Vrijeme je za zdravije navike: Festival dobrih odluka uskoro stiže u Family Mall!

U zagrebačkom shopping centru Family Mall će 23. i 24. siječnja biti održano događanje otvoreno za javnost pod nazivom Festival dobrih odluka od iznimnog značaja za 2/3 hrvatske populacije. Službeni podaci Ministarstva zdravstva pokazuju da čak dvije trećine Hrvata ima prekomjernu tjelesnu težinu. Zabrinjavajuće je da se svako treće dijete u dobi od 8 godina suočava s prekomjernom težinom, a stopa debljine se kod djece i adolescenata udvostručila u posljednjih deset godina! Blagdanski period je iza nas, a to za mnoge znači još poneki kilogram viška.

Festival dobrih odluka je prvo u nizu događanja koje pokreće nedavno pokrenuta platforma pod nazivom Navike.hr. Na konferenciji i sajmu 23. i 24. siječnja posjetitelje očekuju stručnjaci - liječnici, nutricionisti i certificirani treneri koji će sagledati ovaj problem iz različitih perspektiva i koji će ujedno ponuditi svoju ekspertizu i savjetovanje zainteresiranima.

Kako izaći iz začaranog kruga, kako uvesti barem jednu zdraviju odluku, kako pokrenuti sebe, a posebno djecu, ali i kako zadržati postignute rezultate? To su samo neka od pitanja o kojima će biti riječi na festivalu.

- Festival dobrih odluka nije nagovor na još jednu dijetu u vašem životu, ovo je prvi korak prema trajnom mijenjanju navika. Među sudionicima Festivala su i gosti koji su prošli nevjerojatnu osobnu transformaciju, gubitak do 50 kilograma, a nisu bili sudionici popularnog reality showa. Oni će nam ispričati svoj put koji nije bio nimalo lagan i vjerujemo da će upravo oni biti inspiracija za barem jednu dobru odluku. Naši partneri izlagači su odabrani brendovi koji se bave prehranom, zdravljem i sportom. Njihova inovativna rješenja su tu da nam pomognu donijeti informiranu odluku o zdravlju - izjavila je koordinatorica Festivala dobrih odluka, Marina Karamatić Sopić.

Ovo dvodnevno događanje će biti ispunjeno razgovorima sa stručnjacima i gostima koji će nesebično podijeliti osobna iskustva. Posjetitelje očekuju radionice i brojni drugi edukativni sadržaji koji im mogu pomoći u kreiranju plana za zdravije navike, a ulaz za posjetitelje je slobodan.

- Dođite otvorenog uma jer će vam ovo možda biti najvažnija zdrava odluka ove godine. Učit ćemo o metaboličkim procesima, o različitim pristupima među dobnim skupinama, o tome kako naviknuti sve na zdravije izbore. Smijat ćemo se puno i ono što želim najviše naglasiti – ovo nije body shaming, ovo nam je svima potrebno - naglašava Marina Karamatić Sopić.