Za 20-ak godina parovi se više neće seksati da bi dobili djecu?

Genetičari navode kako bi parovi u budućnosti mogli napustiti ideju seksa radi razmnožavanja jer će im genetiski inženjering omogućiti potomstvo kakvo žele

<p>Profesor genetike <strong>Henry T. Greely</strong> u novoj knjizi The End of Sex and the Future of Human Reproduction bavi se pitanjem etičkih i pravnih dvojbi koje proizlaze iz genetskog inženjeringa, navodi <a href="https://bigthink.com/philip-perry/will-sex-for-reproduction-become-obsolete">Bigthink.</a></p><p>Smatra kako će u razdoblju od dva do četiri desetljeća parovi u razvijenim zemljama potpuno zanemariti seks radi reprodukcije i okrenuti se znanosti. Greely smatra da će postupci koji vode do prirodnog začeća biti besplatni, no to će se tek pokazati s vremenom. Određene revolucionarne tehnike koje uključuju istraživanje matičnih stanica i genetike to će omogućiti. Te i druge znanstvene metode će stvoriti temelje za predimplantacijsku genetsku dijagnostiku (PGD). Već postojeće tehnike će se samo nadograđivati.</p><p>Već koristimo PGD kako bismo otkrili gene koji uzrokuju teške bolesti. Svake godine taj postupak prođe na tisuće embrija. Riječ je o skupom postupku, a Greely kaže da se bližimo danu kad ćemo moći sekvencionirati svih 6,4 milijarde genoma embrija brzo i jeftino postupkom koji naziva lakim PGD-om.</p><p>Zamislite par koji želi dijete. Odlaze na konzultacije kod specijalista za plodnost koji će od njih izuzeti genetski materijal poput sperme ili stanica kože.</p><p>- DNK embrija potom će sekvencionirati i analizirati prije odluke o tome koje embrije će prenijeti u maternicu na daljnji razvoj. Potencijalni roditelji će doznati sve što žele o genetskoj slici desetaka embrija, a potom će odabrati jednog ili dva za trudnoću i porod. Osim što će tako eliminirati moguće bolesti, postupak će biti siguran, zakonit i besplatan, navodi Greely.</p><p>U knjizi je opisao i kako će ti postupci izgledati.</p><p>- Roditelji će dobiti embrije razdijeljene u kategorije. U jednoj kategoriji će biti embriji s teškim i neizlječivim bolestima. Obično ih nosi oko dva posto embrija. U drugoj kategoriji će biti embriji s genetskim materijalom za potencijalni razvoj drugih bolesti. Kozmetička kategorija će biti treća, a u njoj će određivati oblik tijela, boju kose ili očiju budućih beba, kao i pitanje hoće li rano ostati sijedi. Za sad još ne znamo puno o tome, ali ćemo naučiti, piše Greeley navodeći kako ponašanje djeteta dolazi na kraju.</p><p>Smatra kako neće biti moguće reći da će pojedini embrij postati dijete u top deset mališana s vrhunskom inteligencijom.</p><p>- No postojat će mogućnost procjene na sljedeći način: Ovo dijete ima 600 posto mogućnosti biti u gornjoj polovici inteligentnih u svojoj generaciji, navodi autor pojašnjavajući kako će se na taj način smanjiti troškovi zdravstvenog sustava jer će se smanjiti broj nasljednih bolesti. Te uštede će se preusmjeriti na razvoj reproduktivne medicine, pa će svi postupci postati dostupni i jeftini.</p><p>Zato Greeley smatra da će ljudi koji na staromodan način rade djecu biti stigmatizirani, budući da će predstavljati rizik za buduće zdravstvene troškove. Dodatno, to će omogućiti jednakost jer će i istospolni parovi moći imati dijete koje je genetski njihovo. No postoji vjerojatnost i da će rezultati biti zastrašujući.</p><p>- Što ako žena odluči od matičnih stanica stvoriti jaje s vlastitim genetskim materijalom, a zatim spermu sa vlastitim genetskim materijalom i nastali embrij prenese u svoju maternicu?, zapisao se Greely. Iako zvuči nevjerojatno, ipak je moguće.</p><p>Naravno, ljudi će se i dalje seksati radi užitka i stvaranja bliskosti s partnerom. No Greely predviđa kako će u budućnosti seks radi razmnožavanja postati suvišan. Što se moralnih i etičkih dvojbi tiče, Greely je znanstvenik i stručnjak za pravo. Smatra kako je na odvjetnicima ponekad dužnost iznijeti činjenice pred klijenta i ostaviti mu mogućnost da sam o njima odlučuje.</p><p>- Imam neke ideje o načinima kako regulirati lagani PGD u budućnosti, no riječ je o mislima koje se zasnivaju na predviđanju budućnosti, zaključio je on.</p>