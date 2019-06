Zadar: Ćevape s marmeladom od 'kapule' platit ćete 140 kn

Tko god ih je probao, rekao bi: 'Vau, super!', rekla nam je Mihaela Novac (45) koja je lani sa suprugom Ivanom Koljeninom (56) otvorila restoran Nostalgie u strogom središtu Zadra, na Poluotoku.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Restoran, naime, u ponudi ima ćevape, ali prilično drugačije od onih klasičnih, u lepinji s kapulom i kajmakom. Ovo je moderna verzija balkanske delicije, od milja nazvana 'Le ćevapi' koja je uzburkala duhove komentatora na društvenim mrežama. Neki smatraju da ćevapi moraju biti neuredni, u masnom somunu, s lukom, ajvarom ili kajmakom, pivom i na koncu - sramom. Neki 'sumnjaju' da je umak kajmak s marelicom, neki drže da ćevapi ne podliježu feng shuiju, a drugi pak prizivaju masne zagorene somune, tucet 'čevova' i ljuti luk te jedenje bez bešteka budući da postoji čačkalica zabodena u somun.

Foto: Dino Stanin

Vlasnica kaže da nisu u ponudi uopće htjeli imati ćevape, jer su htjeli malo drugačiji restoran, ali su ih ljudi stalno tražili pa je sjela s kuharima i osmislila malo drugačije ćevape, u skladu s restoranom, i tako su dobili 'fine dining ćevape'. Pitali smo dvojicu restoranskih chefova Luku Bedricu (30) i Stjepana Martinovića (30) o čemu se tu radi.

- Nismo htjeli klasične ćevape. U našima ima dosta mineralne, jedan tajni začin i puno ljubavi. Umjesto ajvara sami radimo kremu od coulie paprike, mariniranog povrća i patlidžana. U jelo idu četiri velika ćevapa s 250 grama mesa, krumpir koji je skuhan i pržen s korom na veggies način, marmelada od 'kapule' te marinirani patlidžan i paprika na žaru što daje sasvim drugačiji okus jelu. Kajmak je obavezan sa strane kao žličnjak, a uz to poslužujemo i svježi kruh koji sami svakodnevno pečemo. Prije spremanja ćevapi obavezno moraju odležati jedan dan sa začinima i sodom bikarbonom koja omekša i "izgrize" žilice te ćevape učini sočnima - kazuju nam kuhari.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL



U prva dva dana, prodali su, kažu, 20-ak porcija 'suvremenih ćevapa', iako cijelo jelo stoji 140 kuna. Pitamo ih smetaju li im komentari onih koji misle da se ne smije oskvrnuti receptura 'pravih' balkanskih ćevapa.

- Turski, bosanski i rumunjski, sve su to 'pravi' ćevapi. Zapravo su po originalnoj recepturi ćevape radili od bravetine, ali to nitko ne može jesti jer su okus i mirisi preintenzivni. Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, a svi komentari su dobrodošli, i dobri i loši jer znače da ljude to zanima. A iz onih loših uvijek se može nešto naučiti - kaže Mihaela Novac

PRINC HARRY PONOVNO ŠOKIRAO JAVNOST: Jedan njegov zahtjev iznenadio je mnoge