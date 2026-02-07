Vruće poze koje opuštaju mišiće, a dobre su i za intiman odnos

Ako volite biti povezani sa svojim tijelom, vjerojatno vas privlače joga i meditacija, ali i svjesniji pristup intimnom odnosu Joga i seksualnost već dugo se isprepliću kroz fokus na disanje, opuštenost i emocionalnu povezanost
U nastavku pogledajte opuštajuće joga poze koje pomažu u intimnom odnosu.
LEŽEĆI LEPTIR Lezite na leđa, poduprti jastucima, i spojite stopala dok su koljena opušteno otvorena u stranu. Partner može biti iznad vas u klasičnom položaju, dok su vaši bokovi potpuno opušteni. Ova poza potiče sporiji tempo i svjesno disanje. Idealan je izbor ako želite nježan početak ili dulje uživanje. Posebno naglašava intimnost i kontakt očima.
SRETNA BEBA Partner koji prima leži na leđima i podiže noge prema prsima, držeći ih opušteno rukama. Druga osoba ulazi sprijeda, uz lagano ljuljanje umjesto snažnih pokreta. Ovaj položaj omogućuje vrlo dubok i intenzivan osjećaj. Posebno je pogodan za stimulaciju osjetljivih točaka. Uz sporiji ritam može biti iznenađujuće ugodan i blizak.
KRAVLJI POLOŽAJ Partner koji prima je na sve četiri, s blagim lukom u kralježnici i otvorenim prsima. Druga osoba ulazi odostraga i lako prilagođava ritam i dubinu. Ova poza stvara snažan osjećaj instinktivne povezanosti. Omogućuje dodatnu stimulaciju rukama. Često je omiljena zbog kombinacije slobode i intenziteta.
STABLO Partner koji prima stoji i oslanja se na zid ili stabilnu podlogu, s jednom nogom podignutom uz drugu. Druga osoba kleči ili stoji ispred i fokusira se na oralnu stimulaciju. Ova poza zahtijeva ravnotežu, ali donosi snažan osjećaj bliskosti. Kontakt očima dodatno pojačava doživljaj. Idealna je za sporije, svjesno uživanje.
POTPUNO OPUŠTANJE (NAKON SEKSA) Nakon završetka, oboje ležite opušteno, bez potrebe za pokretom. Ova poza služi za smirivanje tijela i disanja. Pomaže da se doživljaj slegne i produbi osjećaj povezanosti. Dodiri, zagrljaji ili tišina ovdje imaju posebnu snagu. Često je jednako važna kao i sam čin.
PSEĆI POLOŽAJ Partner koji prima je na koljenima i rukama, s prsima blago spuštenima prema podu. Druga osoba dolazi odostraga, što omogućuje dublju penetraciju. Ovaj položaj kombinira snagu i senzualnost. Pruža mnogo prostora za igru s ritmom i kutom. Vrlo je intenzivan, ali i iznimno uzbudljiv.
MOST Partner leži na leđima, savijenih koljena i podignutih bokova, oslanjajući se na stopala i ramena. Druga osoba stoji ili kleči između bedara. Ova poza omogućuje preciznu kontrolu tempa i dubine. Može biti fizički zahtjevnija, ali vrlo nagrađujuća. Donosi osjećaj snage, otvorenosti i bliskosti.
