10 razloga zašto je dobro piti pivo - u umjerenim količinama

Sada, da ne bi nešto pogrešno shvatili, važno je naglasiti da ispijanje piva može biti korisno za zdravlje ako ne pretjerujete sa količinom, odnosno ne popijete više od pola litre na dan. Sve više od toga imat će kontra učinak i loše djelovati na zdravlje vašeg organizma - povećat će rizik od bolesti srca, moždanog udara, bolesti jetre itd.

Ukoliko se budete držali preporučene količine, prednosti za zdravlje su ove:

1. Štiti srce

Jedna piva na dan može smanjiti rizik od srčanih bolesti za trećinu, tvrde stručnjaci sa Mediteranskog neurološkog instituta u Italiji. Studijom su obuhvatili više od milijun muškaraca i žena te su otkrili da oni koji umjereno piju pivo imaju 42 posto manji rizik od srčanih bolesti u usporedbi s ljudima koji ne piju. Njihova preporuka je svaki dan popiti jedno pivo od pola litre koja ima pet posto alkohola.

Istraživanje American Heart Association (američkog srčanog udruženja) pokazalo je da umjereno ispijanje alkohola usporava pad razine dobrog kolesterola, a to je dobro za zdravlje srca.

Foto: Eraxion

2. Sprječava dijabetes

Šansa za razvoj dijabetesa je manja kod ljudi koji piju pivo u odnosu na one koji ne piju, pokazala je to studija objavljena u Europskom udruženju za proučavanje dijabetesa (European Association for the Study of Diabetes).

Oni koji popiju jednu do šest piva u tjedan dana imaju 21 posto manju šansu za razvoj bolesti, rekli su.

Druga studija napravljena je na Sveučilištu Harokopio u Ateni. Tamošnji stručnjaci proučavali su 1500 muškaraca pa otkrili da manji dnevni unos piva u tijelo može prepoloviti stopu dijabetesa, posebno kod onih koji se uz to hrane zdravo. Rekli su da je ta navika zaustavila razinu šećera u krvi da ne naraste do opasne visine i povećala tjelesni odgovor na inzulin.

Foto: Dreamstime

3. Jača mozak

Prema jednom istraživanju, ljudi koji su popili nekoliko piva bili su brži u rješavanju zagonetki od svojih trijeznih kolega i to za 30 posto. Naime, stručnjaci kažu da pivo sadrži silikon koji pomaže u zaštiti našeg mozga od nakupljanja različitih spojeva koji mogu uzrokovati pad kognitivnih sposobnosti.

Istraživanje Sveučilišta Loyola u Chicagu pokazalo je da je kod ljudi koji umjereno piju 23 posto manja šansa od razvoja Alzheimerove bolesti.

- Naša preporuka nije da ljudi koji nisu pili alkohol to počnu, ali umjerena konzumacija, ako je doista umjerena, može biti korisna - pojasnio je glavni autor studije Edward Neafsey.

Pod umjereno se, kaže, smatra najviše dva pića dnevno za muškarce i jedno za žene. Također, naglašava da je pretjerivanje s alkoholom, tri do pet, i više, pića na dan povezano s većim rizikom od Alzheimerove bolesti.

Foto: dreamstime

4. Jača kosti

Isti sastojak koji štiti mozak, štiti i naše kosti, a to je spomenuti silikon. Pomaže u učvršćivanju kostiju, prema podacima objavljenima u International Journal of Endocrinology.

Po studiji objavljenoj u časopisu American Journal of Clinical Nutrition - muškarci koji popiju jednu ili dvije pive dnevno imaju veću gustoću kostiju ruke od onih koji uopće ne piju. S druge strane, oni koji piju više i pretjeruju s alkoholom, imaju slabije kosti pa je važno biti umjeren.

5. Čuva od bolesti

Istraživanja pokazuju da pivo može pomoći u smanjenju upalnih procesa u tijelu. A to je važan podatak jer su upale temeljni uzrok mnogih bolesti. Studija objavljena u Molecular Nutrition and Food Research pokazala je da je hmelj taj koji ima protuupalna svojstva, a jedan je od glavnih sastojaka piva.

Kada su ga testirali, znanstvenici su otkrili da hmelj u obliku piva ometa spojeve u tijelu koji su uzročnici upala.

Studija Sveučilišta Oregon o zdravlju i znanosti je pokazala da jedno do dva pića na dan mogu potaknuti imunološki sustav u borbi protiv infekcija.

Foto: Dreamstime

6. Olakšava disanje

Umjereno uživanje u ispijanju pive može pomoći u zaštiti pluća, pokazala je to studija predstavljena na American College of Chest Physicians (Sveučilištu liječnika za područje prsnog koša). Oni koji su pili umjereno bili su bolji u testovima disanja od antialkoholičara.

Osim toga, ljudi koji popiju manje od dva pića na dan imaju 20 posto manje šanse od razvoja plućne bolesti od onih koji ne piju.

Japanska studija je pokazala da hmelj u pivu pomaže u sprječavaju prehlade i infekcija prsnog koša. Također, stručnjaci Medicinskog sveučilišta u Sapporu otkrili su da je humulon, kemijski spoj u hmelju, učinkovit protiv respiratornog sincicijskog virusa i ima protuupalni učinak.

7. Snižava krvni tlak

Kao što štiti srce, umjereno ispijanje piva pomaže i u snižavanju krvnog tlaka. Ispitivanje na 70.000 žena u dobi od 25 do 42 godine pokazalo je da su one koje su pile umjerenu količinu piva, imale niži krvni tlak od žena koje su ispijale umjerene količine vina ili drugih alkoholnih pića.

Foto: Dreamstime

8. Štiti bubrege

Pivo može spriječiti nastanak bubrežnih kamenaca, odnosno smanjiti rizik od njihovog razvoja za 40 posto, utvrdili su to znanstvenici iz Finske. Nije posve jasno zašto je to tako, ali stručnjaci smatraju da se tu radi o samoj količini tekućine koja potiče rad bubrega.

Također, znanstvenici su uvjereni da hmelj može usporiti oslobađanje kalcija u tijelu, koji je odgovoran za stvaranje kamenca.

9. Hranjivo je

Pivo sadrži dobru količinu hranjivih tvari i više proteina te vitamina B skupine od vina. Kada su antioksidansi u pitanju, i pivo i vino sadržavaju podjednaku količinu. Neke pive bogate su niacinom (vitamin B3) koji je dobar za kosu i nokte te vlaknima koja su pak zaslužna za dobar rad crijeva.

10. Dobro je za zube

Iako je poznata činjenica da alkohol može ostaviti tamnije mrlje na zubima, pivo ih zapravo čisti. Naime, pivo može spriječiti stvaranje bakterija u ustima, stoji u istraživanju objavljenom u časopisu Journal of Biomedicine and Biotechnology.

Stručnjaci su testirali pivo nad bakterijama koje tvore biofilm u ustima, a znaju uzrokovati karijes i bolesti desni - otkrili su da blokiraju aktivnost bakterija i sprječavaju njihovu međusobnu komunikaciju što rezultira time da se ne mogu razmnožavati, prenosi The Sun.