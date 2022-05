Zabranjena ljubav: 'Udala sam se za čovjeka koji je slomio srce mojoj najboljoj prijateljici'

Neimenovana žena opisala je mučnu situaciju koja joj se i dan danas mota po glavi i ne da joj mira. Zaljubila se u bivšeg zaručnika svoje prijateljice koji je prijateljicu ostavio ju je u suzama. Započeli su vezu, a prijateljica ne razgovara s njom otkako je za to saznala.

Ovo je njezina ispovijest:

Moja prijateljica Kate nije osobito posesivna osoba i da je bio neki drugi njezin bivši u pitanju, ne bi ni trepnula okom kada bi joj rekla: 'Hej! Pogodi tko je moj novi dečko? Tvoj bivši'.

Ali ovo nije bio bilo koji bivši. To je bila ljubav njezinog života s kojom je planirala provesti ostatak života. Kad ju je ostavio, što nije imalo nikakve veze sa mnom, ona je bila očajna.

Kao njezina najbolja prijateljica, ja sam bila ta koja je sjedila s njom i mazila ju dok je plakala. Trebali su joj mjeseci da se vrati u bilo kakvu normalu: bila je krajnje slomljenog srca. Kasnije mi je on rekao da tu više nije bilo strasti i da je bilo najbolje da on otiđe.

Kate je sada u drugoj vezi s vrlo dragim muškarcem, ali mislim da još uvijek prolazi kroz emocije od prije. Ne mogu vam reći je li se to promijenilo jer nije razgovarala sa mnom otkad je saznala za nas.

Uvijek sam se dobro slagala s njezinim bivšim, ali on je bio zaručnik moje najbolje prijateljice, tako da je bio potpuno zabranjen. Smatrala sam ga vrlo privlačnim i zabavnim, ali nikada nismo koketirali.

Srela sam ga na koncertu osam mjeseci kasnije

Kad su se razišli, poslao mi je poruku da se nada da će biti dobro i hoću li se ja pobrinuti za nju, a ja sam mu poželjela sve najbolje i to je to. Sve dok ga otprilike osam mjeseci kasnije nisam srela na koncertu. Iznenadila sam se kako je bilo dobro vidjeti ga.

Razgovarali smo i tad smo već dobro popili, a otprilike dva sata kasnije počela sam se osjećati krivom. Rekla sam mu, 'Nisam sigurna da bi Kate bila oduševljena što toliko dugo razgovaramo'. Pogledao me i rekao: 'Ne. Ali više nisam s Kate. I stvarno uživam u razgovoru s tobom. '

Tada sam trebala otići jer je to bio prvi nagovještaj da se nešto događa. Da mi nismo samo prijatelji koji dijelimo stare uspomene.

Ali nisam otišla. Stvarno mi se sviđao, bila sam sama tri godine, bila sam usamljena i godinama nisam upoznala nikoga tko bi mi se svidio. Kate je do tada već upoznala svog novog dečka. Ja sam bila pijana, on je bio pijan, godinama smo bili prijatelji, a ono što se dogodilo bilo je neizbježno. Došli smo kod mene i spavali smo zajedno.

Privukao me k sebi i rekao da je ovo toliko dugo želio

Kad sam sutradan otvorila oči, silno me pogodilo to što sam učinila. Preplavila me krivnja i bila sam sigurna da će on zažaliti. Bila sam u krivu. Privukao me k sebi i rekao da je ovo toliko dugo želio. Bila sam šokirana jer prethodne noći ništa od toga nije bilo spomenuto. Tada je priznao da se, nakon što je prekinuo s Kate, poigravao idejom da me pozove, ali me nije htio dovesti u neugodan položaj.

Palo mi je na pamet da ovo nije bilo samo na jednu noć i da se to neće moći prikriti. Osjećala sam se vrlo zbunjeno. Kate je bila moja najbolja prijateljica, ali ovdje je bio momak koji me jako privlačio, dobro poznavao, volio i koji je želio budućnost sa mnom. Imala sam 37 godina i željela sam djecu.

Bila sam tako rastrgana. Njihova je veza bila gotova, pa zapravo nisam učinila ništa loše, ali postoji neizgovoreni kôd koji kaže da s bivšim dečkom od prijateljice nikako ne smiješ izlaziti. Pogotovo ne s onim koji joj je slomio srce i u kojeg je još uvijek vjerojatno zaljubljena.

Znala sam da bi se to moglo svesti na izbor između moje prijateljice i veze s nekim tko bi mogao biti onaj pravi. Za mene je jedino rješenje bilo vidjeti postoji li šansa za budućnost prije nego što sve stavim na kocku. Tako smo se potajno viđali otprilike dva mjeseca i nikome nismo ništa govorili.

Veza se premjestila s 'Jesam li sigurna u ovo? Mogu izgubiti sve' u 'Ovo je moja srodna duša i ne mogu zamisliti život bez njega' u šest tjedana. Ali puno ljudi se tako osjeća prva tri mjeseca tako da sam pričekala. I tada se sve raspalo. Postajali smo sve manje oprezni i kad se Kate jednog dana nenajavljeno pojavila kod mene, njegov je automobil bio parkiran vani, bili smo uhvaćeni.

Vidjela sam kako se zaustavlja s autom, i u tom trenu sam shvatila kako se njegov auto skroz vidi. Bilo je besmisleno pretvarati se pa smo je pustili unutra i svi smo stajali gledajući se. Nikad, ali nikad neću zaboraviti njezino lice. Toliko je emocija bljesnulo iz nje. Zbunjenost. Šok. Nevjernost. Bol. Izdaja. Bijes. Gađenje.

Nije rekla ništa. Samo nas je promatrala, a zatim je mene pogledala ravno u oči i rekla: 'Nemoj me više nikad kontaktirati.'

To je bilo to.

Potrčala sam za njom. Otišla sam do njezine kuće. Razgovarala sam s njezinim prijateljima, mamom i dečkom. Napisala sam joj bezbroj e-mailova, tekstova i pisama. Nebrojeno puta sam joj rekla kako mi je žao. Da to nisam mislila učiniti, jednostavno se dogodilo. Niti jedanput nije odgovorila i sumnjam da će ikada.

Pitam se bi li bilo drukčije da smo joj ranije to rekli. Na kraju sam izgubila prijateljicu, ali sam dobila muža. Apsolutno se isplatilo, ali krivnja je još uvijek tu, prenosi Daily Mail.

