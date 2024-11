Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna slavili 15 godina udruge

U srcu Zagreba, grada u kojem sa svojih 52 volontera pruža podršku u palijativnoj skrbi više od 500 palijativnih bolesnika i njihovih obitelji, u ugodnom ambijentu Johann Franck kavane, La Verna koja je u svom djelovanju vođena vizijom - da niti jedan čovjek ne umre osamljen već u ozračju ljubavi, mira i pažnje, obilježila je 15 godina aktivnog volonterskog rada.

Na obilježavanju ove važne obljetnice udruzi i volonterima čestitku su uputili predstavnici Grada Zagreba, suradnici iz službi palijativne skrbi pri domovima zdravlja, suradnici iz bolnica i kliničkih bolničkih centara, suradnici iz Doma za starije osobe Trešnjevka Zagreb te Specijalne bolnice za plućne bolesti čiji odjel palijativne skrbi je svijetli primjer palijativne skrbi u Gradu Zagrebu na kojem volonteri La Verne redovito volontiraju.

Foto: La Verna

Svečanosti su nazočili i predstavnici Caritasa, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Hrvatskog crvenog križa te Franjevačkog svjetovnog reda na temelju čijeg djelovanja je udruga i nastala, predstavnici udruge Pomoć neizlječivima, Društva za palijativnu medicinu HLZ-a, Krugovi i FIS Remete, a svojom prisutnošću proslavu su uveličali i neki od članova obitelji kojima je La Verna pomagala te predstavnici tvrtki i pojedinci koji svojim novčanim doprinosom pomažu da nijedan čovjek ne umre osamljen.

Središnji dio proslave dojmljivim interpretacijama svjedočanstava volontera, korisnika i donatora uveličala su poznata domaća glumačka imena - Ljubo Zečević, Robert Kurbaša, Alan Katić, Vini Jurčić, Josipa Anković i Marko Cindrić.

Donijevši priče iz kojih se otkriva kako je biti u „cipelama“ volontera, osobe koja brine o bližnjem koji umire te osobe koja svojom donacijom podržava udrugu brojne su uzvanike ganuli do suza.

Foto: La Verna

Priču o volonterki Ani koju je donijela glumica Josipa Anković, napisala je korisnica Nataša zahvalna jer joj je pomagala u njegovanju bolesnih roditelja.

- Moram ovom prilikom priznati, kad su mi predložili pomoć volontera malo je reći da sam bila prilično sumnjičava po sistemu – ma kakvi volonteri, što će mi oni pomoći? Ali dogodili ste se vi i kako to obično biva, gdje najmanje očekuješ, najviše dobiješ. No kada netko spozna vrijednost i pomoć koju dobiva od vas shvati da na ovom svijetu još ima dobrote i ljubavi, a dok toga ima postoji i nada za sve nas. Kažu da volontirati znači besplatno služiti i tu zastajem, razmišljam – besplatno služiti – kome, zašto, zbog čega. Besplatno služiti – kako su to velike riječi u današnjem društvu, u današnjem postojanju, kad se sve, ali baš sve naplaćuje. I tek tada kad razmotrim to značenje besplatnog služenja shvatim koliko je tu volje, želje i ljubavi utkano u vaš rad. Svaka priča koju smo čuli, priča je stvarnih ljudi kakvih je oko nas puno i na njih kao društvo ne smijemo zaboraviti - istaknula je Blaženka Eror Matić, predsjednica La Verne te dodala da je zajedništvo i suradnja svih dionika ključna za razvoj cjelovite palijativne skrbi kakvoj trebamo težiti te kao društvo osvijestiti da svatko može doprinijeti tom razvoju i to je ono što kao udruga ističu i u apelima za doniranje.

Foto: La Verna

I u najrazvijenijim državama, veliki dio razvoja palijative pomaže se donacijama jer nažalost, broj potrebitih je što zbog bolesti, što zbog starosti stanovništva, stalno u porastu. Svaki je iznos dobrodošao pa sve naše građane pozivamo da podrže donacijom rad naše udruge. To mogu učiniti putem La Vernine web stranice tijekom cijele godine. Na taj način, kroz podršku nama i našem radu, direktno podržavaju potrebite – palijativne bolesnike i njihove obitelji.

Foto: La Verna

La Verna pruža podršku korisnicima na području grada Zagreba, dok istovremeno, na razini cijele Hrvatske, aktivno promiče umrežavanje dionika, razvoj volonterstva te zagovara javne politike koje imaju za cilj zaštititi dostojanstvo umirućih i njihovih obitelji.

Od pokretanja rada udruge u njoj je aktivno bilo preko 150 volontera koji su zajedno darovali 36.175 volonterskih sati pomažući 1916 osoba u potrebi za palijativnom skrbi.

Tko može biti volonter u palijativnoj skrbi?

Foto: La Verna

Iz udruge ističu da se ponajprije mora raditi o osobi koja je spremna darovati ljubav i pažnju bližnjemu. Pod pojmom „bližnji“ u La Verni se vode kršćanskim stavom da je to svaki čovjek, najčešće potpuno nepoznat (su)građanin kojemu je potrebna podrška na kraju njegova života.

Volontiranje u palijativnoj skrbi je zahtjevno, no La Vernini volonteri su educirani. Stručnjaci u udruzi prate njihov volonterski angažman te im osiguravaju stručnu i ljudsku podršku, motiviraju ih i pomažu im prolaziti kroz periode u kojima nose dio tereta najtežih razdoblja života korisnika.

Volonterska uloga je od velikog značaja, bez nje nema cjelovite palijativne skrbi jer suosjećajnost i vrijeme darovano palijativnom bolesniku i njegovoj obitelji, lijek su za ono emocionalno i duhovno u svakom čovjeku, a svima je to lijek potreban do zadnjeg izdaha.