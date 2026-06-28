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HIDRATIZIRAJUĆE NAMIRNICE

Vruće vam je? Otkrijte što je najbolje jesti i piti tijekom toplinskog udara

Za vrijeme toplinskih valova hrana utječe na to kako tijelo podnosi vrućinu jer pomaže u hidrataciji i ravnoteži elektrolita. Osim vode, važni su minerali, antioksidansi i lagana hrana koja olakšava probavu i smanjuje opterećenje tijela
Vruće vam je? Otkrijte što je najbolje jesti i piti tijekom toplinskog udara
U nastavku pogledajte što je najbolje jesti tijekom toplinskog udara. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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U nastavku pogledajte što je najbolje jesti tijekom toplinskog udara. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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