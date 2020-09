Za 650.000 kuna prodaje se kuća iz snova za sve pivoljupce

Kuća u Floridi izvana izgleda kao i svaki drugi dom, no kada zavirite unutra, ostat ćete bez daha. Svi zidovi i stropovi obloženi su limenkama pive

<p>Kuća s dvije spavaće sobe i dvije kupaonice, smještena u mirnoj ulici iza urednog travnjaka i s kamenim stubištem koje vodi do staklenog ulaza, na prvi pogled izgleda kao i svaka druga kuća.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi za dom):</p><p>No tek kad zakoračite kroz ulazna vrata, postaje jasno da se ovaj dom u Floridi može pohvaliti doista jedinstvenim interijerom nakon što je njegov prethodni vlasnik svaki zid i strop ukrasio limenkama piva Budweiser. Osim kupaonice u kojoj nema limenki, jedine praznine ostavljene su za pristup prekidačima za svjetlo i utičnicama.</p><p>Procjenjuje se da deseci tisuća limenki piva ukrašavaju stan, a agentica za nekretnine Kristen Adams-Kearney kaže da ju je oduševilo ono što je našla unutra kad je prvi put ušla u kuću.</p><p>Nju je u vezi prodaje kuće kontaktirao Kris Johnson, koji je postao odgovoran za imovinu kad je njegov prijatelj koji je posjedovao kuću preminuo. Napisao joj je pismo kako bi objasnio da je dom pripadao Mikeu Amelotteu, veteranu američke mornarice koji se uselio 1986. godine i koji je uvijek na stolu u blagovaonici imao do stropa naslagane limenke svog omiljenog piva.</p><p>Isključivo je pio Budweiser više od četiri desetljeća. Projekt uređenja svog doma limenkama započeo je 1990. i završio ga 16 godina kasnije. Kris je naglasio da je njegov prijatelj Mike sve u potpunosti napravio sam.</p><p>- Prvo me pitao jesam li zainteresirana da prodam kuću koja ima tapete od limenki piva. Sve dok nisam došla u kuću nije mi bilo jasno gdje se uopće mogu naći tapete s limenkama pive, a onda sam shvatila da su zapravo svi zidovi obloženi limenkama. To nije tip doma koji uobičajeno prodajemo, ali htjeli smo poštovati Mikeovo naslijeđe - rekla je Kristen i dodala da se kuća prodaje za 650.000 kuna.</p><p>Kada su vidjeli ponudu, iz Budweisera su se javili Kristen i ponudili da novom vlasniku napune cijeli frižider pivom, ali samo ako će kuću ostaviti takvom kakva je, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/us-news/house-goes-sale-just-78000-22724140" target="_blank">Mirror</a>.</p>