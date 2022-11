Za čime biste najviše žalili da vam ostane još 5 minuta života? Evo kako su odgovorili drugi...

Svi mi imamo neku priču, a one rijetko zvuče kao bajke. I dok uporno prebiremo po vlastitoj 'životnoj bombonijeri', ponekad kažemo i napravimo stvari zbog kojih kasnije požalimo. Ili žalimo zbog onoga što nismo rekli i napravili. Ali, jeste li kad razmišljali, za čime biste najviše žalili da vam ponestane vremena, da vam netko kaže kako ćete ubrzo umrijeti, pitao je svoje slušatelje Martin O'Toole, bivši alkoholičar i ovisnik koji se snagom volje izvukao iz svega toga.

Danas Martin vodi podcast 'Kako umrijeti sretan' (How To Die Happy) u kojemu dijeli priče i praktične savjete za dobar život i smirenije umiranje. Njegove su riječi nadahnule mnoge ljude i pomogle im da više ne lutaju besciljno i prazno ovim svijetom.

Posebno ga se, kaže, dojmila knjiga koju je napisala dr. med. Elizabeth Kübler-Ross, a zove se 'O smrti i umiranju - što umirući moraju naučiti liječnike, medicinske sestre, svećenike i vlastitu obitelj (On Death and Dying - what the dying have to teach doctors, nurses, clergy, and their own family). U njoj je opisala za čime ljudi na samrti znaju najviše žaliti.

- Žale zbog neuspjeha, propuštenih prilika i nemogućnosti pružiti više onima koje ostavljaju iza sebe. Knjiga sadrži isječke iz mnogih razgovora s neizlječivo bolesnim pojedincima i dobar je vodič za ljude koji rade s onima koji su blizu smrti. U posljednjoj prijelaznoj fazi ljudi često žale za životima koje nisu živjeli - rekao je Martin.

POGLEDAJTE VIDEO Male stvari život čine sretnim:

Istražujući i proučavajući razne materijale, iskustva, knjige, pretražujući internet... Martin je napravio popis onoga za čime ljudi najviše žale kad se suoče sa smrću.

- Iako sam pronašao malo istraživanja o žaljenju na smrtnoj postelji, naišao sam na američki rad iz 2005. godine pod naslovom 'Što najviše žalimo... i zašto' ( What We Regret Most… and Why) autora Neala J. Roesea i Amy Summerville. Radi se o istraživanju koje je, između ostalog, zahtijevalo od sudionika da preispitaju svoje živote i razmotre koja bi tri aspekta promijenili kad bi mogli resetirati sat i krenuti ispočetka - pojašnjava Martin.

Foto: Dreamstime

- Zanimljivo je da su studije pokazale korelaciju između starije dobi, manjeg broja mogućnosti i postupnog smanjenja žaljenja. Kako su životne prilike starijih osoba nestajale, tako su nestajala i njihova najbolnija žaljenja. Možda je to značilo da su jednostavno odustali, osjećajući kako nema smisla žaliti za nečim što više nemate snage promijeniti - dodao je.

Istraživanje je rezultiralo postotkom žaljenja u određenim kategorijama života, no valja napomenuti kako se ovdje ne radi o onome za čime ljudi žale na smrtnoj postelji, već općenito tijekom života. Najviše žale što nisu napravili (ili jesu) nešto vezano za obrazovanje, a najmanje u kategoriji zajednice.

- Pretpostavljam da te kategorije mijenjaju u trenutku kada se čovjek suoči licem u lice sa smrću. U tom trenutku čovjeku je sigurno manje stalo do obrazovanja i uspješne karijere i onoga što je stekao ili nije stekao. Kada dođemo do neizbježnih trenutaka prije smrti, mislim da više razmišljamo o istinskoj ljepoti života, ljubavi, iskustvima, obitelji, prijateljima i življenja u miru, bez mržnje, zavisti ili ogorčenosti jednih prema drugima - smatra Martin.

- Pozivam vas da uzmete olovku i papir pa provedete nekoliko minuta zamišljajući o tome za čime biste najviše žalili da vam je preostalo još pet minuta života - kazao je i pojasnio kako je to dobar test, jer tako vrlo lako možete shvatiti što radite pogrešno u životu dok još imate vremena krenuti nekim boljim i sretnijim putem, prenosi tinybuddha.com

Pozivamo vas da svoja razmišljanja napišete u komentar i tako potaknete druge ljude da zastanu i promisle o vlastitim životima.

Najčitaniji članci