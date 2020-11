Za djecu s teškoćama u razvoju Snažan start omogućuje lakše uključivanje u školovanje

Rana edukacija i predškolski program za djecu s intelektualnim teškoćama izuzetno je važna pa su kampanju "Snažan start" pokrenuli u Hrvatskoj udruzi za ranu edukaciju-HUREKA

<p><a href="https://www.dropbox.com/s/i522vsjv42ctz6z/Sna%C5%BEan_Start_min_final_2020..pdf?dl=0"><strong>"Snažan start"</strong></a> program je rane edukacije za djecu s intelektualnim teškoćama, a cilj je priprema djece na sve izazove koje donosi redovno školovanje i inkluzija. Program se razvija proteklih pet godina i temeljen je na preporukama neuroedukacije, te je usklađen sa suvremenim principima rane edukacije kakvi se provode u najrazvijenijim zemljama svijeta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mali Kristijan snimio editorijal</strong></p><p> </p><p>Uvođenjem takvog programa u rani odgoj utjecati će se pozitivno, osim na poboljšanje cjelokupnog razvoja i školskog uspjeha djeteta s intelektualnim teškoćama, i na čitav odgojno-obrazovni sustav.</p><p><strong>Laura i Kristijan</strong> su u program "Snažan Start" uključeni već nekoliko godina, a njihove mame <strong>Larisa i Martina </strong>aktivne su sudionice programa. Svjesne su kako je veliki dio roditelja izgubio nadu i vjeru da im djeca mogu bolje, dok oni koji se žele boriti nailaze na značajne prepreke u financijskom smislu. Stoga su se odlučile aktivno angažirati na društveno odgovornom projektu kako bi se "snažan" start osigurao za što veći broj djece s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj.</p><p>- Mnogo je različitih osjećaja s kojima se nose roditelji djeteta rođenog sa Sindromom Down. Strah od budućnosti je jedan od učestalijih, čak i ako se skriva i ignorira, on je opet tu. Slušati o tome što sve tvoje dijete neće moći i što će mu sve u životu biti uskraćeno uistinu nije ugodno. Međutim, svaki put kad bih pogledala svog dječačića, vidjela sam čudesnu kreaciju i znala sam da on može više i može bolje, samo nisam znala kako. Nakon što sam uključila Kristijana u program Snažan start stvari su počele sjedati na svoje mjesto. Kristijan je počeo u cijelosti napredovati, znanje i razumijevanje mu raste iz dana u dan, počeo je izuzetno napredovati u govoru i finoj motorici. Pažnja i koncentracija na izvršavanje zadataka se popravila do mjere za koju sam mislila da nije moguća. Uživa u učenju kroz igru, u softverima i radnim materijalima koji rastu s njim i prate njegov napredak. Mi roditelji djece s invaliditetom imamo posebnu čašu kojom mjerimo, ali zahvaljujući Snažnom startu nama više nije potrebna i sad pratimo kako to rade djeca urednog razvoja i trudimo se to dostići. Ne znamo točno što sve možemo očekivati i postići, ali znamo dubinu naše vjere u to da ćemo sigurno uspjeti i ne trošimo više sadašnjost brinući se o budućnosti - kaže nam mama malenog Kristijana <strong>Martina Vuković (35)</strong> koji već pohađa ovaj program.</p><p>Dodaje da je važno naglasiti da uz materijale koji se dobiju, roditelj je ključan čimbenik koji radi s djetetom, pola sata do sat dnevno, baš kao što i ona s Kristijanom svaki dan radi po individualnom programu koji je namijenjen baš za njega - pod budnim okom logopeda, odgojitelja i rehabilitacijskog edukatora.</p><p>Program se temelji na osnaživanju roditelja tako da im stručni tim "Snažnog starta" pruži sva potrebna znanja i upute kako mogu samostalno i svakodnevno doprinositi napretku svog djeteta. Tim sačinjen od logopeda, edukacijskog rehabilitatora i odgojitelja, roditelje i dijete prate od početka do kraja programa. Dijete se prati timski, te se redovito evaluira postignuti napredak i planiraju daljnje aktivnosti. Uz to za dijete je osiguran sav potreban tiskani radno-didaktičko-edukativni materijal, didaktičke igračke tvrtke Linit, koja je dobitnik priznanja Zlatne kune za najbolji start up u 2017. godini, terapijske minijature i softveri koji prate program, a razvijeni su u suradnji s<strong> prof. dr. sc. Miroslavom Vrankićem</strong>.</p><h2>Bitno je što ranije početi</h2><p>Ovim putem roditelje žele potaknuti da se zajedno s djecom što prije uključe u program, od najranije dobi, pošto je djeci s intelektualnim teškoćama potrebno znatno više vremena za svladavanje vještina i znanja u odnosu na djecu urednog razvoja.</p><p>Jer, dobra priprema i sustavno organiziran proces učenja temelj su uspješne inkluzije u osnovnu školu i jedina mogućnost da djeca ostvare svoj puni potencijal.</p><p>- Program traje pet godina i podijeljen je na četiri stupnja rane edukacije i dva stupnja predškolskog programa. Prva četiri stupnja temelje se na iskustvenoj igri, i kroz njih se roditelje upoznaje s metodama ranog učenja, te kako se provodi iskustvena igra uključivanjem što više osjetila. Kontinuirano se radi na ubrzavanju pamćenja (Blic metoda), unapređenju razumijevanja, uspostavljanju pažnje i koncentracije, senzorici, organizaciji semantičke mreže i postavljanju temelja za logičko zaključivanje - kaže nam <strong>odgojiteljica Iva Garić</strong>. </p><p>Osobita se pažnja, nastavlja, posvećuje jezično-govornom razvoju kroz kontinuirano širenje vokabulara, vježbanje izgovora i problematičnih glasova, napretku govora od riječi do višesložne rečenice, povezivanju rečenica u cjeline. S djecom se odrađuje globalno i fonetsko čitanje, uče slova i brojevi, usvaja analiza i sinteza, igraju se društvene igre, uče pisati na računalu. Radi se na glasovnoj raščlambi i razvoju slušne i govorne, te vidne i prostorne percepcije - objašnjava nam<strong> logopedinja Tamara Galunić</strong>.</p><p>- Uvježbavanje fine motorike, unapređenje grafomotoričkih vještina, koordinacija pokreta oko ruka, pisanje, igranje društvenih igara također su važan segment programa - dodaje <strong>edukacijska rehabilitatorica i Numicon terapeutkinja Martina Jurilj.</strong></p><p>Djeca kroz program rane edukacije ujedno dobivaju bogato enciklopedijsko znanje, uče zemljopis, igraju se s terapijskim minijaturama i razvijaju vještine potrebne za svakodnevni život. Iz matematike djeca usvajaju količinske vrijednosti broja, uče brojeve i brojiti, zbrajati i oduzimati do 20, rade po Numicon metodi, uče raspoznavati i raspolagati s novcem.</p><p>Zadnja dva stupnja, 5. i 6. stupanj se temelje na učenju kroz kreativno istraživačku igru, uz didaktičke igračke-drvene umetaljke/slagalice i terapijske minijature, sa svrhom postizanja zadovoljavajuće razine logičkog povezivanja i zaključivanja. Radi se na vještinama koje je potrebno dodatno podupirati i usavršavati, ovisno o djetetovom napretku na prethodnim stupnjevima programa. Ujedno se čitaju lektire i dječje knjige te se dijete potiče na slikovno-umjetničko izražavanje na njihov sadržaj što se naziva kreativni projekti i prepričavanje.</p><p>S djetetom se radi na razvoju svih navedenih vještina, ali se program individualizira djetetovim potrebama, interesima i napretku. Niti od jednog djeteta se ne odustaje i ako dijete ne napreduje kako je predviđeno, mijenjaju se metodike i načini podučavanja dok se ne nađe metoda koja odgovara djetetu.</p><h2>Dnevno se posvećuje oko sat vremena</h2><p>- Dijete se tako dotiče većine tema koje se odrađuju od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Time djetetu stvaramo temelje i podlogu za uspješno formalno obrazovanje i sprečavamo nazadovanje koje se neminovno događa kod većine djece s intelektualnim teškoćama koja u prvi razred dolaze nespremna - objašnjava nam edukacijska rehabilitatorica Martina Jurilj.</p><p>Za uspješno provođenje programa potreban je kontinuiran rad. Dnevno je potrebno oko pola sata do sat vremena ovisno o stupnju. Za uključivanje u program izuzetno je važna motiviranost roditelja, jer program traje dugo, zahtjevan je i bez obostrane suradnje ne možemo postići maksimalne rezultate. Naš su cilj isključivo izvrsni rezultati, što smo uspjeli postići kod stotinjak djece koja su se do sad uključila u program i čiji roditelji marljivo i predano rade i razvijaju program s nama već nekoliko godina.</p><h2>Društveno odgovorna kampanja - uključite se</h2><p>S obzirom na to da je najveći problem roditeljima financiranje programa, ujedno smo pokrenuli i društveno odgovornu kampanju pod istim imenom kojom želimo privući tvrtke diljem Hrvatske koje svoje proizvode i usluge reklamiraju na društvenim mrežama i časopisima, da zakupe oglasni prostor putem naših kanala jer se 100 posto iznosa uloženog u tu svrhu dodjeljuje u svrhu financiranja djece koja čekaju da budu uključena u program "Snažan Start", objašnjava nam Martina Vuković i dodaje da ne traže od tvrtki donaciju, ni da im nešto poklone, čak ni da potroše ništa više od planiranog, već da razmotre ponudu i ako je to ono što može pomoći njihovom poslovanju, podrže, jer tako mogu promijeniti život barem jednom djetetu i jednoj obitelji.</p><p>Ako ste roditelj koji ima dijete s intelektualnim teškoćama, imate tvrtku i željeli bi nam pomoći ili ako ne spadate niti u jednu od kategorija, ali želite nam se pridružiti u borbi za bolju i sigurniju budućnost naše djece - možete se javite na mail larisa.snazanstart@gmail.com ili martina.hureka@gmail.com. </p>