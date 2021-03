Broj ulaznica po satu i ulazu je ograničen te preporučujemo svima koji nas namjeravaju posjetiti da ih na vrijeme kupe, kažu u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

Dodaju da pri internetskoj kupnji ulaznica posjetitelj mora odabrati datum, vrijeme i ulaz na koji želi ući u park. Potom će na e-mail dobiti račun i ulaznicu koju treba spremiti na mobitel ili isprintati te je aktivirati na odabranom ulazu unutar vremena za koje je ulaznica kupljena. Ako se ne rasprodaju na internetu, ulaznice se mogu kupiti i na ulazima parka, a blagajne su na ulazima 1 i 2 te na pomoćnom Flora.

Dok je za Plitvička jezera ulaznice najbolje kupiti online jer ih se dolaskom na blagajnu možda neće moći kupiti, većina ostalih naših parkova tek planira uvesti takvu prodaju.

I za Nacionalni park Krka ulaznice se mogu kupiti online, ali i na svim ulazima u park, a to su Lozovac, Skradin, Skradinski most, Visovačka kuća Kuželj, Roški slap, Oziđana pećina, Laškovica, Kistanje - manastir Krka, Burnum i Manojlovački slap. Online kupljenu ulaznicu ne može se mijenjati niti stornirati, a može se kupiti najkasnije dan ranije. Ne treba je printati, može se pokazati na mobitelu.

Nacionalni park Sjeverni Velebit nije otvoren cijele godine pa prije polaska to treba provjeriti. Iz Parka kažu da je obično službeno otvoren od početka travnja, nakon što se otopi snijeg, pa sve dok ne padne novi, otprilike krajem studenog. Ulaznice se mogu kupiti u Krasnu u Centru za posjetitelje, u Kući Velebita, gdje je info-centar, na glavnom ulazu u Park Babić Siča te na terenu kod nadzornika. Uskoro će se ulaznice moći kupiti i na webshopu Parkovi Hrvatske, ali samo osnovna ulaznica za Park, Kuću Velebita i kombinirana za Park i Kuću te godišnja ulaznica.

Skoru mogućnost online kupnje ulaznica najavili su i u Parku prirode Kopački rit. Napominju da je poželjno rezervirati individualne posjete, a za grupne je rezervacije obavezna.

U većini parkova cijene ulaznica ovisi o sezoni. U NP-u Plitvička jezera i NP-u Paklenica su tri dijela sezone. Korisnici e-Dječje kartice mogu dobiti 20 posto popusta. Uz tu karticu popust između 10 i 30 posto imaju i obitelji u Parku prirode Kopački rit, a koliko će biti ovisi o broju djece. Djeca mlađa od četiri godine u pratnji odraslih u Kopački rit mogu besplatno.

I kod ostalih parkova je za mlađu djecu besplatno. U NP-u Paklenica besplatno mogu djeca do pet godina, u NP-u Sjeverni Velebit djeca do šest, a u NP-u Risnjak, NP-u Krka i NP-u Plitvička jezera djeca do sedam godina. Dječju ulaznicu za Paklenicu i Sjeverni Velebit mogu kupiti oni do 14 godina, za Plitvice i Krku do 18, a za Risnjak mogu i studenti. Svaki park ima svoj dan, a tad je obično ulaz za sve posjetitelje besplatan.

Zbog konfiguracije terena, u NP-u Paklenica su samo dva kilometra biciklističke staze. I u NP-u Risnjak se samo na malom dijelu može voziti biciklom. No NP Krka ima 470 kilometara biciklističkih staza, a u Kopačkom ritu bicikli se mogu i unajmiti.