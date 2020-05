Što da se radi? Vidovnjakinja kaže da treba odseliti iz doma

Dragi Mevludine,

zanima me hoće li moj sin ozdraviti i otići u Njemačku te hoću li i ja biti zdrava, stara sam i bolesna. Moja kći bi također išla u Njemačku, a sirotinja je. No ona je zvala neku vidovnjakinju, koja joj je rekla da joj je nešto napravljeno na vratima i da se iz te kuće odsele jer u suprotnom neće nikad imati sreće.

šifra: obitelj

Odgovor:

Vidim da ste požrtvovni, pa i stabilni, ali uvijek rješavate tuđe probleme i opterećujete se zapravo nebitnim stvarima. Vidim da je napeto u obitelji, kći je na svoju ruku, a opet dopušta da djeca njome manipuliraju. Uopće je ne sažalijevaju i ne pomažu joj koliko bi mogli, samo sjede doma. Vidim da je ona to sama dozvolila i da će tako ostati dulje vrijeme. No kad osnuju svoje obitelji, tad će se i situacija malo primiriti. Sin koji je bolestan bit će bolje, ali samo ako posluša savjete liječnika, ide na kontrole i drži se terapije. Vi ste, pak, oslabljeni, imate problema s tlakom, bole vas kosti, napeti ste i neraspoloženi. No sve je to posljedica situacije u obitelji. No vidim da će vam krajem ove i početkom iduće godine krenuti nabolje i bit ćete zadovoljniji nego sad. Vi se opustite, ne mislite toliko na probleme, i ne vjerujte vračarama jer nikakvih magija i uroka kod vas ili obitelji nema.

Tema: Astro