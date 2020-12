Ovan

Ovan voli iznenađenja. Poklon nije nužno pažljivo umotati, on je ionako nestrpljiv, jedva čeka zaviriti što je unutra. Razveselit će ga nešto od sportske opreme, kožni novčanik, privjesak za ključeve od auta, osobito ako je riječ o muškarcu. Žene vole kožne odjevne predmete, ukrase za kosu, zanimljive šešire ili kape. Sve što je uzbudljivo, šareno, veselo - izbor je Ovna. Ženu ovoga znaka možete razveseliti crvenim ružom za usta ili lakom za nokte, samo da je riječ o nekoj zanimljivoj, jarkoj boji.

Bik

Bik je veliki esteta, cijenit će sve što je kvalitetno i ima dugoročnu vrijednost. S obzirom na to da vole praktične darove, možete mu darovati šal, remen, ručni sat... Ali ono što im namjeravate kupiti mora imati kvalitetu i trajnost. Losion za njegu ili piling tijela, mekana dekica, set začina koje će koristiti u kuhinji. gdje je pravi virtuoz, idealni su darovi za ovaj znak. Bocu šampanjca ili finog vina sigurno neće odbiti, kao i neke od jestivih delicija, primjerice pršut ili sir.

Blizanci

Više od svega Blizanci vole odjeću i nećete pogriješiti ako za njih odaberete neku majicu s natpisom ili trendovski modni detalj, za ženu narukvicu, prsten ili lančić. No neka bude s potpisom, samo da nije riječ o bižuteriji. Oduševit će ih mobitel, maska za mobitel, slušalice, putna torba, knjiga... Ako je vaš Blizanac poklonik videoigara, što je kod njih česti slučaj, krenite u tom smjeru. Knjiga je za njih uvijek dobar izbor. Imate li na raspolaganju veći iznos, pametni sat bit će pun pogodak.

Rak

Rak uživa u znacima pažnje pa ni pod koju cijenu nemojte zaboraviti kupiti poklon. Knjiga je za njega uvijek dobar izbor. Žena voli mekane materijale i finu odjeću, a posebno je slaba na haljine, dok on neće odbiti kravatu, rukavice ili remen. Želite li biti romantični, poklonite mu wellness vikend u toplicama. Izradite vaš fotoalbum sa zajedničkim slikama i uspomenama koje ste proživjeli, to će ga oduševiti. Svaki poklon koji će ga dotaknuti emocionalno, a to znači da ste čuli njegove želje koje je ‘slučajno’ izrekao, razgalit će mu dušu.

Lav

Lav voli fine i skupocjene poklone. Pa ako nemate dovoljno novca za nakit, kristalne čaše, odjevni predmet s potpisom, potražite knjigu poznatog autora iz područja osobnog razvoja, biografiju osobe kojoj se divi. Budući da voli glazbu i filmove, nećete pogriješiti s tim izborom. Žene ovoga znaka vole zlato, platinu, kristale, sve što ima sjaj. Poklon-bon za masažu savršen je odabir. Važno je da poklon bude namijenjen Lavu osobno pa izbjegavajte predmete za dom i kućanstvo.

Djevica

Djevica voli praktične poklone koji će joj koristiti u svakodnevnom životu: kvalitetna sportska trenirka, udobna pidžama ili notes s kožnim koricama. S obzirom na to da su izuzetno brižni u pogledu zdravog načina života, možete im kupiti knjigu o zdravoj prehrani. Djevice koje vole znati više usrećit ćete enciklopedijom. Planer za iduću godinu će ih oduševiti jer su vrlo pedantni i zapisuju sve što trebaju obaviti.

Vaga

Vagi možete kupiti kozmetičku torbicu i u nju staviti neki fini dezodorans ili šminku. Razveselit će je parfem, neki ukrasni predmet, kao što je, primjerice, okvir za slike. Ako joj kupite nešto od odjeće, svileni kućni ogrtač ili paket tretmana u salonu za uljepšavanje, bit će vam vječno zahvalna. On je kavalir koji cijeni fine stvari pa mu možete darovati umjetničku sliku, butelju finog vina, neseser s potpisom ili paket fine kozmetike za njegu tijela ili brijanje.

Škorpion

Tipičan će Škorpion biti oduševljen literaturom o psihologiji, magiji, skandalima, okultizmu i misterijima. Obožava rijetke, unikatne ili orijentalne predmete te neobičan nakit. Svaki dar koji ima prizvuk erotike prihvatit će s osmijehom na licu. Njoj kupite čipkasto donje rublje crne ili jarko crvene boje. Izmamite im osmijeh na lice DVD-om njegova omiljenog filma ili live koncertom njegove najdraže grupe.

Strijelac

Njihov pustolovni duh zadovoljit će knjiga putopisa, tiskani vodič kroz grad koji žele posjetiti, sportska oprema, kao što su ruksak ili tenisice. Svaki proizvod eko podrijetla prihvatit će s oduševljenjem. Dopuštaju li vam to financije, poklonite mu putovanje, nitko neće biti sretniji od njega. Budući da je ovaj znak uvijek gladan znanja, neka poučna i zanimljiva literatura savršen je izbor za njega. Voli i sve što ima mirise i okuse Orijenta, pa razmišljajte i u tom smjeru.

Jarac

Jarci cijene kvalitetne, trajne, nadasve korisne stvari. Poslovan i organizirani muškarac poput ovog znat će cijeniti lijepu aktovku, kožne rukavice, fini šal ili torbicu za računalo. Ako vam mogućnosti to dopuštaju, poklonite mu prijenosni kompjutor ili mobitel. Njoj darujte bijelu košulju, poklon-bon za uljepšavanje u kozmetičkom salonu, pribor za njegu noktiju ili skupocjenu kremu za njegu tijela.Poželjno je da dar koji ste im namijenili bude visoko funkcionalan i praktičan.

Vodenjaci

Vodenjaci najviše od svega vole gadgete, pa ako odaberete poklon takve vrste, ne možete pogriješiti. Slušalice ili držač za mobitel uvijek prolaze.Literatura iz područja duhovnosti ili osobnog razvoja također spada u područje njihova zanimanja. Žene ovoga znaka vole unikatni nakit, važno je samo da je otkačeno i neuobičajeno. Nju će razveseliti i aroma lampa s mirisnim uljima, dok on neće odbiti šah, bocu dobrog alkoholnog pića ili majicu sa zanimljivom porukom.

Ribe

Ribe ‘padaju’ na sentimentalne poklone, na one koji bude uspomene, emocije... Budući da vole ples, fotografiju, mirise, potražite neki poklon koji potječe iz tih područja, recimo neku lijepu fotografiju koju mogu uokviriti i staviti na zid, zidne tapete s motivirajućom porukom, mirisne svijeće, svijećnjak... Žene ovoga znaka koje naginju rubnim područjima razveselit će i tarot karte ili priručnik za učenje astrologije. Ljubavni roman također je poklon po njihovu ukusu. Sanjarica je dar koji će ih posebno razveseliti.