Za lijepu kožu i nakon ljetnih mjeseci: Ključne su jače kreme i formule za ujednačavanje tona

Nakon ljeta koža je vjerojatno dehidrirana i iscrpljena zbog izloženosti suncu i vrućinama. Stoga, vrijeme je da ostavimo one super lagane formule te pronađemo nešto jače, konkretnije, za što su najbolje gušće kreme bogate sastojcima koji će je nahraniti.

Dermatolozi često predlažu sastojke kao što su hijaluronska kiselina, glicerin i ceramidi, koji daju koži optimalnu mekoću i elastičnost. Osim toga, pomažu zadržati vlagu u koži i stvaraju barijeru protiv isušivanja.

Nakon ljeta, koža može biti osjetljivija na slobodne radikale uzrokovane UV zračenjem. U tome pomažu kreme s antioksidansima kao što su vitamin C i E koji pomažu zaštititi sve slojeve od oštećenja i potaknuti obnovu stanica.

Možda koži treba smirivanje, naročito ako je došlo do crvenila - tu su idealni sastojci poput aloe vere, bisabolola ili ekstrakta kamilice.

Osim dubinske isušenosti, najčešća pojava nakon ljeta je hiperpigmentacija koja se očituje kao tamniji dijelovi kože, a sve skupa djeluje mrljavo. To je rezultat povećane proizvodnje melanina, pigmenta koji daje boju koži. No došlo je do disbalansa radi pretjeranog izlaganja suncu, što rezultira neujednačenom pigmentacijom.

Jedan od najboljih načina kako spriječiti daljnji razvoj toga je korištenje kreme sa zaštitnim faktorom. Osim toga, poželjne su formule sa sastojcima za posvjetljivanje kao što su vitamin C, niacinamid, arbutin i ekstrakti citrusa.

Također, ključan je piling s blagim voćnim kiselinama i enzimima koji će ubrzati proces obnove. Hit scene je retinol, no s njime treba oprezno, radi potencijalnog pretjeranog ljuštenja kože.