Volonter je ustupio kuću u kojoj su smješteni roditelji djece oboljelih od malignih bolesti

Ovu kuću sada štiti jedan plašt svjetlosti koji je protkan razumijevanjem, toplinom pažnjom i empatijom, kazala je Mirela Stanić-Popović, direktorica udruge Krijesnica na otvaranju Roditeljske kuće za smještaj obitelji djece oboljele od malignih bolesti u Zagrebu.

Zdrav čovjek ima milijun želja, a bolestan samo jednu. Posebno roditelj koji samo želi da njegovo dijete ozdravi. Na putu prema ozdravljenju obiteljima s djecom potrebna je podrška, a ova kuća, prva koju je Udruga otvorila, ne nudi samo smještaj, već se radi o svojevrsnom malom centru gdje će obitelji biti u kontaktu s drugim obiteljima u sličnoj situaciji, gdje će im dolaziti volonteri i stručnjaci koji će mališanima i roditeljima, koji nisu iz Zagreba, olakšati period liječenja i kontrolnih pregleda. Kuću je na korištenje velikodušno dao jedan od volontera, a drugi volonteri su se priključili u zajedničko opremanje i sređivanje. Prve obitelji djece koja se liječe u Zagrebu već su se smjestile.

- Dečko koji nam je ustupio kuću na korištenje jest volonter koji je s nama krenuo raditi na rehabilitacijskom kampu. Jako smo sretni zbog naših korisnika kojima to treba. Preko 10 godina nudimo stanove, ali po prvi put imamo kuću u sklopu koje možemo ponuditi i cijeli niz usluga roditeljima koje do sada nismo mogli. Imamo kabinet za radnu terapiju s djecom, prostor za druženje mladih krijesnica koji su se u djetinjstvu izliječili od malignih bolesti koji imaju grupu podrške jer se njihova se borba nastavlja i u trenutku nakon što završi liječenje. Ovo je centar integrirane podrške koju možemo pružiti roditeljima i djeci - kaže direktorica Mirela koja ne skriva osmijeh s lica dok pristižu gosti koji su oduševljeni prostorom.

- Prema novim saznanjima, dijete kada prima terapiju, ako se dobro osjeća između terapija i kada su nalazi dobri, preporučujse se da vrijeme provodi izvan bolničkog prostora. Idealno je biti doma, ali oni koji nam dolaze iz različtih dijelova Hrvatske i BiH nažalost nemaju tu mogućnost, zato im ovdje želimo pružiti obiteljsku atmosferu koliko god je moguće - kaže Mirela.

Na smještaju se trenutno nalaze četiri obitelji. Kuća ima tri stana i pet soba. Tako da će uskoro stići još jedna obitelj. Tu je i soba za psihosocijalnu podršku gdje dolaze socijalni radnici, psiholozi i psihoteraputi.

- Sve će se još razvijati, ovo je samo jedan lijep početak - kaže direktorica. Volonteri koji su u žurbi namještali sve za otvorenje, presretni su zbog ovakvog koraka.

- Ovo je vrhunac svega što smo do sada radili. Ovo nije samo smještaj, već podrška i druženje - kaže Jelena Češljar, socijalna radnica i savjetnica u ostvarivanju prava pacijenata u udruzi Krijesnica.

- Na tjednoj bazi imamo puno upita za smještaj i uistinu pokušavamo smjestiti sve koji se liječe u Zagrebu, a tu ne stanuju. Na korištenje imamo još dva stana od grada Zagreba koji se nalaze u blizini Instituta za tumore. Zajedno s kućom, u Zagrebu sada možemo smjestiti 11 obitelji. To je roditeljima jako važno jer to je jedna velika briga i kada riješe tu brigu, mogu se posvetiti svojoj djeci i liječenju - kaže Jelena dodajući da kada nisu u mogućnosti smjestiti sve obitelji, pomažu im druge udruge i partneri. S ponosom, kaže, mogu reći da do sada nitko nije ostao bez smještaja.

- Bilo bi idealno kada bi u Zagrebu imali još jednu kuću i tada bi u svakom trenutku mogli smjestiti sve koje je potrebno - kaže Jelena dodajući da je ovo odlična lokacija jer se nalazi u blizini bolnice Rebro.

- Ovo je jedan ogroman čin našeg volontera. Jako smo mu zahvalni. Drago nam je da smo u zajednici prepoznati kao udruga kojoj ljudi daju povjerenje. Ovo je veliko djelo i mislim da malo pričamo o tome koliko smo zapravo empatičan narod. I presretni smo što smo kuću otvorili upravo na dan obitelji - zaključuje Jelena.