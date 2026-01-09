Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
23. i 24. siječnja

Vrijeme je za zdravije navike: Festival dobrih odluka uskoro stiže u Family Mall!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Vrijeme je za zdravije navike: Festival dobrih odluka uskoro stiže u Family Mall!
Foto: PROMO

Platforma Navike.hr organizira expo i konferenciju o temi koja nas najviše zaokuplja nakon bogatih blagdanskih stolova, ali i o temi koja je postala zdravstveni problem broj 1 u Hrvatskoj

Admiral

U zagrebačkom shopping centru Family Mall će 23. i 24. siječnja biti održano događanje otvoreno za javnost pod nazivom Festival dobrih odluka od iznimnog značaja za 2/3 hrvatske populacije. Službeni podaci Ministarstva zdravstva pokazuju da čak dvije trećine Hrvata ima prekomjernu tjelesnu težinu. Zabrinjavajuće je da se svako treće dijete u dobi od 8 godina suočava s prekomjernom težinom, a stopa debljine se kod djece i adolescenata udvostručila u posljednjih deset godina! Blagdanski period je iza nas, a to za mnoge znači još poneki kilogram viška.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kilogrami 01:26
Kilogrami | Video: 24sata/pixsell

Festival dobrih odluka je prvo u nizu događanja koje pokreće nedavno pokrenuta platforma pod nazivom Navike.hr. Na konferenciji i sajmu 23. i 24. siječnja posjetitelje očekuju stručnjaci - liječnici, nutricionisti i certificirani treneri koji će sagledati ovaj problem iz različitih perspektiva i koji će ujedno ponuditi svoju ekspertizu i savjetovanje zainteresiranima.

Kako izaći iz začaranog kruga, kako uvesti barem jednu zdraviju odluku, kako pokrenuti sebe, a posebno djecu, ali i kako zadržati postignute rezultate? To su samo neka od pitanja o kojima će biti riječi na festivalu.

Foto: PROMO

- Festival dobrih odluka nije nagovor na još jednu dijetu u vašem životu, ovo je prvi korak prema trajnom mijenjanju navika. Među sudionicima Festivala su i gosti koji su prošli nevjerojatnu osobnu transformaciju, gubitak do 50 kilograma, a nisu bili sudionici popularnog reality showa. Oni će nam ispričati svoj put koji nije bio nimalo lagan i vjerujemo da će upravo oni biti inspiracija za barem jednu dobru odluku. Naši partneri izlagači su odabrani brendovi koji se bave prehranom, zdravljem i sportom. Njihova inovativna rješenja su tu da nam pomognu donijeti informiranu odluku o zdravlju - izjavila je koordinatorica Festivala dobrih odluka, Marina Karamatić Sopić.

UGOSTIO BROJNE GLAZBENIKE Završio 12. Dubrovački zimski festival: Posjetilo ga je preko 100 tisuća ljudi u 36 dana
Završio 12. Dubrovački zimski festival: Posjetilo ga je preko 100 tisuća ljudi u 36 dana

Ovo dvodnevno događanje će biti ispunjeno razgovorima sa stručnjacima i gostima koji će nesebično podijeliti osobna iskustva. Posjetitelje očekuju radionice i brojni drugi edukativni sadržaji koji im mogu pomoći u kreiranju plana za zdravije navike, a ulaz za posjetitelje je slobodan.

- Dođite otvorenog uma jer će vam ovo možda biti najvažnija zdrava odluka ove godine. Učit ćemo o metaboličkim procesima, o različitim pristupima među dobnim skupinama, o tome kako naviknuti sve na zdravije izbore. Smijat ćemo se puno i ono što želim najviše naglasiti – ovo nije body shaming, ovo nam je svima potrebno - naglašava Marina Karamatić Sopić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Muškarac (33) otkrio simptom raka crijeva koji mu se pojavio čak dvije godine prije dijagnoze
RANO OTKRIVANJE SPAŠAVA ŽIVOT

Muškarac (33) otkrio simptom raka crijeva koji mu se pojavio čak dvije godine prije dijagnoze

Otac dvoje djece, James Rogers, otkrio je kako je simptom raka debelog crijeva primijetio čak dvije godine prije nego što mu je bolest dijagnosticirana i to u dobi od samo 33 godine
Vječno mladi: Ovim znakovima Zodijaka godine ništa ne mogu!
JESTE LI MEĐU NJIMA?

Vječno mladi: Ovim znakovima Zodijaka godine ništa ne mogu!

Godine su za njih samo broj! Neki horoskopski znakovi poznati su po svojoj posebnoj energiji, vedrom duhu i mladolikom izgledu koji zadržavaju puno dulje od drugih
Koji je znak Zodijaka najbolji, a koji najmanje dobar u krevetu?
LJESTVICA STRASTI

Koji je znak Zodijaka najbolji, a koji najmanje dobar u krevetu?

I dok se jedni mogu pohvaliti iznimnim umijećem u krevetu, drugima taj aspekt života nije jača strana. Donosimo rang listu znakova horoskopa poredanih od najmanje dobrog do najboljeg u seksu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026