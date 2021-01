Njezin je isje\u010dak od tada pregledan vi\u0161e od 2,5 milijuna puta nakon samo jednog dana, a ljudi su rekli da je tehnika toliko jednostavna i da im je \u017eao \u0161to nisu prije znali za nju.

- Iskreno, u\u010dim od TikTok-a vi\u0161e nego od \u0161kole - napisala je jedna \u017eena. Druga se slo\u017eila i dodala\u00a0kako je metoda izvrsna: 'Gdje ja \u017eivim ve\u0107 vi\u0161e od 50 godina?'. Tre\u0107a se \u017eena na\u0161alila kako sada mo\u017ee prestati mu\u010diti i opominjati svog supruga da stavlja \u0161tipaljku.

No\u00a0metoda nije nova za neke ljude koji su priznali da su to oduvijek \u010dinili na ovaj na\u010din.

- Nisam znala da je\u00a0ovo ne\u0161to neuobi\u010dajeno... Ja to radim cijeli \u017eivot - rekla je jedna \u017eena, dok je druga\u00a0dodala: 'Mislila sam da svi znaju za to. Sad se osje\u0107am posebno', pi\u0161e The Sun.