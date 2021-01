1. Objesite svoje banane kako biste usporili njihovo sazrijevanje

Možete ih objesiti na vješalici u vrećici ili samo objesite svoje banane na ručkicu od ladice u vrećici, dalje od drugog voća. Na taj način ne dobivaju previše kisika, što rezultira time da dulje ostanu svježe.

2. Prelijevanje limunovog soka preko izrezanih banana spriječit će ih da posmeđe

Priprema grickalica unaprijed mogla bi biti vrlo učinkovita, ali također može naštetiti kvaliteti vaše hrane. I narezane banane postanu smeđe samo nekoliko minuta nakon što ih izrežete, pa je prelijevanje limunovim sokom po njima dobra ideja da duže zadrže boju. A budući da limun može biti vrlo moćan, možete ga razrijediti s malo vode i pokapati preko banana, piše Bright Side.

3. Kolačiće držite svježim i vlažnim spremajući ih s kriškom kruha

Prvi korak nakon pečenja kolačića obično je spremanje u posudu. Bez obzira koliko je spremnik hermetičan, vaši će kolačići postajati sve tvrđi i teži kako će dani odmicati. Pametan trik bio bi dodati krišku kruha u isti spremnik kako bi vaši kolačići upili vlagu iz njega. Na taj će način zadržati svoju mekanu teksturu mnogo dulje, a i dalje će imati onaj osjećaj svježine.

4. Pospite malo octa na sir kako biste izbjegli plijesan

Većina ljudi naribani sir skladišti ili u spremnicima, ili umotava u plastičnu foliju, no ta plastika može privlačiti previše vlage što uzrokuje plijesan. Ono što bi bilo učinkovitije je dodati nekoliko kapi octa u sir kako biste spriječili rast plijesni. Pazite da ne upotrebljavate previše octa, jer može pokvariti okus sira. Ali, čak i ako koristite ocat, pobrinite se da svoj sir čvrsto zamotate u papirnati ubrus i spremite u hladnjak.

5. Tikvu premažite uljem i spremite

Prvi korak bio bi temeljito oprati tikvu i osušiti je ručnikom. Sve što ostane vlažno na tikvi može rezultirati pojavom plijesni. Nakon toga možete dodati malo ulja na krpu i nježno ga utrljati na tikvu. Konačni rezultat trebao bi biti tikva koja je sjajna, ali ne previše masna i sluzava.

6. Od ljekovitog bilja napravite maslac

Ako u hladnjaku imate previše biljaka koje će se pokvariti, lako ih možete pomiješati s malo maslaca i stvoriti svoj vlastiti biljni maslac.

7. Pokrijte svoj guacamole plastičnom folijom, ne ostavljajući zraka

Avokado je jedno od najtraženijih proizvoda u svijetu, a guacamole je glavni razlog tome. Jedna od loših strana je što guacamole u hladnjaku brzo posmeđi. Najbolje rješenje za to bilo bi prekriti posudu plastičnom folijom tako da do avokada dolazi vrlo malo zraka. Ovom metodom vaš će guacamole biti svjež do 3 dana, a smeđa boja će se pojavljivati samo na bočnim stranama posude.

8. Stavite svoje šparoge u čašu vode

Kao i većina svježeg povrća, šparoge ne mogu dugo izdržati u hladnjaku, jer im se stabljika može jako osušiti. Rješenje tog problema je držati ih po nekoliko u čaši vode izvan hladnjaka na nekoliko dana. Ne samo da će ostati svježe, već će i početi rasti.

9. Natrljajte krajeve sira s malo maslaca kako se ne bi osušio

Sir se često prilično brzo osuši u hladnjaku ako se ne skladišti pravilno. Dodavanjem malo maslaca na rubove komada sira dajete mu vlagu koja mu je potrebna da ostane hidratiziran i ne isušuje se. Čak i ako se presuši, svejedno ga možete popraviti trljanjem maslaca po isušenim dijelovima.

10. Spremite đumbir u zamrzivač

Đumbir je sastojak koji možda ne bismo trebali koristiti svakodnevno ili u velikim količinama. Zato će nam smrzavanje omogućiti da ga održavamo svježim 2 do 9 mjeseci. Možete ga naribati i unaprijed, tako da možete uzimati po jednu žlicu kada vam zatreba.