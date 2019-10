Znate li što je 'sexting'? To je neslužbeni naziv za slanje 'prljavih' poruka, što i nije tako loša ideja za uzburkavanje strasti u vezama, smatraju neki. Kod parova koji si međusobno ponekad šalju takve poruke, pokazalo se da su više seksualno zadovoljni u životu od onih koji eksplicitne poruke ne šalju nikada.

- 'Sexting' je najbolja moderna predigra i moje tajno oružje za održavanjem svježine u vezi. Za mene je to umjetnička forma, kao Shakespeare, pomno razmišljam o svakoj riječi kojom ću pobuditi fantaziju. U većini slučajeva 'sexting' je uspješan, no bilo je i vremena kada je moja ljubavna priča znala završiti tragično - ispričala je Georgette Culley (32), novinarka u The Scottish Sun koja je odlučila čitateljima podijeliti nekoliko korisnih uputa, ukoliko se i oni odluče začiniti ljubavni život takvim porukama.

Ona, kaže, tu praksu ima već godinama, a otkako su se pojavili pametni telefoni, sve češće uz tekst pošalje i fotografiju.

- Pojavom pametnih telefona moja vještina 'sextinga' znatno je porasla. Više se nisam morala oslanjati samo na riječi, već sam mogla upotrijebiti i kameru da se pokažem. Ipak, budite oprezni jer ponekad je kameru bolje izbjegavati, riječi su sasvim dovoljne - dodala je.

Jednom je poslala poruku: 'Moje novo donje rublje je toliko vruće da će ti rastopiti telefon'. U stvari, ležala je na sofi u starim 'baka' gaćama i jela čokoladu, no on to nije znao i mašta mu je proradila.

- Začinite ljubavni život vrućim porukama i golišavim fotkama. Ako to napravite pravilno, to će vam pomoći izraziti unutarnje fantazije i dodati dozu avanturizma vašoj vezi. Ali, učinite li to pogrešno, to zna dovesti do traume koju čete zapamtiti - pojasnila je.

Prisjetila se kako je jednom chatala sa dečkom i sa obitelji u isto vrijeme. Opustila se više nego je trebala i greškom poslala nepristojni video uradak u grupu u kojoj su bili mnogi članovi njezine obitelji. Bilo joj je, kaže, toliko neugodno da je poželjela propasti u zemlju.

- Mama je prokomentirala prva. Napisala je: 'Pa hvala ti na tome, to je nešto što baš svaka majka želi vidjeti od svoje drage kćeri'. Drugi put sam zabunom poslala poruku ocu koja je zapravo bila namijenjena mojem dečku. Pisalo je: 'Jedva čekam vidjeti te kasnije' i uz to sam stavila niz emojija oblika patlidžana. Očajnički sam željela spasiti situaciju pa sam ocu poslala SMS: 'Oprosti tata, večeras pravim musaku sa dečkom i jedva čekam isprobati novo jelo'. Odgovorio mi je: 'Možda jesam star, ali nisam se jučer rodio. Nisam to želio znati' - prisjetila se Georgette neugodnih trenutaka.

Kaže da je kroz godine iskustva zapravo postala jako dobra u 'sextingu', no sjetila se i da je imala neke neugodne situacije bivšim dečkima koji su joj prijetili da će eksplicitne poruke i fotke pokazati javnosti na društvenim mrežama ili poslati ih njezinom šefu. Sviđa joj se, naglašava, što takvim porukama dobro zagrije momka i drži ga vrućim dok se ne vide, prenosi The Sun.

Nekoliko njezinih savjeta - što raditi, a što ne

Budite oprezni kada ime i kontakt svojeg ljubavnika spremate u telefonski imenik i pazite da nije preblizu nekome tko poruku baš nikada, ni slučajno ne bi trebao vidjeti. Ja sam jednom pogriješila kada sam dečka Davea stavila u imenik pored tate (dad) - slučajno sam sramotnu poruku poslala tati. Ukoliko imate sličan slučaj, radije dečku ili ljubavniku stavite neki nadimak.

Svakako koristite lozinku za mobitel jer ne želite da dođe zu krive ruke prepun 'sočnih' poruka i fotografija.

Pazite na automatske ispravke teksta i dobro pročitajte poruku prije slanja. Na primjer, poruka tipa 'Pokaži mi svoju guzu' mogla biti korigirana u 'Pokaži mi svoju mamu' (ENG. show me your bum - show me your mum).

Razmislite o pozadini mjesta gdje se nalazite i snimate, da niste u pretrpanoj sobi ili na zahodu, jer to nije nimalo seksi. Iako će partner više pažnje obratiti na vaše tijelo, ipak je i pozadina važna za ukupni dojam.

Odmah odgovorite na poruku, čak i ako vam je sve skupa postalo dosadno. Ako ne odgovorite, momak može početi pretjerano analizirati što je sve poslao i gdje je pogriješio, a to pak zna poljuljati povjerenje.

Nemojte koristiti aplikacije za društvene medije da biste snimali golotinju jer bi ta snimka slučajno mogla završiti kod vaših pratitelja na recimo Instagramu ili Snapchatu.

Kada šaljete 'sexting' partneru, izbjegavajte se u isto vrijeme dopisivati sa drugim ljudima jer vrlo lako dođe do pogreške i poruka završi tamo gdje nije trebala.

Nikada ne pokazujte svoje lice na seksi fotkama koje šaljete. Naime, partner vam se u tom trenutku može činiti pouzdanim, ali nikada ne znate što će se dogoditi prekinete li vezu.

Svakako izbjegavajte 'sexting' na poslu jer prečesti odlazak u zahod zbog vruće fotke za dečka, šefu i ostalim kolegama može postati sumnjivo i čudno. Lako mogu pomisliti da imate nekih zdravstvenih problema.

Suzdržite se od takvih poruka ukoliko sa nekime još niste ušli u intiman odnos, niste vodili ljubav. Naime, netko 'sexting' može pogrešno shvatiti, posebno ako ga zatrpate takvim porukama.

