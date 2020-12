Ovan

Kod njih je uvijek žurno i energično. U ovom znaku ima dobrih kuhara koji će jelima koje pripravljaju spojiti naizgled nespojivo. Vole jako začinjenu hranu. Blagdani za njih ne mogu proći bez svega pomalo, a njihova trpeza bit će sve samo ne tradicionalna. Ništa ne može proći bez kuhanog vina i drugih vrsta alkohola, osobito ako za stolom okuplja obitelj i prijatelje. Meso je neizostavno, no pripravljeno na način koji je njemu zanimljiv, u raznim umacima i s maštovitim prilozima. Važno je da nije dosadno i uobičajeno.

Bik

Bikovi su najveći gurmani Zodijaka, nerijetko su izvrsni kuhari. Hladnjak mu je uvijek pun hrane i pića, osobito u vrijeme blagdana. To je za njega simbol obilja. Spravljanje blagdanskih jela za njega je pravi užitak, osobito ako kuha za ljude koje voli. Drži se tradicije, pa će purica s mlincima biti neizostavni dio njegovog blagdanskog menija, dok će Novu godinu dočekati s velikim loncem sarme u kojoj se ‘skriva’ puno suhog mesa. Od pića najviše voli vino i pivo, a kad su u pitanju deserti, više voli male zalogaje, odnosno sitne kolače i kekse.

Blizanci

Nestrpljivi i znatiželjni Blizanci najradije se za blagdanski objed najavljuju kod svojih ili roditelja bračnog partnera. Nije osobito zainteresiran za dugi boravak u kuhinji, pa ako baš mora kuhati koristit će one blagdanske recepte oko kojih nema puno posla.

Ubacit će komad mesa u pećnicu, dodati krumpire, zadužiti ukućane da aranžiraju stol i to je bi bilo to. Kuha uglavnom uz dobru glazbu ili dok priča na telefon. Kolače će kupiti, naručiti iz pouzdanih izvora i za Blizance blagdani mogu započeti.

Rak

Veliki poklonici obiteljskih okupljanja, učinit će sve kako bi tijekom blagdana usrećili svoje najbliže, a to često rade upravo putem hrane. Kuhajući omiljena jela onima koje voli, Rak zapravo izražava ljubav. Danima prije Božića njegov dom će mirisati na kolače i to uglavnom na čokoladne, napeći će ih puno, što više, on sretniji. Bakalar ili neka druga riba bit će na meniju na Badnjak, dok će Božić i Novu godinu dočekati uz obilje mesnih jela, raznih salata i uglavnom tradicionalnim prilozima.

Lav

Kod njega je važno da bude mnogo i raskošno. Stoga će se pobrinuti da njegov dom zaista odiše blagdanskom atmosferom u svakom pogledu. Umjesto purice, pripravit će patku i to na neki malo posebniji recept. Na njegovom stolu naći će se i predjela, od raznih pašteta i namaza.

Na Badnjak su obavezni riblji specijaliteti. Od kolača se drži orahnjače, makovnjače i svih onih kolača koji imaju duži vijek trajanja. Šampanjac je obavezan i bez njega se ne dočekuje Nova godina.

Djevica

I njezin je blagdanski stol prepun raznoraznih delicija. Mora svega biti dovoljno i sve posloženo nekim redom. Juha je neizostavna, za Badnjak riblja, a za Božić govedska. Uglavnom posebnu pažnju pridaje mesu koje obavezno stavlja u pac prije pečenja. Odojak ili janjetina su za Djevicu neizbježni, kao i sarma ili neki gulaš za Novu godinu. Blagostanje i obilje, riječi su koje opisuju njezine blagdane. Proslavlja ih uz odabrani krug ljudi i istinski uživa kada ukućani hvale njezina jela.

Vaga

Kod Vage sve treba biti u savršenoj ravnoteži i skladu. Stoga ćete, kad sjednete za njezin pomno uređen blagdanski stol, prvo posegnuti za mobitelom i fotografirati tu raskoš. Nema čega nema, od predjela, salata, mesa, ribljih specijaliteta… Ona spretno kombinira tradicionalnu kuhinju s nešto avangardnijim kulinarskim receptima. Stoga njezina blagdanska purica neće biti obična, uz nju ide neki neobičan umak ili prilog koji će razveseliti vaše nepce. U pripravljanju kolača je ekspert jer ih i sama voli jesti.

Škorpion

Oni su veliki štovatelji hrane, stoga u vrijeme blagdana posebnu pažnju posvjećuju upravo tome. Vole crveno meso, stoga će teletina ili odojak biti neizostavni na njegovom blagdanskom stolu.

Vole i riblje specijalitete, pa će Badnjak ‘začiniti’ ukusno pripremljenim bakalarom ili brodetom. Fritule i suhi kolači poput kuglofa su nešto čime će razveseliti svoje najmilije. Od Badnjaka do prvog dana Nove godine hrana je nešto s čim će se najviše baviti, a potom će ozbiljno početi razmišljati o detoxu i dijetu.

Strijelac

Najveći istraživač Zodijaka pokušat će u svoj blagdanski meni uvrstiti i neka božićna jela svjetskih kuhinja. Nije poklonik uobičajenog i uvriježenog. Umak od brusnice uz puricu, nadjev koji ide uz tu vrstu mesa te kolač za koji nikad prije niste čuli, izgledno je da će se naći na njegovom stolu. I on će pokušati što više pojednostaviti pripravljanje hrane jer ne voli dugo vremena provoditi na jednom mjestu, pa makar to bila i kuhinja u vrijeme blagdana. Slijedom toga, spravljanje slatkih delicija bit će nešto što će rado prepustiti drugima.

Jarac

Pripadnik ovog znaka svake godine za Blagdan ima isti meni koji baš i ne spravlja tijekom godine. Na njegovoj blagdanskoj trpezi naći će se francuska salata, ukusno pečena teletina ili odojak, prilozi raznih vrsta. Bez juhe za njega nema svečanog ručka, a potrudit će se i ispeći domaći kruh. Jarac voli tradiciju, ali u ničemu ne pretjeruje. Važno je da svega ima dovoljno i da je ukusno. Alkohola u njegovo kući ima tek toliko da se održi zdravica. Fine kiflice i suhi kolačići sasvim su dovoljni da bi zadovoljili njegovu potrebu za slatkim.

Vodenjak

Vrijeme blagdana za njega je i vrijeme u kojem slavi zajedništvo i povezanost s bližnjima. I upravo je blagdanska trpeza mjesto na kojem se taj ritual odvija, stoga je važno da hrana bude ukusna i da je ima u izobilju.

On je više poklonik one - svega pomalo. Stoga će na njegovom stolu biti puno raznih predjela, namaza, sira, pršuta, punjenih jaja i sl. Najsretniji je kad može ugosititi prijatelje, pa će i za njih pripraviti neka jela, kao što su pašticada s njokima ili mlada janjetina s krumpirom.

Ribe

Za pripadnika ovog znaka jako je važno da za blagdane nabaviti dovoljno pića, te da uspije ispeći dovoljno kolača koje će poslije dijeliti članovima obitelji i prijateljima. Nije osobito mesni tip, ali će ispoštovati potrebu za tradicionalnom božićnom pečenkom čiji recepet je naslijedila od bake. Više pažnje posvetit će Badnjaku i pripravljanju ribljih specijaliteta. Ako je vješta u tome, neće propustiti napraviti niti pincu ili ispeći domaći kruh čiji miris je za nju opojan i vraća ju u djetinjstvo.

