Varaždinac radi kamperice po mjeri: Vole je Nijemci i Francuzi

Za izradu jedne kamperice, Siniši Vugreku ovisno o kompleksnosti treba od 3-4 mjeseca, s tim da radi na tri istovremeno. Opremljena je mini-kuhinjom, velikim ležajem, TV-om i solarnim pločama...

<p>Svaka njegova kamperica ima dušu jer je ručno rađena do najsitnijeg detalja. Varaždinac Siniša Vugrek (41), osim što radi u obiteljskoj tvrtki, izrađuje kamperice “VS Customs Handmade” koje su izrazito cijenjene kod - stranaca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Kampirao sam malo u srednjoj školi, onda dugo nisam, ali se ideja za mobilnom kućicom uvijek vrtjela po glavi. Izradio sam prve nacrte prije 15-ak godina, a prije tri godine krenuo s izradom prototipa. Testirao sam kućicu na putovanju do mora i po obali, sveukupno sam prošao pet tisuća kilometara, kampirajući na divlje. Kada sam se predstavio u veljači na sajmu u Münchenu, odmah sam dobio nekoliko narudžbi - priča nam Siniša, po struci elektrotehničar. Kod njih je malo drugačiji mentalitet, kaže, i kod njih se posebno cijeni ručni rad. </p><p>Za izradu jedne, ovisno o kompleksnosti treba mu od 3-4 mjeseca, s tim da radi na tri istovremeno. Duljina kampera je tri metra, širina je 150 centimetara, a visina također 150 cm. Opremljena je mini-kuhinjom, s frižiderom i kuhalom, TV-om, ležajem i ormarom, a jedna je obitelj tražila i da umjesto ormarića stavi dodatni ležaj za dijete. </p><p>- Oblik “tear drop” (suza) pokazao se izuzetno praktičan jer u njega stane i tročlana obitelj. Sve, od metalnog podvozja, odnosno okvira na koji se smješta kućica, do drvene nadogradnje radim sam. Iznutra je sve obloženo drvom, bojano i lakirano kako bi sve bilo glatko i lako se čistilo. Izvana ide impregnacijska epoksi smola, pa se kita i opet šprica boja u dva sloja - objašnjava nam ovaj zanimljiv umjetnik koji još radi i skulpture od metala. Već je imao pet samostalnih izložbi i član je Likovnog udruženja Čakovec, no nikad se nije odlučio time i profesionalno baviti jer, kako kaže, nema od toga stalnog prihoda.</p><p>- Od malena sam volio sve metalno, najviše igračke koje sam obavezno rastavljao. Interesantna mi je svaka netipična grana umjetnosti, a mogu se najbolje izraziti kroz metal - govori Siniša. U međuvremenu su ga zainteresirale i druge stvari.</p><p>Hobiju s kućicama, koji možda uskoro preraste u ozbiljan posao posvećuje se nakon standardnog radnog vremena u obiteljskoj firmi Elcon u kojoj radi kao voditelj razvoja i proizvodnje, no kaže kako mu nije nimalo teško tada uzeti alat u ruke i kuckati, variti...</p><p>- Postoji osnovni model kućice, koji svaki kupac može urediti po svojim idejama, dakle “full customizable”, te može birati između vrste i boje štofa, kuhala, frižidera, lampi - objašnjava nam Siniša. Unutra se nalazi 12-voltna instalacija za puniti mobitel i tablet, tw 220-voltna, a solarni paneli nalaze se u kutiji s 20 metara kabla i izvlače po potrebi na sunce. </p><p>- Kućicu obično parkiramo u hlad pa nema smisla da su paneli fiksno na krovu jer neće dobiti dovoljno sunčeve energije - otkriva Siniša kako je pazio na svaki detalj. Standardna oprema uključuje i ventilaciju, a unutrašnjost je zbog dobre izolacije i u najvećim ljetnim vrućinama, ugodna za spavanje i boravak.</p><p>- Izo drveni paneli ili tzv. sendvič paneli debljine 48 mm, osiguravaju i da kad je vani 30°C, unutra je ugodnih 24°C, nakon cijelog dana na suncu. Uopće nema potrebe za klimom unutra - kaže Siniša. </p><p>Voli izazove, i kod njega nema rečenice “to se ne može napraviti”. </p><p>- Sve se može, treba sjesti i razmisliti malo te naći najbolje rješenje. Primjerice zbog zaobljena krova nisam nigdje mogao naći odgovarajuće nosače, pa sam ih dizajnirao i izradio sam - kaže Siniša. Otvorio je u međuvremenu i svoju firmu preko koje radi i izvozi ih, najviše u Njemačku i nešto manje u Francusku, a pošto je tvrtka registrirana kao proizvođač, te su kamperice atestirane i sam daje brojeve šasija. Planira iskoristiti poticaje iz EU fondova kako bi obišao što više sajmova 2021. Ali to nije sve, jer usput namjerava dvije izdvojiti za najam, čisto kako bi ljude koji ih nemaju, pružio mogućnost da osjete na svojoj koži što znači kampirati. </p>