'Imam 56 godina i svi misle da mi je kći (23) sestra. Zajedno se kupamo u vodi od celera'

Catherine Vigorito (56) i njezina kći Gabriella (23) tvrde da ljudi često misle da su blizanke, zbog toga što Catherine izgleda vrlo mladoliko. Uvjerena je da je tajna njene mladolikosti u tome što se dva puta tjedno kupa kupki od - celera, piše Daily Star.

Ona i kći su doslovno nerazdvojne. Jednako se odijevaju a uskladile su i svoje radne rasporede tako da gotovo svaku sekundu tijekom dana mogu provoditi zajedno. Zanimljivo je i to što se kupaju zajedno u spomenutoj kupki.

Unatoč razlici od 33 godine među njima, kažu da to što su jako slične često zna navesti ljude da pomisle da su sestre.

- Volim kad pretpostave da smo sestre, ili blizanke, to mi je kompliment - rekla je Gabriella za časopis Closer. Dodaje da je to veliki poticaj i njenoj mami, s obzirom na godine.

Kad je Gabriella bila mala, Catherine bi često odijevala nju i braću i sestre u istu odjeću, a onda se i sama krenula odijevati slično. Danas njih dvije kažu kako su stranci još i tada često mislili da je Catherine najstarija sestra u tom društvu. Gabriella se prisjetila da ju je profesor iz srednje škole jednom pitao je li njezina mama njezina sestra blizanka, što ju je oduševilo. No, nije joj bilo baš svejedno kad se i njen dečko zabunio.

- Jednog dana, moj dečko je svratio da me vidi i prišao je mami koja je bila u istoj odjeći kao i ja. Skoro nas je zamijenio, što je moglo biti neugodno! – pojašnjava. No, sad su se već navikli na to.

Majka i kći ne samo da se odijevaju jednako nego nose i odjeću iste veličine, pa se zbog toga ljudi dodatno lako zabune. No, Catherinin mladenački izgled svakako doprinosi, a ona je uvjerena da to nije samo stvar dobre genetike. Zasluge za to pripisuje neobičnom režimu ljepote koji dijele ona i kći:

- Dva puta tjedno se zajedno kupamo u kupkama od celera. To oslobađa sav stres i korisno je za kožu - rekla je lani za S'Mothered za TLC.

Sok od celera liječi tijelo i podiže energiju na novu razinu, dodala je, a s time se složila i Gabriella. Kaže kako nakon takvih kupki ona i mama čak i razmišljaju slično.

One su najbolje prijateljice i stalno su zajedno jer Catherine ne može podnijeti da se razdvoje ni na nekoliko sati. No, Gabrielle mamu i dalje doživljava kao roditeljski autoritet, jer ona sprema ručak, pere rublje i puno drugih stvari za nju.

Uvijek sam živjela kod kuće, ovdje s mamom, kaže Catherine i dodaje da drugačije ne bi mogla jer obožava to što su zajedno svake minute.