'Prodajem zrak s Lošinja u limenci': Dobro je za pluća, a pomaže i kod korona virusa

Zrak na ovom otoku, potvrdila su istraživanja, u prvoj je kategoriji kakvoće, a posebnim ga čine morska sol te minerali iz mora, kao i raspršene kapljice eteričnih ulja mediteranskog bilja

<p>Sve više zemalja muči se sa zagađenim zrakom, a prizori s ulica, lica prekrivena maskama (što zbog korone što zbog onečišćenog zraka) zaista uznemiruju. Nasreću, Hrvatska je zemlja u kojoj imamo privilegij udisati iznimno čist zrak, a posebice na Malom Lošinju.</p><p>Zrak na ovom otoku, potvrdila su istraživanja, u prvoj je kategoriji kakvoće, a posebnim ga čine morska sol te ostali minerali iz Jadranskog mora, kao i raspršene kapljice eteričnih ulja ljekovitog mediteranskog bilja.</p><p>- Upravo taj prirodni ljekoviti aerosol na bezbroj načina pozitivno djeluje na cijeli dišni sustav - smatra <strong>Ivan Volarić</strong>, koji je ljekoviti lošinjski zrak odlučio upakirati u prikladne bočice te ponuditi svima koji, nažalost, moraju udisati nekvalitetan zrak. Neće to riješiti njihove probleme, dodaje, ali im može barem nakratko olakšati muke, uvjeren je Lošinjanin.</p><p>Svoju ideju počeo je realizirati 2016. godine, otvorivši obrt Air Rio, u kojem je korak po korak punio bočice lošinjskim zrakom. Prvotna namjera bila je fokusirati se na inozemno tržište Kine i Indije, zemalja koje prednjače po broju smrti vezanih uz zagađeni zrak, tj. gdje proizvod neće biti samo suvenir nego nešto što će ljudima olakšati disanje u svakodnevnom životu.</p><p>- Primarni smisao našega komprimiranog zraka nije isključivo pomoć ljudima u područjima onečišćenog zraka, no percepcija i prihvaćanje ovog proizvoda u takvim područjima bitno su drukčiji nego kod nas, gdje, nasreću, nemamo takvih problema. U Hrvatskoj je čist zrak relativno normalna stvar, tako da u biti nismo ni svjesni koliko smo sretni i koliko često tu činjenicu olako shvaćamo - objašnjava vlasnik tvrtke koja se prva u Europi bavi ovim poslom i koja izvozi na tisuće bočica pakiranog zraka, koji se može udisati i preko maske.</p><p> Naime, upućeni znaju da je Lošinj odavno poznat kao ljekovita oaza. Tome u prilog ide i slučaj dr. Conrada Clara, koji je, potaknut znanstvenim radom profesora Haračića, prije 130 godina došao na Lošinj tražeći mjesto za oporavak svoga sina. Unatoč mnogim povijesnim promjenama, koje su se u međuvremenu dogodile, ljekovita lošinjska klima ostala je konstanta. Rezultati mnogih istraživanja dokazuju poboljšanje općeg zdravlja pluća kod ljudi s oboljenjima dišnog sustava.</p><h2>Tradicija duga 125 godina</h2><p>- Lošinj je poznat po lječilišnom turizmu, a i po svojoj blagonaklonoj mikroklimi. Još 1892. godine otok je zakonom proglašen klimatskim lječilištem i mnogi su pripadnici carske kuće Habsburgovaca, poput cara Franje Josipa, carice Elizabete, nadvojvode, carskih dvorjana i aristokracije te imućnih pripadnika jačega građanskog sloja, dolazili boraviti na Lošinju. Dakle, više od 125 godina tradicije. I dan-danas mnogi dolaze na Lošinj upravo zbog respiratornih problema, pa se s pravom može smatrati lječilišnom oazom, što pogotovo osjete oni koji dolaze s kontinenta - ističe Volarić te dodaje da proces proizvodnje i pakiranja zraka nije jednostavan, kao što bi mnogi pomislili na prvu.</p><p>Riječ je o podosta složenom procesu, koji zahtijeva preciznost i konstantno praćenje kvalitete zraka na otoku. Tek kad su svi faktori zadovoljeni (od vlažnosti zraka, indeksa kvalitete, smjera vjetra, doba dana i lokacije), lošinjski zrak puni se specijalnim mobilnim kompresorima, koji, za razliku od klasičnih, zadovoljavaju stroge norme za čistoću zraka.</p><p>Kompresori nisu podmazani uljem i s njima se odlazi na nekoliko (tajnih) lokacija na otoku. Naime, razlika je, tvrdi Ivan, odlazi li se po zrak u 14 ili 19 sati.</p><p>Pazi se na svaki detalj. Prikupljeni zrak potom se prebacuje u male limenke, olaštene premazom za hranu. Poklopac je maska koja se podigne, prisloni na usta i nos te udiše. Uzorci se redovito šalju na analizu u Javni zavod Andrija Štampar, pojašnjava izumitelj te dodaje da su nalazi uvijek odlični. Pokazuju da je zrak savršeno čist i odličan za inhaliranje. No, osim Pure air proizvoda, koji su ustvari čisti komprimirani zrak s otoka Lošinja, koji služi za pročišćavanje dišnih puteva te ispiranje pluća i namijenjeni su svima koji žele uživati u blagodatima lošinjskog zraka te nemaju specifičnu klijentelu, navedena tvrtka nudi još jedna proizvod, koji dolazi do izričaja pogotovo u ovo vrijeme pandemije korona virusa.</p><p>Riječ je Oxygen proizvodima tj. rekreacijskom kisiku (s kisikom izrazito visoke čistoće od 99,5%) prvenstveno namijenjeni profesionalnim i rekreativnim sportašima kao dodatak, tj. pomoć pri fizičkim naporima kada tijelo ubrzano troši kisik pa im naš proizvod pomaže kod regeneracije te povećanja energije izdržljivosti.</p><h2>Nagrade za inovacije</h2><p>- Airbreath OXYGEN je proizvod dosta sličan našim komprimiranim zrakom s Lošinja, no prvenstveno se razlikuje u samom sastavu. Naime, dok se kod čistog zraka s otoka Lošinja radi o zraku koji u sebi sadrži 20,9% kisika, ovdje je riječ o gotovo potpuno čistom kisiku, odnosno kisiku s 99,5% čistoće. Ljude često zbuni razlika između zraka i kisika. Kisik proizvodim tako da iz velikih boca (cilindara) kisika u svojem postrojenju strojevima punim male bočice koje dolaze u tri veličine - ističe vlasnik dvaju patenata te dobitnik zlatnih odličja i priznanja na međunarodnom sajmu inovacija INOVA - Budi uzor 2019. Riječ o kisiku koji dolazi u relativno malom pakiranju te služi kao dopunski kisik odnosno dodatak te je korištenje bočica iznimno jednostavno te su lako prenosive i mobilne što je dodatni plus.</p><p>- U ovo doba pandemije unošenje dodatnih količina kisika je iznimno korisno što potvrđuje i struka. U vremenima prije pandemije korona virusa taj kisik dobro dođe profesionalnim i rekreativnim sportašima no u današnje vrijeme ima puno veću vrijednost. Oboljeli od COVID-a 19 najčešće imaju respiratorne tegobe, a korištenje ovakve bočice s kisikom može im dati mogućnost da si pomognu u lakšim i blažim oblicima bolesti. Također, oni bolesnici koji će zahtijevati najteži vid liječenja, a to je pomoć respiratora, mogu korištenjem ovako komprimiranog kisika u kućnim uvjetima kupiti dragocjeno vrijeme do dolaska hitne pomoći i do zbrinjavanja u bolnici odnosno respiratornom centru te potencijalno spasiti svoj život - smatra Volarić.</p><p>U prodaji su tri veličine limenki: mala, 2 litre - 45 kuna, srednja 5 litara - 70 kuna i najveća od 7 litara zraka iznosi 80 kuna, koja omogućava 120 inhalacija.</p><p>- Kad sam krenuo s poslom, imao sam ozbiljna ulaganja, no to se malo po malo počelo vraćati. Sretan sam i ponosan što sam stvorio posao od zraka i što se isti dobro razvija. Mislim da se danas tržištu mogu ponuditi svakakvi proizvodi pa tako i moj zrak s otoka Lošinja, koji ipak ima podlogu u ljekovitosti i lječilišnoj tradiciji. Dva proizvoda koja nudimo nisu samo suvenir iz naše zemlje, tj. djelić Hrvatske u limenci, koji se može udisati. Služi za olakšavanje disanja i regeneraciju tijela - zaključuje mladi Lošinjanin.</p><p> </p>