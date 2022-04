Za manje zagađenja: Kako više puta iskoristiti plastične vrećice

Plastika je napravljena da traje vječno, ali tužna stvarnost je da se većina nje koristi samo jednom prije nego što se baci u smeće. A plastične vrećice jedan su od najčešćih izvora plastike za jednokratnu upotrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Toksična mikroplastika i u Jadranu

Kako plastične vrećice štete planetu?

Procjenjuje se da koristimo oko milijun plastičnih vrećica diljem svijeta svake minute, a koristimo ih u prosjeku samo 12 minuta prije nego što ih se baci.

Većina ovih vrećica izrađena je od polietilena visoke gustoće br. 2 (HDPE) ili od polietilena niske gustoće br. 4 (LDPE) i linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE).

Ova mekana plastika izrađena je od fosilnih goriva, tako da emitira stakleničke plinove u svakoj fazi svog životnog ciklusa, a može joj trebati od 50 do 1200 godina da se potpuno razgradi.

Plastične vrećice ne doprinose samo klimatskim promjenama - one zagađuju planet. Ove su vrećice dovoljno tanke i lagane da završe na mjestima na kojima ne bi trebale biti, poput oceana. Plutajući u oceanu uz izravnu i dosljednu izloženost sunčevoj svjetlosti, plastika se raspada u mikroplastiku koju potom konzumiraju velike i male životinje.

Recikliranje je jedan od načina da se smanji plastični otpad, ali postoji problem s plastičnim vrećicama.

Kako funkcionira recikliranje plastike?

Većina programa za recikliranje skuplja krutu plastiku. Ta se plastika šalje u pogone za reciklažu gdje se čisti, obrađuje i razvrstava prema vrsti. Svaka kategorija plastike se zatim usitnjava i čisti prije nego što se otopi i komprimira u male kuglice koje se mogu ponovno upotrijebiti za izradu novih proizvoda.

Peleti nastali procesom recikliranja ne koriste se za stvaranje istog plastičnog predmeta kao njegov izvorni oblik, napominje Stephanie Hicks, voditeljica izvora materijala u Trexu, tvrtki za podove koja koristi reciklirane materijale. Umjesto toga, kupuju se na veliko i pretvaraju u materijale poput autodijelova, namještaja ili odjeće.

- Mnogi misle da s obzirom na to da se druge vrste plastike recikliraju kroz komunalne programe, to znači da se prihvaćaju i plastične vrećice. To je u potpunosti krivo i zapravo dovodi do toga da vrećice začepljuju visoko podešene strojeve za recikliranje, što dovodi do gubitka vremena, novca i materijala koji se inače može reciklirati, a s kojim se plastične vrećice miješaju - kaže Alex Payne, sjevernoamerički menadžer za odnose s javnošću u tvrtki za recikliranje TerraCycle.

Dodatni rad potreban za popravak strojeva i zastoja opreme čini programe recikliranja tijekom vremena manje isplativima.

Prenamjena plastičnih vrećica kod kuće

Važno je zapamtiti da samo recikliranje neće spasiti planet. Moramo se prvo usredotočiti na manju kupnju i ponovnu upotrebu plastičnih vrećica te ih tretirati kao posljednje sredstvo za nošenje stvari.

Što se tiče ponovne upotrebe, postoji mnogo načina da plastičnim vrećicama date drugi ili čak treći život kod kuće.

Započnite tako što ćete se odučiti od ideje da su za jednokratnu upotrebu i nastavite ih koristiti za namirnice sve dok više ne mogu izdržati težinu. Također se mogu koristiti za:

DIY rukotvorine s djecom

Odbacivanje plastičnih vrećica u korist nečega za višekratnu upotrebu je jednostavan, djelotvoran način da smanjite svoj negativan utjecaj na okoliš. Ne samo da su pamučne ili teže plastične vrećice za višekratnu upotrebu izdržljivije i pouzdanije, zbog čega je vjerojatnije da će vaše namirnice preživjeti put kući, već smanjuju količinu plastike na otpadu ili u oceanima piše MBG.

Treba napomenuti da proizvodnja vrećica za višekratnu upotrebu također ima utjecaj na okoliš, stoga vodite računa o tome koliko ih nastavljate dodavati svojoj kolekciji.

Naravno, bit će trenutaka kad ćete zaboravite svoju torbu za kupovinu i zatrebat ćete plastičnu vrećicu. Nemojte gubiti san zbog toga! Samo ne zaboravite donijeti plastičnu vrećicu natrag na recikliranje ili je dobro (ponovno) iskoristite.

Plastične vrećice su posvuda, a njihovo preusmjeravanje s otpada je jedan od načina da naš okoliš bude čišći i zdraviji. Sljedeći put kada prihvatite plastičnu vrećicu, razmislite o njezinom utjecaju na okoliš i obečajte sami sebi da ćete je ponovno upotrijebiti ili reciklirati.

