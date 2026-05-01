KUPOVINA U ZADNJI TREN

Evo koji dućani danas ipak rade

Piše 24sata,
Velika većina trgovina i pekarnica ne radi na Praznik rada, ali ipak ima nade za one koji su zaboravili na vrijeme otići u kupovinu. Donosimo popis trgovina i pekarnica koji danas rade

U nastavku pogledajte koje trgovine i pekarnice rade na Praznik rada, a obratite pažnju i na radno vrijeme jer će neki raditi skraćeno.

IZ MINUTE U MINUTU Hrvatska slavi Praznik rada: Evo gdje dijele grah, štrukle... vodič za koncerte i prognoza!
Hrvatska slavi Praznik rada: Evo gdje dijele grah, štrukle... vodič za koncerte i prognoza!

KONZUM - Popis otvorenih poslovnica pogledajte OVDJE.

LIDL - Radno vrijeme poslovnica pogledajte OVDJE.

TOMMY - Sve su trgovine zatvorene.

KAUFLAND -  Sve su trgovine zatvorene.

SPAR I INTERSPAR - Radno vrijeme poslovnica pogledajte OVDJE.

PLODINE - Sve su trgovine zatvorene.

EUROSPIN - Sve su trgovine zatvorene.

STUDENAC - Popis otvorenih poslovnica pogledajte OVDJE

MLINAR - Popis otvorenih lokacija pogledajte OVDJE.

DUBRAVICA - Radi samo poslovnica na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru koja će raditi 24 sata.

PAN-PEK - Popis otvorenih lokacija pogledajte OVDJE.

Svi trgovački centri su zatvoreni.

20 najjačih bolova: Tko misli da je porod na popisu, vara se...
BOL KOJA UISTINU BOLI

20 najjačih bolova: Tko misli da je porod na popisu, vara se...

Bol može biti tupa ili oštra, akutna i kronična. Akutna traje manje od tri do šest mjeseci. Obično je izravno povezano s oštećenjem mekog tkiva, rane ili uganuća gležnja. Kronična bol traje više od šest mjeseci
Suzdržite se! Evo što ne smijete reći svakom znaku Zodijaka
IZJAVE KOJE VODE U SVAĐU

Suzdržite se! Evo što ne smijete reći svakom znaku Zodijaka

Najgore izjave za svaki znak: Blizanac se vrijeđa ako mu kažete da zašuti, Raka ćete uzrujati ako mu kažete da ćete uraniti, a Vagu ako tražite da stiša glazbu
Skrivene opsesije: Rak žudi za uspjehom, ali ne na poslu, Ovan je opsjednut kupovinom...
ŠTO IH POKREĆE?

Skrivene opsesije: Rak žudi za uspjehom, ali ne na poslu, Ovan je opsjednut kupovinom...

Astrolozi su prema njihovim specifičnim karakteristikama izdvojili opsesije koje ima svaki znak Zodijaka, a koje im svjesno ili nesvjesno kontroliraju život. Jesu li pogodili za vas?

