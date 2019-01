Vrijeđaju je jer još doji sina (7): 'Ja ne zlostavljam svoje dijete'

Lisa Bridger (46) majka je petero djece iz Australije i privukla je pozornost javnosti na sebe objavom fotografija na kojima doji 7-godišnjeg sina Chasea. Mnogi to smatraju nenormalnim i nazivaju je 'zlostavljačicom djeteta' pa čak i 'pedofilkom'.

Neki se pitaju gdje je granica kada se dojenje može smatrati nenormalnim, no na to pitanje je teško odgovoriti jer je to vrlo individualna stvar. Svaka majka poznaje svoje dijete najbolje, a i svako dijete je drugačije.

Sina doji svaki dan, a to radi zato što mališan ima autizam i u dojenju pronalazi utjehu. Iako, Lisa kaže da bi ga ionako dojila, jer 'je to nešto prirodno što ne ometa njegov razvoj i učenje'. Dojila je svu svoju djecu. Na zločeste komentare se pokušava ne osvrtati, iako su vrlo neugodni.

Kaže da ju je najviše šokirao jedan socijalni radnik koji je to što doji svojeg sina nazvao 'zlostavljanjem djece'.

- Komentirali su da sam bolesna i trebam pomoć. No ne postoji ništa mentalno pogrešno sa mnom, samo radim ono što je prirodno. To nije seksualni čin, kako su neki komentirali - rekla je Lisa u otvorenom pismu, a prenosi Daily Mail.

- Moj sin je vrlo neovisan, samouvjeren i nije oštećen. Njegovi prijatelji i vršnjaci ga ne zadirkuju jer su naučili da je to u redu. Gledajući vas sve odrasle koji me zlostavljate i govorite mi što trebam učiniti da bi se vi osjećali bolje, a ne moje dijete, vidim zašto je toliko nasilne djece ovih dana - dodala je.

Priznaje da ima i rijetkih pojedinaca koji je podržavaju. Znali su je zaustavljati na cesti i ohrabrivati.

Lisa je inače administratorica Facebook grupe 'Occupy Breastfeeding' i ponekad na stranicu stavlja fotografije kako doji sina.

Prisjetila se kako je primijetila da je Chase drugačiji od ostale djece. Bilo je to, kaže, u dobi od šest mjeseci. Nije želio zavezan sjediti u kolicima, a nije se volio ni puno maziti. No dojenje je bilo nešto što ga je činilo sretnim, i tako je ostalo do danas.

- Znao je biti histeričan ako ga ne bih hranila. Kao malog sam ga dojila svakih nekoliko sati, a sada samo prije spavanja. To je tako slatko. Njemu treba samo taj osjećaj sigurnosti - rekla je Lisa.

Osim dojenja, dječaku pokušava pomoći u nošenju s autizmom i na druge načine. Na primjer, nabavila mu je psa i dvije mačke, a i skakanje na trampolinu ga umiruje.

- Ponekad ga poželim odviknuti od sisanja, ali to mi je kao da odbijem njegov zagrljaj. Kada dođe do mene i i traži me to na tako lijep način, kako da ga odbijem - priznala je.

U Australskoj udruzi za dojenje tvrde da djeca prestaju sa sisanjem kada su spremna i kada to ona sama više ne žele. Sve dok dijete želi sisati, majka će proizvoditi mlijeko, bez obzira koliko je ono staro. No kažu da se odluka o prestanku mora donesti na temelju onoga što je najbolje i za majku i za njezino dijete.

Foto: Dreamstime

'Ne postoji dokaz o štetnost dojenja nakon 2. rođendana'

- Ne postoji dokaz o štetnost dojenja nakon drugog rođendana. Tijekom evolucije, a i sada u primitivnim zajednicama, normalno je dojenje iza druge godine. A i mnoge majke u zapadnim kulturama doje dulje, samo o tome ne govore mnogo. Dojenje nakon godinu dana starosti djeteta ima veliku imunološku i prehrambenu vrijednost - stoji u brošuri 'Mitovi o dojenju', koju je izdala Hrvatska udruga grupa za potporu dojenja (HUGPD).

- Na primjer, dijete između prvog i drugog rođendana unosom oko pola litre majčinog mlijeka dnevno zadovoljava 75% ukupnih potreba za vitaminom A, 76% za folnom kiselinom, te 94% za vitaminom B12. Mlijeko se ne može pokvariti u dojci. U razdoblju postepenog, spontanog prestanka dojenja, neka djeca rade pauze po nekoliko dana ili tjedana i pri tome se ništa loše ne događa s mlijekom - stoji u brošuri.

