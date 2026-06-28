Vruće vam je? Otkrijte što je najbolje jesti i piti tijekom toplinskog udara

Za vrijeme toplinskih valova hrana utječe na to kako tijelo podnosi vrućinu jer pomaže u hidrataciji i ravnoteži elektrolita. Osim vode, važni su minerali, antioksidansi i lagana hrana koja olakšava probavu i smanjuje opterećenje tijela
U nastavku pogledajte što je najbolje jesti tijekom toplinskog udara.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte što je najbolje jesti tijekom toplinskog udara. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte što je najbolje jesti tijekom toplinskog udara.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
LUBENICA Lubenica se sastoji od oko 92 posto vode, što je čini jednom od najhidratantnijih namirnica. Osim vode, sadrži elektrolite poput kalija i magnezija koji se gube znojenjem. Prirodni šećeri daju brzu energiju bez težine u probavi. Likopen iz crvenog mesa djeluje kao snažan antioksidans koji pomaže u zaštiti stanica od toplinskog stresa. Kombinacija vode i vlakana pomaže dugotrajnijoj hidrataciji nego sama voda.
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KRASTAVAC Krastavac sadrži oko 95 posto vode, što ga čini čak hidratantnijim od lubenice. Uz vodu, ima malo vlakana koja pomažu stabilnoj hidrataciji. Sadrži vitamin K, vitamin C, magnezij i kalij u manjim količinama. Njegov blagi okus i hrskava tekstura čine ga idealnim za vruće dane. U mnogim kulturama koristi se kao tradicionalna ljetna hrana zbog rashlađujućeg učinka.
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KOKOSOVA VODA Kokosova voda je tekućina iz mladog zelenog kokosa i koristi se kao prirodni napitak za rehidraciju. Sadrži kalij, magnezij, kalcij i natrij u ravnoteži sličnoj onoj koju tijelo gubi znojenjem. Prirodni šećeri daju blagu energiju bez naglih skokova šećera u krvi. Lakša je za probavu od mnogih sportskih napitaka. Najbolja je kada ne sadrži dodane šećere ili arome.
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JOGURT Jogurt osigurava hidrataciju, proteine i probiotike koji pomažu probavi. Sadrži vodu i minerale poput kalcija i kalija koji podržavaju ravnotežu u tijelu. Probiotici pomažu crijevima tijekom promjena prehrane u vrućinama. Hladan jogurt pruža trenutno osvježenje organizmu. Najzdraviji je bez dodanog šećera i aroma.
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BOBIČASTO VOĆE Bobičasto voće poput jagoda, borovnica i malina sadrži puno vode i antioksidansa. Njihove tamne boje ukazuju na prisutnost antocijanina koji smanjuju oksidativni stres. Prirodni šećeri daju brzu energiju, a vlakna usporavaju apsorpciju. Većina bobica sadrži 85–90 posto vode. Idealne su kao lagani ljetni međuobrok.
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LISNATO POVRĆE Lisnato povrće poput špinata i salate sadrži vodu, vitamine i minerale. Kalij i magnezij pomažu mišićima tijekom pojačanog znojenja. Sirovo povrće rashlađuje tijelo više nego kuhano. Vlakna pružaju sitost bez težine u želucu. Salate su idealne za ljetne obroke jer ne opterećuju organizam.
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RAJČICE Rajčice sadrže oko 94 posto vode i bogate su likopenom. Likopen pomaže u zaštiti stanica od toplinskog stresa. Vitamin C i kalij podržavaju imunitet i ravnotežu elektrolita. Njihova kiselost potiče stvaranje sline i osjećaj osvježenja. Mogu se jesti sirove, u salatama ili kao hladne juhe.
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CITRUSI Citrusi poput naranči i limuna sadrže puno vode i vitamina C. Pomažu hidrataciji i jačanju imuniteta tijekom toplinskog stresa. Njihova kiselost potiče apetit i probavu. Mogu se koristiti u sokovima, salatama i napitcima. Limunada s malo soli može pomoći rehidraciji.
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MENTA I SVJEŽE BILJE Menta i drugo bilje poput peršina i bosiljka imaju osvježavajući učinak. Mentol u metvici aktivira osjećaj hladnoće u ustima. Iako se konzumiraju u malim količinama, sadrže vitamine i antioksidanse. Dodaju okus laganim jelima bez težine. Idealni su za vodu, salate i hladna pića.
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HLADNI ZELENI ČAJ Hladni zeleni čaj hidratizira i sadrži antioksidanse poput katehina. Umjerena količina kofeina pomaže budnosti bez dehidracije. U toplim klimama često se pije ohlađen ili hladno pripremljen. Pomaže u borbi protiv oksidativnog stresa. Najzdraviji je bez dodanog šećera.
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DINJE Dinje i druge vrste dinja sadrže puno vode i vitamina. Cantaloupe je bogat vitaminom A i C, a medna dinja kalijem. Različite vrste pružaju raznolik okus i hranjive tvari. Idealne su kao lagani ljetni desert ili salata. Najbolje su kada su svježe i dobro ohlađene.
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AVOKADO Avokado sadrži zdrave masti, vlakna i puno kalija. Pomaže u održavanju energije bez teške probave. Njegova kremasta tekstura zamjenjuje teške umake i masnoće. Sadrži više kalija od banane. Idealan je za lagane ljetne obroke.
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KOŠTANA JUHA Koštana juha sadrži elektrolite poput natrija i kalija. Može se konzumirati hladna ili na sobnoj temperaturi ljeti. Pruža proteine i aminokiseline za oporavak tijela. Slani okus pomaže nadoknadi izgubljenih minerala. Može se koristiti i kao baza za hladne juhe.
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CJELOVITE ŽITARICE Cjelovite žitarice daju dugotrajnu energiju i vlakna. Kada se ohlade, idealne su za ljetne salate. Ne uzrokuju nagle skokove šećera u krvi. Pomažu sitosti bez preopterećenja organizma. Mogu se pripremiti unaprijed za više obroka.
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MAHUNARKE Mahunarke su bogate proteinima, vlaknima i ugljikohidratima. Lako se jedu hladne u salatama i namazima. Pomažu u održavanju energije tijekom vrućina. Mogu se pripremiti unaprijed i čuvati u hladnjaku. Vrlo su svestrane i zasitne.
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RIBA I PLODOVI MORA Riba i morski plodovi pružaju lagane proteine bez težine crvenog mesa. Sadrže omega-3 masne kiseline koje podržavaju srce. Hladne pripreme poput salata ili cevichea idealne su za ljeto. Lako se probavljaju u vrućinama. Mogu se jesti i hladni nakon pripreme.
| Foto: 123RF
HLADNE JUHE Hladne juhe sadrže puno vode i povrća. Gazpacho je najpoznatiji primjer. Lako se pripremaju bez kuhanja. Pružaju hranjiv i osvježavajući obrok. Idealne su kada je vrućina prevelika za toplu hranu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ŠTO IZBJEGAVATI I KAKO JESTI LJETI Teška, pržena i masna hrana otežava probavu tijekom vrućina. Alkohol i previše kofeina mogu pogoršati dehidraciju. Bolje je jesti manje, češće obroke. Važno je stalno piti vodu kroz dan, a ne odjednom velike količine. Pravilna prehrana u vrućinama može značajno olakšati opterećenje tijela.
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