruju da od tamo potječe ženski ejakulat, prema Levkoffu.

Dakle, prva je skupina doista "squirtala", dok je druga skupina ejakulirala. Što sve ovo znači za vaš seksualni život? Ništa - kako god vaše tijelo reagiralo na orgazam, prihvatite to, kaže Levkoff.

Nejasno je mogu li sve žene "squirtati" ili ejakulirati. Procjenjuje se da negdje između 10 i 50 posto žena ejakulira tijekom seksa, prema Međunarodnom društvu za seksualnu medicinu, ali također primjećuju da neki stručnjaci vjeruju kako sve žene mogu ejakulirati, ali da većina toga nije svjesna jer tekućina može otići nazad u mjehur umjesto izvan tijela.

Kako "squirtati" ili ejakulirati?

Ako tražite čarobnu kombinaciju poteza koji će zajamčeno dovesti do "squirtanja" ili ejakulacije, nećete ju pronaći, stručnjaci još ne znaju mogu li svi naučiti kako "squirtati" tijekom seksa, kaže dr. Leah Millheiser, direktorica Programa za seksualnu medicinu žena u Medicinskom centru Sveučilišta Stanford. Baš kao što neki ljudi mogu doživjeti orgazam samo stimulacijom bradavica ili stražnjice, neke žene mogu "squirtati" dok druge ne. Nema ništa loše u tome ako možete i ako ne možete.

Iako se "squirtanje" može dogoditi tijekom orgazma, to se ne mora nužno dogoditi u trenutku vrhunca, može se dogoditi jednostavno kad ste uzbuđeni i stimulirani, kaže Millheiser.

Ako vaše tijelo ejakulira ili "squirta" tijekom seksa, nema potrebe da se brinete zbog toga.

- Ženama koje doživljavaju žensku ejakulaciju, a osjećaju se nervozno ili im je neugodno to reći prije seksa novim partnerima, savjetujem da odmah kažu što im se događa i partneru objasne da je to znak kako je seks uistinu dobar - zaključuje Millheiser i dodaje da prije seksa pripremite ručnik ili plastične plahte kako bi smanjili nered.