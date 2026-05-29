Isprobali smo VR naočale

VR iskustvo nas je osvijestilo o maisteniji gravis: Bolesnima je muka i oguliti jabuku

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Pixsell/Luka Antunac

Kroz VR tehnologiju zdrave osobe mogu na trenutak 'ući' u svakodnevicu oboljelih i osjetiti koliko i najjednostavniji pokreti mogu postati zahtjevni i iscrpljujući

Miastenija gravis nastaje kad imunološki sustav pogrešno napada živce i mišiće, ometajući njihovu komunikaciju i uzrokujući dramatičnu slabost koja se mijenja tijekom dana - od gotovo neprimjetnih simptoma ujutro do potpune nemoći navečer. Osim što može izazvati spuštene kapke i dvoslike, teškoće s govorom, bolest prijeti i životno opasnim poteškoćama s disanjem i gutanjem. Oboljeli se ponekad ne mogu niti nasmijati, ne mogu pričati ili čitati knjigu naglas, šetati... 

Kad se stave VR naočale, ulazi se u svijet osobe oboljele od miastenije gravis, u trenutak kad se ujutro budi. To je program koji preko virtualne stvarnosti dočarava svijet oboljelih. Na glavi su nam naočale, a na rukama i nogama utezi koji simuliraju osjećaj težine u udovima, kakav imaju oboljeli u stvarnom životu.

Iz perspektive osobe u virtualnom svijetu, budimo se u krevetu, i osjećamo koliki je to napor.

U sljedećem koraku peremo s oboljelim zube, on to čini izuzetno teško, polako, jedva, VR naočale nam dočaravaju taj spori tempo i umor.

Foto: Luka Antunac/Pixsell

Sljedeći je korak priprema doručka, vidimo kako oboljeli teškom mukom guli jabuku - sporo, otežano, to traje i pet puta duže nego inače, kod zdravih ljudi.

U sljedećoj sceni oboljeli otvara vrata osobnom asistentu, koji mu donosi vrećice s namirnicama, koje sam oboljeli ne može nositi, preteške su mu. Nemaju svi oboljeli, međutim, asistenta, osim ako nisu samci.

Foto: Luka AntunacPIXSELL

Tu program preko VR naočala završava, no bilo je sasvim dovoljno da vidimo i osjetimo kako je živjeti s ovom bolešću, i koliko svoj život u dobrome zdravlju uzimamo zdravo za gotovo... 

