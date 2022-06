Za manje otpada stare plahte pretvorite u krpe za čišćenje

Nakon što se plahte poderu, one i dalje mogu biti funkcionalne. Više od 20 posto ljudi plahte baca nakon što se barem malo poderu, no to nije najbolje rješenje. Iskoristite ih kao krpe. Izrežite ih na manje komade i pretvorite u krpe. Mogu poslužiti u kuhinji, ali i za čišćenje.

Ovakvom tkaninom možete lako i temeljito prebrisati sve površine bez imalo muke, a odlična stvar je i to što ih nakon čišćenja možete oprati i ponovno iskoristiti.

Tako ćete spasiti prirodu od pretjeranog otpada, ali i svoj novčanik jer nećete trošiti novce na skupe krpice za čišćenje.

