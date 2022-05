Za produženi vikend produžite do Like: Planinarite i uživajte

Upoznavanje prirodnih ljepota i opuštanje s obitelji i prijateljima, uz guštanje u domaćim specijalitetima. Sve spomenuto čeka vas na trodnevnom događanju 'Tri dana - tri vrha, od 28. do 30. svibnja, u prelijepoj Lici.

Turistička zajednica općine Plitvička jezera, Općina Udbina i Turistička zajednica grada Gospića zajedničkim snagama pripremaju za posjetitelje odličan program aktivnog odmora - osvajanja tri planinska vrha u tri dana uz popratne sadržaje. Da se ne skrene s pravog, šumskog puta, pobrinut će se i profesionalni planinarski vodiči.

Budući da penjačke ture nisu posebno zahtjevne, mogu ih savladati i osobe s lošijom kondicijom, kao i ljudi malih nogu. Za izletnike koji žele sva tri dana uživati u svježem planinskom zraku i upoznavati posebnosti ovoga kraja osiguran je i povoljan smještaj u Turističkom naselju Mrzlin grad.

Korenica je prvi domaćin penjanja do vrha Mrsinj, koji se nalazi na istočnom dijelu padine. To su zapravo ostaci srednjovjekovne utvrde 'Mrsinj Grad' (1112 m), nekadašnjega doma knezova Frankopana, a ispod kamenog vrha naziru se ostaci nekadašnje tvrđave. Utvrda Mrsinj Grad, osim obrambene, imala je i crkvenu namjenu. Bila je prvo upravno središte, gdje su stolovali biskupi Krbavske biskupije (od 1185. g.). Nakon osvajanja zelenog vrha, izletnici se spuštaju do turističkog naselja Mrzlin grad. Divan miris lovačkog gulaša iz kotlića, specijalitet ovoga kraja, s kojim ih očekuje domaćin u restoranu Ursula, uz glazbeni program, sigurno će razveseliti i najizbirljivije.

Drugoga dana kreće se iz Udbine oko 10 sati. Otkrivaju se ljepote brda Ozeblin, s kojeg se može vidjeti čak 17 planinskih vrhova, a među njima i Sinjal, najviši u Hrvatskoj te ujedno i jedan od najviših vrhova planinskog lanca Dinarida. Na povratku je moguće posjetiti i poznatu Crkvu hrvatskih mučenika u Udbini. Nakon penjačkih napora i upijanja ljepota netaknute prirode organizira se piknik na livadi. Priprema se domaća janjetina, još jedan od poznatih i omiljenih ličkih specijaliteta, od kojeg okusni pupoljci pjevaju.

Trećega dana, nakon šetnje po Gospiću, slijedi i treći izazov - brdo Oštra, vrh i kratka gorska kosa u blizini Gospića, četiri kilometara udaljena od središta grada. S vrha se pruža neodoljiv pogled na većinu velebitskih vrhova srednjeg i dijela južnoga Velebita. Ovo je i najkraći od tri planinarska uspona, a pri povratku očekuje se slasna kotlovina.

Planinarski, gastro i glazbeni sadržaji potpuno su besplatni za sve posjetitelje.

