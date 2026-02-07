Vruće poze koje opuštaju mišiće, a dobre su i za intiman odnos

STABLO Partner koji prima stoji i oslanja se na zid ili stabilnu podlogu, s jednom nogom podignutom uz drugu. Druga osoba kleči ili stoji ispred i fokusira se na oralnu stimulaciju. Ova poza zahtijeva ravnotežu, ali donosi snažan osjećaj bliskosti. Kontakt očima dodatno pojačava doživljaj. Idealna je za sporije, svjesno uživanje. | Foto: 123RF