Kroz VR tehnologiju zdrave osobe mogu na trenutak 'ući' u svakodnevicu oboljelih i osjetiti koliko i najjednostavniji pokreti mogu postati zahtjevni i iscrpljujući
VR iskustvo nas je osvijestilo o maisteniji gravis: Bolesnima je muka i oguliti jabuku
Miastenija gravis nastaje kad imunološki sustav pogrešno napada živce i mišiće, ometajući njihovu komunikaciju i uzrokujući dramatičnu slabost koja se mijenja tijekom dana - od gotovo neprimjetnih simptoma ujutro do potpune nemoći navečer. Osim što može izazvati spuštene kapke i dvoslike, teškoće s govorom, bolest prijeti i životno opasnim poteškoćama s disanjem i gutanjem. Oboljeli se ponekad ne mogu niti nasmijati, ne mogu pričati ili čitati knjigu naglas, šetati...
Kad se stave VR naočale, ulazi se u svijet osobe oboljele od miastenije gravis, u trenutak kad se ujutro budi. To je program koji preko virtualne stvarnosti dočarava svijet oboljelih. Na glavi su nam naočale, a na rukama i nogama utezi koji simuliraju osjećaj težine u udovima, kakav imaju oboljeli u stvarnom životu.
Iz perspektive osobe u virtualnom svijetu, budimo se u krevetu, i osjećamo koliki je to napor.
U sljedećem koraku peremo s oboljelim zube, on to čini izuzetno teško, polako, jedva, VR naočale nam dočaravaju taj spori tempo i umor.
Sljedeći je korak priprema doručka, vidimo kako oboljeli teškom mukom guli jabuku - sporo, otežano, to traje i pet puta duže nego inače, kod zdravih ljudi.
U sljedećoj sceni oboljeli otvara vrata osobnom asistentu, koji mu donosi vrećice s namirnicama, koje sam oboljeli ne može nositi, preteške su mu. Nemaju svi oboljeli, međutim, asistenta, osim ako nisu samci.
Tu program preko VR naočala završava, no bilo je sasvim dovoljno da vidimo i osjetimo kako je živjeti s ovom bolešću, i koliko svoj život u dobrome zdravlju uzimamo zdravo za gotovo...
