Za uredniju i ljepšu kuhinju: Dizajneri interijera otkrili što trebate baciti, a što zadržati

Ako je vaša kuhinja u kaosu čak i onda kada mislite da ste je sredili, dizajneri interijera su podijelili neke savjete kako organizirati kuhinju, odnosno koje predmete zadržati, a koje baciti ili prenamijeniti

<h2>Stare ili istrošene kuhinjske krpe mogu poslužiti kao krpe za čišćenje</h2><p>Kuhinjske krpe, pogotovo one koje su već stare i istrošene, treba razvrstati, savjetuje <strong>Jill Jarvis</strong>, vlasnica i dizajnerica tvrtke Ehrlich Interiors.</p><p>- Razvrstajte sve kuhinjske krpe i bacite one kojima je prošao životni vijek ili ih možete prenamijeniti u krpe za čišćenje - rekla je Jill</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Svi frižideri Kim Kardashian</p><h2>Dodatne rukavice za pečenje samo zauzimaju prostor</h2><p>Odličan set rukavica za pečenje je kuhinjski 'must-have', ali ako ih imate više od dva para samo će zauzimati nepotrebno vaš prostor u kuhinji. Dizajnerica za kuhinje <strong>Sarah Blank</strong> tvrdi da su sasvim dovoljna dva para, jedan za vas, a drugi za vašeg pomoćnika.</p><h2>Posuđe i kuhinjski uređaji koje rijetko ili nikad ne koristite stvaraju nered</h2><p>Razvrstajte posuđe i kuhinjske uređaje i uklonite one koje rijetko ili nikad ne koristite. Ako neki pribor ili uređaj ne koristite baš često, a stoji vam na otvorenom prostoru u kuhinji razmislite da ih spremite negdje na manje vidljivije mjesto.</p><h2>Riješite se kuharica koje ne koristite svakodnevno</h2><p>Ako svakodnevno ne koristite kuharicu, možda ona nije vrijedna prostora kojeg zauzima u vašoj kuhinji jer postoji toliko recepata koji su dostupni na internetu. Za kuharice iz kojih koristite samo jedan ili dva recepta razmislite o tome da te recepte napišete na papir i spremite negdje u kuhinju, savjetovala je Jarvis.</p><h2>Otvorene police nisu baš praktične u kuhinji</h2><p>Otvorene police predstavljaju privremenu modu, ali one često dovode do bržeg nakupljanja masti i prašine, a to također znači i više čišćenja na kraju. A, ako pažljivo ne organizirate police i ono što stavljate na njih, one mogu dodatno skučiti vaš prostor, piše <a href="https://www.insider.com/interior-designers-reveal-things-in-your-kitchen-to-get-rid-of#open-shelving-isnt-very-practical-in-a-kitchen-8" target="_blank">Insider</a>.</p>