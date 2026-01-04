Završio 12. Dubrovački zimski festival: Posjetilo ga je preko 100 tisuća ljudi u 36 dana

Dubrovnik je i ove godine potvrdio svoj status jedne od najatraktivnijih zimskih destinacija u regiji kroz 12. Dubrovački zimski festival (DZF), koji je trajao od 29. studenoga 2025. do 3. siječnja 2026. Tijekom 36 dana festival je posjetilo više od 100.000 ljudi, uključujući lokalne stanovnike i turiste iz Hrvatske i inozemstva.

Festival se održavao na ključnim gradskim lokacijama: Stradun, Uvala Lapad, Gruž, Mokošica, Pile, Gundulićeva poljana, Trg oružja, muzeji, knjižnice, Kazalište Marina Držića, galijun Tirena u portu, Stanica Sjeverni pol u TIC-u Pile, Advent park, TUP i mnogi drugi prostori, čime je cijeli grad zimi živio u blagdanskom ritmu. Posebno su istaknuti koncerti, kojih je bilo čak 43, uključujući nastupe na Stradunu pred više od 60 tisuća ljudi. Ukupna koncertna posjećenost na svim lokacijama premašila je 100 tisuća posjetitelja.

U bogatom glazbenom programu sudjelovali su domaći i regionalni izvođači poput Dorisa Dragovića, Dina Merlina, Parni Valjak, Prljavo kazalište, Vanne, Domenice, Željka Bebeka, Petra Graše, Magazina, Silentea i mnogih drugih. Program nije bio rezerviran samo za odrasle – dječje radionice, predstave i kreativni sadržaji bili su popunjeni do posljednjeg mjesta, dok su humanitarne utrke, dolazak Coca-Cola kamiona, susreti s Grinchem, dubrovačka kolenda i Linđovi nastupi dodatno obogatili blagdansku atmosferu.

Vrhunac festivala bio je spektakularni doček Nove godine na Stradunu, koji je prema podacima sustava eVisitor donio rekordni porast dolazaka od 66% i porast noćenja od 46%, uz 19 otvorenih hotela, što je potvrdilo Dubrovnik kao zimski turistički magnet. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković istaknuo je kako raznolikost programa i aktiviranje više gradskih lokacija pokazuju rast festivala i privlačnost Dubrovnika tijekom cijele godine. Posebno je naglasio značaj vrtuljka na Pilama kao simbol obiteljskog dijela festivala te visoke standarde dubrovačkog novogodišnjeg dočeka.

Festival je postigao i izvanredan digitalni uspjeh – sadržaji su zabilježili rekordnih 6,5 milijuna pregleda na društvenim mrežama, dok su rasli broj pratitelja i doseg profila, dodatno učvrstivši DZF kao moderni i prepoznatljivi brend.

Dubrovački zimski festival rezultat je zajedničkog rada Grada Dubrovnika, Turističke zajednice grada, Dubrovačkih ljetnih igara, javnih ustanova u kulturi, javnih poduzeća, partnera, sponzora i medija, uz podršku studenata Fakulteta za medije i odnose s javnošću Sveučilišta u Dubrovniku. Festival potvrđuje strategiju Dubrovnika kao destinacije 365 dana u godini, koja nudi autentičnu blagdansku atmosferu i vrhunski turistički doživljaj i u zimskim mjesecima.