Vrijeme je za digitalni detoks: Skratite uporabu ekrana kako biste odmorili um, tijelo i oči

Umjerenost je često najbolje pravilo za život, a previše vremena za ekranima može naštetiti našem mentalnom zdravlju, uskraćuje nam san i smanjuje produktivnost

<p>Prekomjerno vrijeme upotrebe ekrana može naštetiti našoj dobrobiti, ali i toga se možemo osloboditi ako si zacrtamo ciljeve i granice. Život mora biti više od buljenja u ekrane. Budući da je sezona blagdana pred nama, sada je pravo vrijeme da si date oduška i razmislite o digitalnoj detoksikaciji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ne, to ne znači da se morate u potpunosti ostaviti interneta. Digitalnu detoksikaciju smatrajte dijetom i zamjenom loših navika zdravijima kako biste svojim umornim očima pružili prijeko potreban odmor.</p><p>Evo što možete učiniti kako biste uspješno prošli digitalnu detoksikaciju:</p><h2>1. Smislite plan</h2><p>Nije cjelokupno vrijeme koje provodite za ekranima loše, a i uostalom, mnogi učenici pohađaju online školu. Dakle, prvi korak koji morate napraviti je procijeniti što je za vas toksično i što vas čini nesretnima. To bi moglo biti primjerice čitanje vijesti ili Twitter i Facebook. Drugi korak je stvaranje realnog plana kako biste se maknuli od loših navika ili ih barem smanjili.</p><p>U početku postavite skromne ciljeve, poput vremenskog ograničenja od 20 minuta dnevno za čitanje vijesti. Ako vidite da to možete odraditi bez problema, skratite vremensko ograničenje i učinite to dnevnim ciljem. Ponavljanje će vam pomoći da stvorite nove navike.</p><p>Najvažnije je da se prema zaslonu ponašate kao prema slatkišu kojeg si povremeno dopustite. Ne gledajte ekran kao predah. Ako osjetite iskušenje da podignete telefon tijekom pauze za vježbanje, kršite vrijeme koje ste posvetili vježbanju.</p><p>Nisu sve stanke jednake. Ako na pauzi gledate društvene mreže ili čitate vijesti, može vam biti teže vratiti se treningu.</p><h2>2. Napravite zonu bez mobitela</h2><p>Da, svoje mobitele često punimo preko noći, ali to što ih punimo ne treba značiti da moraju biti pored nas dok spavamo. Mnoga su istraživanja pokazala kako ljudi koji drže telefone u spavaćim sobama lošije spavaju.</p><p>Pametni telefoni štetni su za naš san u mnogočemu. Plavo svjetlo s ekrana može nam prevariti mozak da pomisli da je dan, a neki sadržaji koje konzumiramo, posebno vijesti, mogu biti psihološki poticajni i držati nas budnima. Stoga je najbolje ne gledati mobitel sat vremena prije spavanja. Štoviše, blizina mobitela mogla bi vas navesti da se probudite i provjerite mobitel usred noći.</p><p>Prvi savjet je da nemate mobitel u spavaćoj sobi preko noći. Stavite ga na punjač ispred spavaće sobe ili u dnevnom boravku.</p><p>Osim spavaće sobe, odmaknite mobitel i kada doručkujete, ručate ili večerate. Probajte pojesti topli obrok sa svojom obitelji bez upotrebe mobitela i iskoristite to vrijeme kako biste se povezali i porazgovarali. </p><h2>3. Oduprite se 'trendovima'</h2><p><strong>Umjetni ciljevi:</strong> Slično video igrama, društvene mreže stvaraju ciljeve kako bi korisnici bili angažirani. To uključuje broj lajkova i pratitelja koje skupimo na Facebooku ili Twitteru. Problem? Ciljevi se nikada ne ispunjavaju.</p><p><strong>Rupa bez dna:</strong> YouTube automatski reproducira sljedeći preporučeni video, a da ne spominjemo kako se objave na društvenim mrežama stalno ažuriraju. Društvene mreže ne možemo usporediti s knjigom koju završimo kada dođemo do kraja jer ovdje nema kraja. Ovdje uvijek možete skrolati i skrolati, jer kraja nema.</p><p>Što uraditi? Za početak se možemo oduprijeti tome tako da isključimo obavijesti za sve aplikacije osim za one koje su nam ključne za posao i održavanje kontakata. </p><p>Podsjetite se i da umjesto vremena kojeg provodite na ekranima možete raditi puno bolje i smislenije stvari, piše <a href="https://www.nytimes.com/2020/11/25/technology/personaltech/digital-detox.html?login=email&auth=login-email" target="_blank">New York Times.</a></p>