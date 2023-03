Wallenda je sa 73 godine hodao je po žici između dva nebodera, vjetar ga je gurnuo u smrt

Njemačko-američki umjetnik, cirkuski akrobat i hodač po žici Karl Wallenda začetnik je grupe The Flying Wallendas ili Leteći Wallende, koja je nastupala diljem Europe i Amerike. Wallende su bili obitelj, a gotovo svi su se bavili opasnim akrobacijama pri kojima često nisu bili vezani niti su imali zaštitnu mrežu, a većinu su izvodili na određenoj visini. Bili su poznati po visokim ljudskim piramidama, šetnji i vožnji bicikla na žicama. Nekoliko članova obitelji poginulo je tijekom izvođenja akrobacija i trikova, no to nije spriječilo Karla da nastavi sa svojom ljubavi prema opasnim akrobacijama. Godine 1978. snimljen je i film "The Great Wallendas" s Karlom kao glavnim protagonistom, no on je poginuo samo 38 dana nakon što je film prikazan na televiziji.