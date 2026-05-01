Velika većina trgovina i pekarnica ne radi na Praznik rada, ali ipak ima nade za one koji su zaboravili na vrijeme otići u kupovinu. Donosimo popis trgovina i pekarnica koji danas rade
Evo koji dućani danas ipak rade
U nastavku pogledajte koje trgovine i pekarnice rade na Praznik rada, a obratite pažnju i na radno vrijeme jer će neki raditi skraćeno.
KONZUM - Popis otvorenih poslovnica pogledajte OVDJE.
LIDL - Radno vrijeme poslovnica pogledajte OVDJE.
TOMMY - Sve su trgovine zatvorene.
KAUFLAND - Sve su trgovine zatvorene.
SPAR I INTERSPAR - Radno vrijeme poslovnica pogledajte OVDJE.
PLODINE - Sve su trgovine zatvorene.
EUROSPIN - Sve su trgovine zatvorene.
STUDENAC - Popis otvorenih poslovnica pogledajte OVDJE.
MLINAR - Popis otvorenih lokacija pogledajte OVDJE.
DUBRAVICA - Radi samo poslovnica na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru koja će raditi 24 sata.
PAN-PEK - Popis otvorenih lokacija pogledajte OVDJE.
Svi trgovački centri su zatvoreni.
