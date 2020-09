Warner Bros. lansirao flaširani Butterbeer - pivo iz Harryja Pottera, a može se kupiti online

Obožavatelji Harryja Pottera u Velikoj Britaniji sada mogu uživati ​​u svom omiljenom piću iz udobnosti svog doma jer je Butterbeer prije bio dostupan samo kao nacrt na lokacijama Wizarding Worlda

<p>Flaširano pivo u bocama moći će se kupiti u Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter i na 9¾ platformi, prodavaonici na kolodvoru London King's Crossa, aerodromu Heathrow i aerodromu Gatwick (iako je potonja trgovina trenutno zatvorena). Također ovo pivo možete naručiti i putem interneta na <a href="https://shop.wbstudiotour.co.uk/products/butterbeer" target="_blank">shop.wbstudiotour.co.uk</a> ili <a href="https://www.harrypotterplatform934.com/" target="_blank">harrypotterplatform934.com</a>, no dostava je trenutno dostupna samo u Velikoj Britaniji.</p><p>Butterbeer je napravljen prema tajnom receptu, no to je bezalkoholno piće s okusom maslaca, a također je u potpunosti vegansko. Proizvedeno je u Velikoj Britaniji, a piće dolazi u lijepo izrađenoj staklenoj boci, te svaka ima ekskluzivnu kolekcionarsku etiketu koju je dizajnirao MinaLima, dizajnerski dvojac koji stoji iza grafičkih rekvizita filmova o Harryju Potteru i Fantastičnim zvijerima.</p><p>Zasad postoji samo jedna etiketa, ali ideja je da obožavatelji mogu skupljati različite etikete, a zatim svoje boce izložiti ​​kod kuće. Boca flaširanog piva s maslacem od 275 ml košta 5,95 funti ili 50 kuna, dok 107 kuna stoji pakiranje od 4 x 200 ml, piše <a href="https://www.insider.com/warner-bros-launches-vegan-bottled-butterbeer-you-can-buy-online-2020-9?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sf-insider-main" target="_blank">Insider</a>.</p>