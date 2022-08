Koža na petama strada i tijekom hladnih i vrućih dana. To se često događa kad hodamo bosonogi ili dok nosimo neudobnu obuću. Posebno su pogođeni oni koji dugo stoje. Krivac za to mogu biti i snažni sapuni od kojih koža postaje suha i puca. Ponekad dođe i do krvarenja pa postoji rizik od infekcija.