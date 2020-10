Vrstu pilinga odaberite po tipu kože, ovisno je li suha ili masna

Koža lica uglavnom ima dva ključna stanja, to su masno i suho, a tu je i osjetljivo, do kojeg dolazi usred promjena godišnjih doba, životnih promjena ili disbalansa u tijelu

<p>Za piling suhe kože idealni su kemijski pilinzi poput mliječne ili glikolne kiseline, dok je za masnu kožu prikladan i fizički i kemijski piling. Ukoliko koža uđe u osjetljivu fazu, piling treba raditi rjeđe, najviše jednom tjedno, no i onda treba pratiti razvoj situacije, moguće da je i to previše.</p><p>- Ako imate suhu kožu, mogla bi se pod utjecajem klasičnog, fizičkog pilinga previše ljuštiti. Predlažem kemijski piling s kiselinama kao što su glikolna, mliječna ili piruvična - predlaže dermatologica Sapna Palep iz New Yorka. Dodaje da čestice iz kemijskih pilinga potiču proizvodnju kolagena i elastina koji su ključni za zdravu, mladoliku kožu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije</strong></p><p>Nakon pilinga suhe kože, nanesite hidratantnu kremu sa sastojcima koji zadržavaju vlagu poput ceramida ili hijaluronske kiseline, predlaže liječnica. Osim toga, za van je ključno nanijeti i kremu sa zaštitnim faktorom.</p><p>- Oni s masnom kožom mogu koristiti bilo koji piling do tri puta tjedno. Ujedno predlažem i salicilnu kiselinu, koja se koristi i za kožu s aknama - izjavila je dermatologica iz Phoenixa, Brooke Jeffy.</p><p>No, upozorava da lice možda proizvodi veću količinu sebuma upravo radi suhoće, stoga je ključno prvo definirati tip kože.</p><p>Oni s osjetljivom kožom moraju paziti te možda u potpunosti izbjeći piling. Naime, time će samo dodatno iritirati ionako oštećenu kožu.</p><p>- Ovom tipu kože predlažem eventualno piling s mliječnom kiselinom, koja je vrlo blaga, a odlični su i ultrasonični uređaji za čišćenje lica - komentirala je Jeffy.</p><p>Da biste znali čini li piling više štete nego koristi, obratite pažnju na to kako koža izgleda i kako je osjećate nakon upotrebe.</p><p>- Normalno je da koža postane svijetlo ružičasta desetak minuta nakon što upotrijebite fizički piling. Što se tiče kemijskih pilinga, osjećaj peckanja je normalan, ali trebao bi nestati nakon što se proizvod ispere - izjavila je dermatologica Tsippora Shainhouse iz Los Angelesa za <a href="https://www.insider.com/how-to-exfoliate-face">Insider</a>.</p>