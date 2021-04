Ovih nekoliko koraka poželjno je primjenjivati svakodnevno, na dnevnoj i noćnoj bazi kako bi vaše lice bilo besprijekorno. U njezi kože lica 'manje je više'. Bitno je odabrati proizvode koji odgovaraju vašem tipu lica i s kojima postižete najbolje vidljive rezultate.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Započnite s čišćenjem

Prvi (i najvažniji) korak svakog rituala njege kože je čišćenje kože od šminke, prljavštine, ulja i drugih toksina. Čišćenje je važnije nego što to mnogi misle i njega nikako ne bi trebalo preskakati, a pogotovo ići u krevet sa šminkom. Istraživanja pokazuju da onečišćenja na koži lica pojačavaju znakove starenja kože i smanjuju vlažnost.

Ono na što morate pripaziti prije nego krenete s čišćenjem lica je koristite li prave proizvode. Neki mogu previše isušiti kožu pa će ona izgubiti svoja prirodna ulja. Izaberite nježno hidratantno sredstvo koje nježno i temeljito čisti kožu. Po mogućnosti s prirodnim sastojcima bogatim antioksidansima poput zelenog čaja. Idealni su proizvodi u obliku pjene za čišćenje ili mlijeka.

2. Sjaj kože

Zimski dani su prošli, stoga je vrijeme da vaša koža zablista. U svoju njegu dodajte serum s vitaminom C koji proizvodi prirodni sjaj. Kao snažan antioksidans, vitamin C neutralizira slobodne radikale koji uzrokuju oksidativni stres na koži što dovodi do preuranjenog starenja kože. Neophodan je za proizvodnju kolagena u stanicama kože i pomaže u održavanju strukture kože te odgađa znakove starenja.

3. Područje oko očiju

U njezi kože lica nikako ne smijete zaboraviti na kremu za područje oko očiju. Na tom području je puno tanja koža nego na ostatku lica i zbog toga je izrazito podložna dehidraciji. Ima smanjeni udio elastina i kolagena, kao i nedovoljno punoće da bi zadržavala vlagu. Dugotrajna dehidracija dovodi do stvaranja bora, obješene kože i finih linija. Izaberite serum ili hidratantnu kremu s prirodnim sastojcima ili s vitaminom C za maksimalnu učinkovitost.

4. Hidratizirajte, zaštitite i izravnajte fine linije

Kako bi vaša koža bila čvršća i njegovanija morate koristiti pravu hidratantu kremu. Osim toga, potražite onu koja vidljivo smanjuje pojavu finih linija i bora. Gledajući sastojke birajte one koji su na prirodnoj bazi poput ružine vode, ulja šipka, aloe vere i slično.

5. Nabacite osmijeh na lice!

S ovim korakom završavate svoju svakodnevnu rutinu njege lica. Budite zahvalni na svemu što imate i što ste postigli i nemojte zaboraviti staviti osmijeh na lice.

Naša koža uvijek cijeni malo dodatne ljubavi. Budući da svačija koža ima različite potrebe, određene 'probleme' možete riješiti određenim tretmanima. Za kožu koja je tijekom zime izgubila sjaj preporučuje se upotreba maske s glinom ili s hidroksi kiselinom. Ako se borite s aknama i problematičnom kožom izaberite salicilnu kiselinu, piše Mind Body Green.