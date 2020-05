Vratio se bivšoj partnerici, a ja ga nikako ne mogu pustiti...

Dragi Mevludine,

nakon što sam ostala sama s djecom, moj se život svodi na to da njima bude dobro. Oni sad imaju svoje obitelji i sve je u redu. Ali meni se dogodila ljubav zbog koje ne mogu normalno funkcionirati. Oborila me nježnost i dobrota koju sam s njim doživjela. Ipak, to nije potrajalo. On ima neku dugogodišnju vezu kojoj se vraća. A mene jako boli. Znam, ili barem mislim, da su osjećaji bili obostrani. Kako će se sve to odvijati, kako završiti? Hoće li oni zajednički živjeti? Je li s nama zauvijek gotovo? Kad ga sretnem, srce mi zadrhti, koljena se tresu, pa sve to izbjegavam koliko je god moguće.

Odgovor:

Preosjetljivi ste i stalno u nekom grču. Vidim da vam nedostaje ljubavi i da se iz petnih žila trudite da se ovaj čovjek vama vrati. No on je neodlučan, rastrojen te zapravo ne zna što hoće i želi u životu i kakvu ženu traži.

Povedite više računa o sebi, iscrpljeni ste od svih tih emotivnih šokova. Vidim da imate spondilozu vratnog dijela kralježnice, da vas kosti bole, no ostalo je u redu. Posvetite se sebi i svojim željama, prelijepa ste žena i ljubav vas neće zaobići. Za tri godine vidim vam stabilizaciju na svim poljima, pa i na ljubavnom. Bit ćete sretniji, smireniji i zadovoljniji nego što ste sad. Tuga i nemoć će nestati.

