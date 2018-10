Začinite striptiz gumbima na majici i tangama ispod gaćica

Upitate li partnera o kojim seksualnim fantazijama mašta, jedan od odgovora zasigurno će biti striptiz, tvrdi Jeni West, autorica knjige “Porn Star Secrets of Sex: Over 100 Mind-blowing Tips, Tricks, and Games You Wish You Knew”.

Foto: Promo

- Svaki dio odjeće treba se skidati polako i senzibilno kako bi se potaknulo uzbuđenje zbog golog tijela. U pozadini si možete pustiti muziku pa u ritmu skidati odjeću ili je jednostavno skidajte uz ritam partnerova napetog disanja. Pri striptizu prvo skinite majicu ili džemper i bacite sa strane. Najbolje bi bilo da ste odjeveni u majicu koja ima gumbiće. Otkopčajte polako jedan po jedan gumb pa majicu spustite ispod ramena, okrenite leđa pa je pustite da jednostavno sklizne s vaše kože. Kopče svakako otkopčajte prije kako se ne bi zaglavile i uništile vaš show - savjetuje autorica.

- Okrenite leđa partneru pa lagano svucite hlače ili suknju. Svakako izbacite stražnjicu dok se skidate i okrenite glavu prema partneru da vidite njegovu reakciju. Kad odjeću spustite ispod stražnjice, lagano je tresite lijevo-desno dok odjeća ne padne na pod. Na kraju samo senzualno iskoračite iz nje. Okrenite se prema partneru pa se igrajte s naramenicama od grudnjaka kao da ćete ih skinuti pa otkopčajte grudnjak. Okrenite mu leđa pa pustite da grudnjak padne na pod, a zatim se ponovno okrenite licem prema partneru. Na isti način na koji ste zadirkivali partnera skidanjem grudnjaka, počnite to činiti s gaćicama. Pomičite ih sve niže i niže pa se zaustavite. Okrenite mu leđa pa ih polako svlačite preko stražnjice spuštajući se u struku, pustite ih da vam kliznu niz noge, izvucite jednu nogu, okrenite se i drugom nogom bacite gaćice na partnera - savjetuje autorica.

- Ako ste raspoloženi za malo dodatnog zadirkivanja, ispod običnih gaćica obucite tange. Ako ne možete skinuti neki dio odjeće, zamolite partnera da vam pomogne pa nastavite striptiz - savjetuje autorica.