Za više seksa razgovarajte seksi - a evo kako to možete učiniti

Parovi koji razgovaraju o seksu više ga i prakticiraju, otvoreniji su i zadovoljniji odnosom, no unatoč tome mnogima je to 'neugodna tema'. Kako lakše izraziti svoje misli i komunicirati otkrivamo u seksi vodiču

<p>Nema ničeg uzbudljivijeg od šaputanja seksi stvari na uho od voljenog partnera, a ako to ne radite - pravo je vrijeme da počnete. Ako vam to nije nepoznanica, uvijek postoji način kako da 'igru' podignete na viši nivo, tvrde stručnjaci koji zato daju lekciju o tome kako razgovorom probuditi strasti.</p><p>Prema istraživanju tvrtke Durex, svaka treća osoba ne voli razgovarati o seksu s partnerom, dok svaka peta to nikad to ne čini, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13224628/a-z-sex-guide-partner-bed/">The Sun</a>.</p><p>- Mnoga su istraživanja pokazala da što više parova može otvoreno raspravljati o svom seksualnom životu, to se osjećaju zadovoljnije, kako u krevetu, tako i u cijeloj vezi - ističe seksologinja Kate Taylor, koja otkriva svoj vodič za seksi razgovore.</p><h2>Aplikacije</h2><p>Danas postoje aplikacije za gotovo sve, pa tako i seksi razgovore. Ako ste jedni od onih koji ne znaju kako bi započeli jer im je neugodno, upravo njima možete pokušati 'razbiti led'. Neke od zgodnih aplikacija su Pillow Play, sa seksi vježbama za parove, Coral, koji ima znanstvene vježbe za nadogradnju vaše seks-tehnike, Lover za seksualno zdravlje i TeaseMe, za niz audio fantazija.</p><h2>Klub za ljubitelje knjiga</h2><p>Pokrenite nestašni klub knjiga sa svojim partnerom, naizmjence kupujte dva primjerka prljave fikcije o kojima možete zajedno čitati i razgovarati. Literature ima puno stoga možete birati kakav vam se žanr najviše sviđa.</p><h2>Komplimenti</h2><p>Prema riječima stručnjaka za brakove Johna Gottmana, parovi koji daju pet pozitivnih komentara na svaki negativni bit će zadovoljniji, manje skloni razvodu i seksualno ispunjeniji. Stoga uložite u svoju budućnost dajući partneru pet seksi komplimenata.</p><h2>Dnevnici želje</h2><p>Svaki tjedan vodite dnevnik želja. Zabilježite sva vremena u kojima ste bili raspoloženi za seks i o čemu ste razmišljali, gledali, jeli, nosili ili radili. Koristite dnevnike za seksi razgovore kad se osjećate 'vrckavo'.</p><h2>Dobra hrana</h2><p>Koristite hranu za stvaranje seksi raspoloženja prije razgovora o seksu - to vam može podići samopouzdanje i učiniti sve manje neugodnim. Čokolada, jagode i čili jako su cijenjeni zbog svojih afrodizijačkih svojstava, pa zašto ne pripremiti pladanj?</p><h2>Fantazije</h2><p>Prema istraživanju Justina Lehmillera, autora knjige 'Reci mi što želiš', samo 50 posto parova otkriva svoje maštarije, ali oni koji to čine najsretniji su sa svojim seksualnim životom. Započnite s najpodobnijim, a zatim se potrudite prijeći na one najmračnije i najskrivenije.</p><h2>Noć igre</h2><p>Zaigrajte igru ​​nestašnih parova kako biste potaknuli razgovor (a možda i nešto više). Na internetu postoji pregršt prijedloga za takve igre, pa ih istražite i isprobajte one koje vam se čine najzanimljivijima.</p><h2>Držanje za ruke</h2><p>Držite se za ruke da pojačate oslobađanje hormona oksitocina dok razgovarate. Istraživanja pokazuju da žene radije razgovaraju o važnim stvarima licem u lice, ali muškarci se osjećaju ugodnije ako razgovaraju rame uz rame. Napravite kompromis i sjednite na kauč dok razgovarate.</p><h2>'Ja'</h2><p>Započnite svoj razgovor s riječju 'Ja', na primjer, govoreći: 'Ja volim kad to radimo; 'Ja bih volio bih još toga; 'Ja sam čitala o ovoj seksi ideji; 'Ja bih volio bih to probati. To je puno bolji način nego reći nešto poput: 'Nikad to ne radiš' ili 'To bi trebao učiniti'.</p><h2>Ubacite šale</h2><p>Ako vam je neugodno razgovarati o seksu, doza humora može pomoći. Primjerice, izazovite partnera na seksi igru 'bi li radije' s pitanjima - 'bi li radije seks na podu ili stolici?', 'bi li radije da ja vežem tebe ili ti mene?'.</p><h2>Poljubi i reci</h2><p>Što smo više uzbuđeni, to smo otvoreniji i manje sposobni osjećati negativne emocije poput šoka ili gađenja. Dakle, ljubite svog partnera i govorite mu, što provokativnije to bolje.</p><h2>Učite</h2><p>Predložite da zajedno naučite nove predigre i seksualne tehnike, ali budite jasni da želite začiniti stvari, a ne preuređivati ​​cijelu njegovu tehniku.</p><h2>Mjesečna doza zabave</h2><p>Odredite kako ćete svaki mjesec uvesti neku novu seks igračku u vašu rutinu, potom ih zajedno ocijenite i odlučite koje se isplati zadržati.</p><h2>Pritužbe ostavite izvan kreveta</h2><p>Ako vam se nešto nije svidjelo u seksu ili vam smeta, obucite se i izađite iz kreveta, a razgovor o tome ostavite za kasnije vrijeme i drugo mjesto, primjerice dok se vozite u autu ili šećete. Neutralan teritorij i odmak učinit će opaske manje napadačkim i osobnim.</p><h2>Mašta može svašta</h2><p>Započnite razgovor s pitanjem kao što je - 'da je sutra apokalipsa, za čime bi žalio da nisi isprobao u seksu?'.</p><h2>Prisjećanje</h2><p>Prisjetite se najseksi trenutaka koje ste zajedno dijelili u vezi. Započnite s jednostavnim stvarima, poput: 'Sjećaš li se našeg prvog poljupca?', a zatim se postupno pomičite do seksi trenutaka koje biste voljeli ponovno proživjeti.</p><h2>Aktualno</h2><p>Usredotočite se samo na jedno područje vašeg seksualnog života. Bombardiranje partnera s previše tema zaustavit će ga da sluša i stresirati vas. Odlučite se na ono na što biste se najviše voljeli usredotočiti i držite se toga. Seksualni razgovori trebali bi biti redoviti, tako da ćete na kraju pokriti sve.</p><h2>Svucite se</h2><p>Što manje odjeće imate na sebi, to ćete se bliže osjećati. Stoga se skinite prije nego što čavrljate. Mazite se zajedno goli da pojačate ljubavni hormon oksitocin koji će vam pomoći da prijeđete iz razgovora u akciju.</p><h2>Video</h2><p>Slike govore tisuću riječi, zato si pokažite svoje omiljene seksualne scene iz filmova. Ovo je jednostavan, zabavan način za postizanje erotskog prosvjetljenja bez potrebe za puno razgovora.</p><h2>Napišite</h2><p>Ako vam je razgovor previše neugodan pokušajte razmijeniti bilješke, tekstove ili čak požudna pisma o svojim željama, maštarijama i uzbuđenjima. Držite kutiju s pametnim prijedlozima u spavaćoj sobi ili jednostavno pošaljite partneru poruku na mobitel.</p><h2>Porno inspiracija</h2><p>Pregledavanje nekoliko filmova za odrasle dobar je način za pokretanje razgovora o omiljenim pozicijama, mjestima i maštarijama. To je također vrlo jednostavan način da otkrijete što vas ne zanima.</p><h2>Seksi zona</h2><p>Stvorite senzualno mjesto na kojem se možete potpuno opustiti i usredotočiti samo jedno na drugo. Očistite sve dječje igračke, isključite televizor, isključite telefone i upalite svijeće. Svakako osigurajte da je to privatno mjesto na kojem možete dopustiti da se riječi pretvore u akciju. </p>