'Vražji hobi': Radim kreme od pčelinjeg otrova protiv bora

Proizvođači potpuno prirodne kozmetike Beeven iz Krapina sela u Konjščini, čini se, imaju savršeno rješenje za pomlađen izgled.

Sastavni dio njihovih kremica je pčelinji otrov, odnosno apitoksin, koji na kožu djeluje poput prirodnog botoksa, pospješujući stvaranje kolagena, a samim time i uklanjajući vidljive bore.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Već više od dvadeset godina supružnici Ivan i Amalija Curiš, posvećeni su prikupljaju čistog pčelinjeg otrova, no tek su se prije nekoliko godina odlučili upustiti u pustolovinu miješanja kozmetike s ovim intrigantnim sastojkom.

Uređaj za pčelinji otrov

Sve se zakuhalo kada se u priču uključio i sin Ivan (36) koji je na sebe preuzeo cijelu promociju. Uz prikupljanje meda, te preradu ostalih pčelinjih darova, ovaj “vražji hobi”, kako ga sam naziva, Ivan Curiš stariji pretvorio je u unosan biznis.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Pčelarstvom sam se počeo baviti iz inata. Rekreativno sam pčelario s 300 košnica još od 1970-ih godina, a onda mi je odjedanput, tamo 1988. godine na pamet pala ideja da bismo mogli iskoristiti sve blagodati pčela. Zapravo i onda su se već pravili pčelinji proizvodi no nismo mogli doći do njena otrova - priča Ivan Curiš (68). Njegov nadaleko poznat patent je naprava za skupljanje otrova koju je patentirao i koja djeluje na principu napona od 3,6 i 12 volti, a zbog njega nijedna pčela neće izgubiti život.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Pčele ugibaju kad nekoga upiknu i “uštrcaju” im otrov, no ovaj uređaj, ESPO 1988, koji sam nazvao Sakupljač apitoksina, stimulira pčele da bodu, ali da im se pritom ne ošteti žalac. Naime, pčela, kad osjeti napon, ubada, ali zapravo obriše žalac na stakalce s donje strane i ostavi trag s otrovom - pojašnjava nam dok stojimo kraj košnice oko koje lete tisuće pčela radilica.

Pčela nakon tog procesa, nastavlja, bude čak i bolja u prikupljanju nektara jer se njen medni mjehur poveća, a i liježe više jajašaca, što također jača zajednicu za veće prikupljanje nektara i meda. Uz to, pokazalo se i da prezimi zimu.

Sedam grama na godinu

Uređaj stoji pred košnicom, a za prikupljanje moraju biti i povoljni klimatski uvjeti - više od 20°C, a otrov se smije prikupljati svaka 3-4 dana, po sat vremena, najbolje u ljetnom razdoblju - objašnjava nam ovaj iskusni i nagrađivani pčelar. Otrov se na stakalcu suši i tada ga se postruže skalpelom.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Od jedne košnice, u cijeloj godini, prikupi se sedam grama, ponajviše zbog toga jer pčela ne obnavlja otrov.

Zato je on toliko i cijenjen, pa kila stoji između 150 i 250 tisuća kuna. Obitelj Curiš godišnje preradi 3-4 kilograma, a uz kooperante, s prostora cijele bivše Jugoslavije i u Portugalu, do 10-ak kilograma.

Supružnici su oduvijek radili zajedno kako sa pčelama tako i u tvornici Elka u Mariji Bistrici. Uz međusobnu podršku, kozmetika je došla kao prirodan korak. Otrov su prvo skupljali bez namjene, a u jednom su trenutku pokušali dogovoriti suradnju i s Imunološkim zavodom kako bi zajedno krenuli u proizvodnju, međutim, početkom rata sve je propalo.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Obiteljska i poslovna priča

- I stari Grci skupljali su otrov na elektricitet od jantara, no posebno su nas motivirali Rusi koji su ga koristili u apiterapiji, za ublažavanje bolova u zglobovima i protiv reume - kaže Curiš. Kako je vrijeme odmicalo, želja im je bila da netko nastavi posao, pa im se sin Ivan, inače diplomirani inženjer strojarstva, pridružio i danas uspješno vodi tvrtku - te je na kraju sve pretvorio u lijepu obiteljsku i poslovnu priču.

- Dugo smo u kućnoj radinosti izrađivali staklene kuglice puhanjem, sve do 2005. Kreme dugo nismo htjeli komercijalizirati, no onda smo ipak odlučili iskušati tržište. Pokazalo se to kao izvrstan potez - govori Ivanova supruga Amalija (65) koja baš svaku kremu isproba na sebi. Kreme se izrađuju po tajnoj recepturi od najkvalitetnijih i najsvježijih sastojaka. Apibelle krema, kao i svi ostali Beeven proizvodi, ne sadrži mineralna ulja, silikone, parafine, sintetičke boje, konzervanse, te nije testirana na životinjama. Uz hidratantnu kremu s pčelinjim otrovom (s uljem divlje ruže ili mirtom), te Beetox, melem s maslinovim uljem je najpopularniji. Širenje asortimana, pokazalo se odličnim potezom, pa se stvorila potreba i za laboratorijsku analizu i certifikaciju proizvoda. Svaka se krema testira na 1500 ispitanika.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Pčelinji otrov ima protuupalna, protugljivična, antibakterijska i antipiretska svojstva koja ubrzavaju regeneraciju kože te potiču cirkulaciju. Dokazano je da pčelinji otrov regulira krvni tlak, kolesterol, i povoljno djeluje na zdravlje i imunitet. Odličan i protiv išijasa i reume, a Rusi su ga koristili ubrizgavajući ga primjerice u koljeno - govori Ivan Curiš mlađi, te dodaje da kao prirodni botoks doslovno pomlađuje. Stare stanice ubrzano se uklanjaju, potiče se prokrvljenost kože, a tkivo se hrani i obnavlja. Dugogodišnja tradicija i dobro poznavanje proizvoda, osigurala im je da bez većih zapreka osvaja domaće i strano tržište.

Izvoze u Švicarsku

- U zadnje tri godine od dva proizvoda narasli smo na 30. Kreme izvozimo u Švicarsku, za jednu kozmetičku tvrtku. -U Švicarskoj se naše kreme plaćaju 250 franaka (oko 1650 kuna). Osim domaćeg vrcanog meda, radimo i sapune s algama i liniju za sunčanje - kaže Ivan mlađi.

Posebna krema popunjava bore

Ponosni smo na Hyaluronic kremu - prvu na tržištu koja u sebi sadrži visokomolekularni hijaluron koji u kombinaciji s pčelinjim otrovom lakše ulazi pod kožu čime popunjava nastale bore, kažu Curiši.