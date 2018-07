Za svijetlu kožu treba zaštitni faktor 50 plus, a za tamnu 20

Zaštitni faktor bira se prema vašem tipu kože koji možete jednostavno odrediti. U prvi tip kože (fototip I) spadaju svijetla koža, često s pjegicama, plava ili crvena kosa, plave ili zelene oči. Takva koža je iznimno osjetljiva na sunce, ne tamni, nego crveni. Ljudi s takvim tipom kože na suncu bez zaštite smiju biti svega tri minute te moraju koristiti vrlo visoki zaštitni faktor, čak 50 plus.

Foto: 123RF

Njihov zaštitni faktor ljeti ne bi nikako smio biti manji od 30, dok na plaži treba izabrati veći. Imajte na umu da vas potpuno neće zaštititi ni proizvodi s faktorom 50+ te da oni ne omogućuju 50 puta dulji boravak na suncu, nego snažniju zaštitu u kraćem vremenu.

U drugi tip kože (fototip II) spadaju svijetla koža, malo tamnija od tipa 1, plava do tamnoplava kosa i plave oči. I takva je koža osjetljiva, polako tamni i sklona je opeklinama. Na suncu bez zaštite smije biti svega 10-ak minuta. Preporučuje se zaštitni faktor od 30 do 50.

Najčešći tip kože

Foto: 123RF

Minimalni faktor ljeti trebao bi biti 15, dok tijekom sunčanja na plaži treba koristiti barem 30. Imajte na umu da zaštitni faktor ne povećava toliko vrijeme tijekom kojeg se možete izlagati suncu, odnosno čak i s visokim zaštitnim faktorom nakon tri sata sunčanja možete dobiti opekline. Treći tip kože (fototip III) karakterizira malo tamnija put, tamnoplava do smeđa kosa i razne boje očiju. Koža je relativno malo osjetljiva na sunce, lako i brzo tamni, preplanulost traje dugo. Na suncu bez zaštite smije biti 20-ak minuta.

Minimalni faktor je 15, a preporučuje se zaštitni faktor od 20 do 30. Ovom tipu kože pripada najveći dio stanovništva, čak 78 posto populacije. Iako vrijeme samozaštite traje i do pola sata, to ne znači da ne možete izgorjeti prije. Četvrti tip kože (fototip IV) obilježavaju pomalo smeđa koža, tamnosmeđa ili crna kosa te tamne oči.

Radi se o jakoj koži koja brzo i dubinski tamni, a preplanulost traje dugo. Zbog jačeg pigmenta ljudi koji pripadaju ovom faktoru dobiju opekline tek nakon 40-ak minuta izlaganja suncu, što znači da vrijeme samozaštite traje 30-ak minuta.

Foto: Dreamstime

Treba koristiti minimalno zaštitni faktor 10, a na plaži tijekom sunčanja preporučljivo je 20. Ipak, imajte na umu da to ne znači da vrijeme sunčanja smijete produljiti na nekoliko sati. Kad se odredi tip kože i odgovarajući zaštitni faktor, vrlo jednostavno se može odrediti maksimalno trajanje sunčanja.

Ako, primjerice, fototip II na suncu bez zaštite može ostati svega 10 minuta, zaštita od opeklina sa zaštitnim faktorom 20 traje 200 minuta. Međutim, kako biste se zaštitili od kroničnih oštećenja kože, preporučuje se da se ne iskoristi više od 60 posto izračunatog vremena, što znači da se možete sunčati samo 120 minuta.

Vrijeme samozaštite kože, odnosno koliko dugo smijete biti na suncu bez faktora, bilo bi najbolje uopće ne koristiti, nego je preporučljivo uvijek se zaštititi jer štetno zračenje izaziva melanom.

Bez sunčanja od 10 do 16

Ako imate kožu sklonu aknama, ekcemu i perutanju ili ako imate psorijazu, prije sunčanja se posavjetujte s dermatologom o izboru kreme te odgovarajućoj njezi kože. Koji god tip kože imali, izbjegavajte direktno izlaganje suncu između 10 i 16 sati. Sunce zrači dvije vrste zraka koje su štetne za kožu – UVA zrake (koje uzrokuju prijevremeno starenje, a mogu uzrokovati i maligno oboljenje kože), te UVB zrake (koje uzrokuju opekline, imunosupresiju i maligna oboljenja kože). Ta su zračenja najjača kad je sunce u zenitu, ali i nekoliko sati prije i poslije toga.

Foto: 123RF

Mažite se jer opekline možete dobiti i u hladu

U HLAD - Nikad se nije dobro direktno izlagati suncu, odnosno uvijek je bolje sjesti u hlad, ispod šatora i slično. Nemojte sjediti ni preblizu mora ili pijeska, jer odbljesak sunca od tih površina ima čak 120 posto štetnog utjecaja direktnih sunčevih zraka, pa opekline možete dobiti i u hladu.

Foto: 123RF

Piling se radi barem tri dana prije odmora

PRIPREMA - Piling kože važan je za pripremu kože prije izlaganja suncu jer ćete skinuti mrtve stanice kože koje sprečavaju ravnomjerno tamnjenje. No piling skida i zaštitni sloj na površini, što kožu čini osjetljivijom na UV zrake, pa ga nemojte raditi neposredno prije odlaska na odmor i sunčanja, nego barem od tri do pet dana prije.

Kako se pravilno zaštititi kremom

Foto: 123RF

Barem 20 minuta prije plaže - Kremu za sunčanje treba nanijeti na tijelo 20-ak minuta prije izlaganja suncu. Pričekajte da se krema upije u kožu pa tek onda odjenite haljinu za plažu.

Foto: 123RF

'Čašica kreme' - Za jedno mazanje tijela kremom treba kreme otprilike koliko stane u jednu čašicu žestokog pića (oko 9 čajnih žličica kreme), koje treba rasporediti tako da se obuhvate svi dijelovi kože.

Foto: 123RF

Poslije brisanja - Mazanje kremom treba ponoviti poslije kupanja, a pogotovo poslije brisanja kože ručnikom. Ponavljajte mazanje svaka 2 sata čak i ako sjedite u hladu, jer se krema ispire i sa znojem. Foto: 123RF

Ne zaboravite nos - Kod nanošenja kreme sa zaštitnim faktorom ne zaboravite dijelove tijela kao što su: gornji dio stopala i prsti, nos, uške, madeži, ožiljci te hipopigmentirane i hiperpigmentirane dijelove kože.

Foto: 123RF

Uvijek faktor - Sredstva koja potiču tamnjenje, poput raznih marmelada, treba obavezno kombinirati s nekim sredstvom koje sadrži zaštitni faktor, jer takva sredstva ne predstavljaju zaštitu od sunčevih zraka.