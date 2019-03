Mladi par svu ušteđevinu uložio u obnovu renesansnog dvorca

Mladi par koji se upoznao 2010. godine sada planira živjeti na francuskom selu, od iznajmljivanja dvorca za svečane večere i odmor turistima, budući da je dvorac već uvršten u mnoge značajne stranice s turističkom ponudom.

Foto: Screenshot/Channel4

Mlada anesteziologinja iz Londona Erin Choa i njen zaručnik, Jean Baptiste Gois, inače inženjer strojarstva, u 31. godini su odlučili dati otkaze na poslu i svu svoju ušteđevinu uložiti u restauraciju renesansnog francuskog dvorca koji izgleda kao da je iz bajke, nakon što su ga prošlog ljeta kupili za otprilike 680.000 eura.

Château de Bourneau nalazi se u gradiću Vendée, na obali rijeke Loire, na imanju velikom 16 hektara, okružen šumom i prekrasnim parkom. Davne 1464. izgradila ga je Jacquette de la Ramée, dama iz obitelji de Bourneau, uz dozvolu kralja Louisa XI. Prvobitni dvorac je napušten tijekom Francuske revolucije i uglavnom je propao.

Ostale su samo četiri kupole koje ograničavaju jarak i temelji na kojima je 1863. godine sagrađen novi dvorac.



Za to je zaslužan lokalni graditelj Edmond Möller koji je bio inspiriran veličanstvenim kraljevskim dvorcima doline Loire, osobito Azay-le-Rideauom i Château d'Anetom. Dostupni podaci kažu da je ista obitelj bila vlasnik dvorca do 1954. godine.

Tada je prodan Zakladi Marechal de Lattre de Tassigny, koja je tu otvorila dom za alžirske muškarce i žene koji su se borili za Francusku i izgubili sve.

Imanje se tada zvalo 'Maison Raymond de Fontaines', u spomen na izvornog nasljednika Raymonda de Fontainesa, koji je ubijen u Drugom svjetskom ratu u dobi od 25 godina.

U to vrijeme su stare štale i gospodarske zgrade potpuno transformirane kako bi odgovarale potrebama Zaklade, koja je prihvaćala izbjeglice iz ratova u jugoistočnoj Aziji, posebno u Vijetnamu, Kambodži i Laosu, s ciljem da se te osobe opet integriraju u francusko društvo.

Te su zgrade kasnije renovirane kao vile za turizam, svaka s posebnim vrtom i bazenom. Svaka može primiti između 8 i 12 osoba. Od 1997. godine dvorac je uglavnom napušten, a 2009. godine vlasnik je obnovio četiri vile, svaku ogradio vrtom i sagradio bazen, jer ih je planirao koristiti za turizam.



Kad su Erin i Jean Baptiste u srpnju prošle godine kupili imanje, postojala je osnova za smještaj i pokretanje posla, no kad su dobili ključeve od dvorca i bolje ga pogledali iznutra, ostali su zapanjeni činjenicom da se počeo doslovno raspadati.

Od tada su živjeli u malom apartmanu unutar kompleksa i radili na obnovi dvorca i po 14 sati na dan, kako bi ga osposobili za otvaranje turistima.

Nedavno su na Instagramu objavili fotografije dvorca, okruženog božanstvenim ružičnjakom, s unutrašnjošću koja neodoljivo podsjeća na vrijeme kada je tu živjelo francusko plemstvo.

Naime, u dvorcu su pronašli i većinu namještaja koji je bio relativno dobro očuvan, osim što je zahtijevao restauraciju.

Štoviše, mladi partneri u kutijama svako malo pronalaze nove komade skrivenog blaga i obnavljaju ih, a nešto od namještaja i ukrasa kupuju na lokalnim aukcijama, s tim da će neke od tih stvari imati samo ukrasnu funkciju, kako se ne bi uništavale.



- U početku smo tražili manje imanje koje zahtijeva potpunu restauraciju i koje bi nam bilo dodatni izvor prihoda, no onda su nam apetiti narasli i htjeli smo nešto veće: Kreirati prostor koji će biti zanimljiv za neke skupove koje održava lokalna zajednica, ali i za međunarodne klijente koji ovdje žele održati važnu proslavu, vjenčanje i slično – priča Erin.

Par je obišao više od deset nekretnina i još stotinjak pregledao na internetu dok jednog dana automobilom nisu prošli pored Dvorca 'de Bourneau' i zaljubili se na prvi pogled.



-Ovdje smo samo šest mjeseci i do sada smo se usredotočili na to da nadoknadimo činjenicu da dvorac nije uzdržavan posljednjih 30-ak godina. Bilo je odvoda koji desetljećima nisu bili čišćeni, voda iz jarka je propuštala u podrume, prozori su bili truli, curio je krov, a šuma i vrt nisu bili održavani, pa cijelo vrijeme balansiramo između tekućeg održavanja i renoviranja, kaže Erin. Zato obnavljaju apartmane jedan po jedan i tako ih otvaraju za goste.

Inače, cijela obnova dvorca financira se zahvaljujući prihodu od najma vila, kaže Erin te dodaje kako su razmišljali o podizanju zajma za to, no to im se činilo prerizičnim potezom. A kako su ovo doživjeli kao svoj životni projekt, nikud ne žure, već dvorac planiraju obnavljati korak po korak, kako to bude moguće.

Foto: Screenshot/Channel4

Ne strahuju od budućnosti, jer je dvorac smješten u francuskoj pokrajini koja ima vrlo blage zime i puno sunca, pa vjeruju da će turistima biti zanimljivi tijekom cijele godine, odnosno da mogu računati na stabilne prihode za život i ulaganja koja planiraju, piše Media Daily.